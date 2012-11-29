Dünyanın en iyi fotoğrafları artık cebinizde

Haber Editörü
Dünyanın en büyük fotoğraf depolama ve sergileme servislerinden olan 500px'in uzun süredir beklenen iPod ve iPhone uygulaması Apple App Store'da yerini aldı. Daha önce iPad ve Android uyumlu versiyonu duyurulan uygulamanın iPod ve iPhone uyumlu versiyonu uzun zamandır bekleniyordu.
Bu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar dünyanın en iyi fotoğraflarına ve kendi profillerine rahatça erişim sağlayabilecekler.Oldukça sade ve kullanışlı bir arayüze sahip olan uygulamayı Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz.
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Yapmayın etmeyin alın ne olursunuz, kullanın sizde lütfen
sende olmasan naparız biz hocam vallahi.
Evet resimler inmiyor.Ücretini ödeyerek alabilirsiniz
ZAten sitenin amacı da bu . sitedeki resimleri ücret ödeyerek büyük böyutlu olarak indirebilirsiniz.
galaxy 3 tarzı büyük ekranlı bir teliniz varsa bir nebze fark ediyor yine
play.google.com/...