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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en iyi fotoğrafları artık cebinizde

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük fotoğraf depolama ve sergileme servislerinden olan 500px'in uzun süredir beklenen iPod ve iPhone uygulaması Apple App Store'da yerini aldı. Daha önce iPad ve Android uyumlu versiyonu duyurulan uygulamanın iPod ve iPhone uyumlu versiyonu uzun zamandır bekleniyordu.
Bu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar dünyanın en iyi fotoğraflarına ve kendi profillerine rahatça erişim sağlayabilecekler.Oldukça sade ve kullanışlı bir arayüze sahip olan uygulamayı Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

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singleton 6 yıl
Ipad ile çok güzel gidiyor bu uygulama benden demesi. resimleri indirme fonksiyonu yok uygulamda. Ama onun da çözümü var. İndirmek istediğim fotoya open in safari diyorum, safaride açılınca görüntüyü kaydet diyorum.
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Necessa®i 6 yıl
Pahalı telefonlara karşı olduğum için aslında karşı olmak değil de, milletin "hava atma" aracı olarak kullanmasından dolayı almıyorum bu tür telefonları. O yüzden malesef bu tür yenilikleri takip edemiyorum.
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Cromartie 6 yıl Necessa®i
Necessa®i

Pahalı telefonlara karşı olduğum için aslında karşı olmak değil de, milletin "hava atma" aracı olarak kullanmasından dolayı almıyorum bu tür telefonları. O yüzden malesef bu tür yenilikleri takip edemiyorum.

Yapmayın etmeyin alın ne olursunuz, kullanın sizde lütfen
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CanTnçr 6 yıl
Ücretli değil.İlk başta verdikleri hediye paketinin sonu gelmiş sizin.Sonra basit üyelikle devam
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D3DEKORKUT 6 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR

Ücretli değil.İlk başta verdikleri hediye paketinin sonu gelmiş sizin.Sonra basit üyelikle devam


sende olmasan naparız biz hocam vallahi.


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Barbaroscakir 6 yıl
Resimler inmiyor |:
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CanTnçr 6 yıl Barbaroscakir
bahadrcakar
Resimler inmiyor |:

Evet resimler inmiyor.Ücretini ödeyerek alabilirsiniz
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OKANATLI 6 yıl Barbaroscakir
bahadrcakar

Resimler inmiyor |:

ZAten sitenin amacı da bu . sitedeki resimleri ücret ödeyerek büyük böyutlu olarak indirebilirsiniz.
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lyridder 6 yıl
Güzel sitedir.
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ozturert 6 yıl
Bize gelmez bu. Kimse ekranda %100 buyutmeden fotografa bakmiyor
Herkes keskinlik pesinde, ISO pesinde. Telefon ekraninda belli olmaz bunlar...
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OKANATLI 6 yıl
Bence güzel olmus . Rahatlık getirecegi kesin.
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theyapici 6 yıl ozturert
ozturert

Bize gelmez bu. Kimse ekranda %100 buyutmeden fotografa bakmiyor
Herkes keskinlik pesinde, ISO pesinde. Telefon ekraninda belli olmaz bunlar...

galaxy 3 tarzı büyük ekranlı bir teliniz varsa bir nebze fark ediyor yine
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jakops. 6 yıl
indiriyorum. Bakalım gerçekten iyi mi
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depeche35 6 yıl
Android'de de var mı bir alternatifi ?
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mesona 6 yıl depeche35
depeche35
Android'de de var mı bir alternatifi ?

play.google.com/...
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