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Dünyanın en küçük çamaşır makinesi!

MPI Ultrasonics tarafından tasarlanan Dolfi, cep boyutunda bir çamaşır makinesi! Yaratıcıları, Dolfi’nin en az bir çamaşır makinesi kadar etkili olduğu konusunda iddialı…
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
29
Diğer Ev Elektroniği
diagnostik
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük çamaşır makinesi!
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MPI Ultrasonic mühendislik laboratuvarı tarafından tasarlanan Dolfi,  çamaşırları temizlemek için ultrasonik teknolojisi kullanıyor. 

Cihazı çalıştırmak için biraz su ve deterjan yeterli. Önce küvet veya lavabo su ile dolduruluyor ve içerisine bir miktar deterjan ve yıkamak istediğiniz giysi konuluyor. Sonrasında Dolfi’yi de ortaya yerleştirip çalıştırıyorsunuz. Tüm temizleme işlemi 30 dakika sürüyor ve cihazın kaşmir gibi narin giysilerde bile başarılı olduğu iddia ediliyor.

Bu teknoloji, aslında “Sonikasyon” olarak bilinen ve çok daha büyük ölçekte kimya laboratuvarlarında kullanılan bir teknolojinin küçültülmüş hali… 

Bu ufaklığın bir çamaşır makinesinin yerini alması beklenemez fakat belki uzun yolculukların daha küçük valizlerle atlatılmasında yardımcı olabilir. Dolfi, 20 Ocak tarihinde indiegogo.com’da 89 Dolar’dan satışa çıkacak. 


http://www.dolfi.co/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yossi Kohler 4 yıl
bunu zaten ilk müslümanlar bulmuştu.
farazi nin ultrasonografi ile temizleme ve hamilelik saptanmasına ilişikin XII yuzyılda calışmaları var.
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mfselektronik 4 yıl
dinin girdiği yeni bir alan bulduk . parelelci mi idi bu bulanlar ?
yok sa şafimi
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Akasha_Ether 4 yıl
pek inandırıcı gelmedi. çıkınca inceleyenler olur onlara bakmak lazım.
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ogzo 4 yıl
eğer gerçekse mükemmel olmuş ev de kullanım için çok iyi değil gibi ama uzun yola çıkıldığında kampcılara karavancılar için çok büyük kolaylık.
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mfselektronik 4 yıl
gerçek olsa ne yazar .. g.t kadar bi şey . bu aletlerin 50 wattı ile temizlik yapamadım .
10 watt olsa şarjı ne kadar gider . duracell pille kaç defa şarj olur . hesapladınız mı

millet keriz olunca ......milattan kalma teknolojiyi pişirip temşit pilavı gibi önümüze koyuyolar



üç beş milyon kişiyi kazıklaralar oda onlara yeter .
sayın editöler böyle saçma sapan teknolojileri haber yaparken iki kere düşünün .
tv de hiç bir şeysiz çamaşır makinası topları reklamı vardı nerede şimdi ?

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xtyper 4 yıl
Can sıkıntısı başa bela tabi...
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doctor_bey 4 yıl
Kirlenmek güzeldi, daha da güzel olacak; çok şirin şeymiş bu dolfi denen şey
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smart1978 4 yıl
Guzelmis cikti gibi alacagim
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arel.gr 4 yıl
daha genis gundeme uygulanabilirse cevre ve ekonomik yonden cok ilgi gorur, yinede denemekte fayda var.
bu teknolojiyi kendi alanimda yillardir kullaniyorum
hoparlor misali ses jeneratorunun urettigi igne ucu buyuklugunde kabarciklar hedeflenen yuzeye carpip infilak edince kir cozulmus oluyor.
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Umutcan 4 yıl
Eski teknolojileri yeni birşeymiş gibi sunuyorlar şu kickstarter ve indiegogo da.
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Gece772 4 yıl
Test sonuçları görmek gerek....
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TickTok 4 yıl
Teknoloji güzel fakat kirli su nerden gidecek merak konusu
Fiyatıda pahalı bence.
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mfselektronik 4 yıl
Durulamayı kendin yapcen . bir ufacık kutucuk
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haymanali2006 4 yıl
Eski leğenlere geri dönülecek o zaman leğene 2-3 dolfi atarsak o iş tamam
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mfselektronik 4 yıl
hiç bir işe yaramaz . 50watt 2 dm3 bir ultrasonic yıkayıcı almıştım .
yaw elde çalkalayıp temizlerken elektronik plaket gözlük gibi nesneler daha iyi temizleniyodu.
böyle işlerde babanemizin leğenleri daha hızlı ve güvenli . birde 90$ yuh be ...
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Manchester United 4 yıl
İlginç vay bee.
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