Dünyanın en küçük çamaşır makinesi!

MPI Ultrasonic mühendislik laboratuvarı tarafından tasarlanan Dolfi, çamaşırları temizlemek için ultrasonik teknolojisi kullanıyor.





Cihazı çalıştırmak için biraz su ve deterjan yeterli. Önce küvet veya lavabo su ile dolduruluyor ve içerisine bir miktar deterjan ve yıkamak istediğiniz giysi konuluyor. Sonrasında Dolfi’yi de ortaya yerleştirip çalıştırıyorsunuz. Tüm temizleme işlemi 30 dakika sürüyor ve cihazın kaşmir gibi narin giysilerde bile başarılı olduğu iddia ediliyor.





Bu teknoloji, aslında “Sonikasyon” olarak bilinen ve çok daha büyük ölçekte kimya laboratuvarlarında kullanılan bir teknolojinin küçültülmüş hali…





Bu ufaklığın bir çamaşır makinesinin yerini alması beklenemez fakat belki uzun yolculukların daha küçük valizlerle atlatılmasında yardımcı olabilir. Dolfi, 20 Ocak tarihinde indiegogo.com’da 89 Dolar’dan satışa çıkacak.





http://www.dolfi.co/