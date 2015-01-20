Bilişim suçlularının son hedefi: LinkedIn!





Güvenlik yazılım şirketi Symantec, kimlik hırsızlarının, LinkedIn’in destek ekibi tarafından atılmış gibi gözüken sahte e-postalarla kişilerin bilgilerini ele geçirmeye çalıştıklarını açıkladı. Symantec, geçtiğimiz hafta içerisinde kimlik hırsızları tarafından atılmış birçok sahte LinkedIn e-postası tespit etti.

Sahte mail, kişilerin hesaplarının güvenliği için özel bilgilerini güncellemeleri gerektiğini belirtiyor ve kullanıcılardan e-mailin ekini indirmelerini talep ediyor. Ek, LinkedIn web sayfasının gerçek bir kopyasını barındırsa da bu kopyanın kaynaklarıyla oynanmış olduğu için bu site üzerinden verilen tüm bilgilerin kimlik hırsızlarının eline geçmesi kesinleşmiş oluyor.

Birçok insan artık bu tip kimlik hırsızlıklarının nasıl çalıştığını çok iyi bilse de; ne yazık ki hala bilmeyen bir kesim bu saldırıların kurbanı olabiliyor. Ne de olsa; 2003 yılında kurulan LinkedIn; dünya çapında 300 milyonu geçkin üyeye sahip.

http://www.symantec.com/connect/blogs/linkedin-alert-scammers-use-security-update-phish-credentials