Dünyanın en küçük çamaşır makinesi!

Haber Editörü
MPI Ultrasonic mühendislik laboratuvarı tarafından tasarlanan Dolfi, çamaşırları temizlemek için ultrasonik teknolojisi kullanıyor.
Cihazı çalıştırmak için biraz su ve deterjan yeterli. Önce küvet veya lavabo su ile dolduruluyor ve içerisine bir miktar deterjan ve yıkamak istediğiniz giysi konuluyor. Sonrasında Dolfi’yi de ortaya yerleştirip çalıştırıyorsunuz. Tüm temizleme işlemi 30 dakika sürüyor ve cihazın kaşmir gibi narin giysilerde bile başarılı olduğu iddia ediliyor.
Bu teknoloji, aslında “Sonikasyon” olarak bilinen ve çok daha büyük ölçekte kimya laboratuvarlarında kullanılan bir teknolojinin küçültülmüş hali…
Bu ufaklığın bir çamaşır makinesinin yerini alması beklenemez fakat belki uzun yolculukların daha küçük valizlerle atlatılmasında yardımcı olabilir. Dolfi, 20 Ocak tarihinde indiegogo.com’da 89 Dolar’dan satışa çıkacak.
http://www.dolfi.co/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
farazi nin ultrasonografi ile temizleme ve hamilelik saptanmasına ilişikin XII yuzyılda calışmaları var.
yok sa şafimi
10 watt olsa şarjı ne kadar gider . duracell pille kaç defa şarj olur . hesapladınız mı
millet keriz olunca ......milattan kalma teknolojiyi pişirip temşit pilavı gibi önümüze koyuyolar
üç beş milyon kişiyi kazıklaralar oda onlara yeter .
sayın editöler böyle saçma sapan teknolojileri haber yaparken iki kere düşünün .
tv de hiç bir şeysiz çamaşır makinası topları reklamı vardı nerede şimdi ?
bu teknolojiyi kendi alanimda yillardir kullaniyorum
hoparlor misali ses jeneratorunun urettigi igne ucu buyuklugunde kabarciklar hedeflenen yuzeye carpip infilak edince kir cozulmus oluyor.
yaw elde çalkalayıp temizlerken elektronik plaket gözlük gibi nesneler daha iyi temizleniyodu.
böyle işlerde babanemizin leğenleri daha hızlı ve güvenli . birde 90$ yuh be ...