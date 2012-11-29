Dünyanın en iyi fotoğrafları artık cebinizde

Dünyanın en büyük fotoğraf depolama ve sergileme servislerinden olan 500px'in uzun süredir beklenen iPod ve iPhone uygulaması Apple App Store'da yerini aldı. Daha önce iPad ve Android uyumlu versiyonu duyurulan uygulamanın iPod ve iPhone uyumlu versiyonu uzun zamandır bekleniyordu.

Bu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar dünyanın en iyi fotoğraflarına ve kendi profillerine rahatça erişim sağlayabilecekler.Oldukça sade ve kullanışlı bir arayüze sahip olan uygulamayı Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz.