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Bilişim suçlularının son hedefi: LinkedIn!

Güvenlik yazılım şirketi Symantec, kimlik hırsızlarının, LinkedIn’in destek ekibi tarafından atılmış gibi gözüken sahte e-postalarla kişilerin bilgilerini ele geçirmeye çalıştıklarını açıkladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
diagnostik
Haber Editörü
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Bilişim suçlularının son hedefi: LinkedIn!

Güvenlik yazılım şirketi Symantec, kimlik hırsızlarının, LinkedIn’in destek ekibi tarafından atılmış gibi  gözüken sahte e-postalarla kişilerin bilgilerini  ele geçirmeye çalıştıklarını açıkladı. Symantec, geçtiğimiz hafta içerisinde kimlik hırsızları tarafından atılmış birçok sahte LinkedIn e-postası tespit etti. 
Sahte mail, kişilerin hesaplarının güvenliği için özel bilgilerini güncellemeleri gerektiğini belirtiyor ve kullanıcılardan e-mailin ekini indirmelerini talep ediyor. Ek, LinkedIn web sayfasının gerçek bir kopyasını barındırsa da bu kopyanın kaynaklarıyla oynanmış olduğu için bu site üzerinden verilen tüm bilgilerin kimlik hırsızlarının eline geçmesi kesinleşmiş oluyor. 
Bilişim suçlularının son hedefi: LinkedIn!
Bilişim suçlularının son hedefi: LinkedIn!
Birçok insan artık bu tip kimlik hırsızlıklarının nasıl çalıştığını çok iyi bilse de; ne yazık ki hala bilmeyen bir kesim bu saldırıların kurbanı olabiliyor. Ne de olsa; 2003 yılında kurulan LinkedIn; dünya çapında 300 milyonu geçkin üyeye sahip. 
LinkedIn hesabınızın daha güvende olmasını istiyorsanız, sitenin “İki aşamalı Onay” özelliğini kullanabilirsiniz… 

http://www.symantec.com/connect/blogs/linkedin-alert-scammers-use-security-update-phish-credentials Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yimmasabi 4 yıl
Hahah haber süper çünkü iki gün önce "Gabriel Tiangaye" adlı bi kullanıcı gayet ciddi bir şekilde bana Enerji sektörü ile sorular sormuştu, şüphelendim ama sorular ciddi olunca iş gereği biz de cevap yazdık vs. 1-2 mesajdan sonra sahip olduğu holdingden e-mail atmasını istedim adam hotmail'den attı. Para göndereceğiz vs. falan ayakları..
Sonra tabi biraz araştırınca, olayın üçkağıt olduğu çıkıt, adamı uyardım.
Dedim Ey Allah'ım biz aklımızı nelere kullanıoz, millet nelerin peşinde..
Amman kanmayınız !!!
Haber için teşekkürler...
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doctor_bey 4 yıl
Her ne kadar bazen bu haberlerin reklam amaçlı yapıldığını düşünsem de teşekkürler, LinkedIn hesaplarıyla da ne yapacaklarını çok merak ettim açıkçası
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Gece772 4 yıl
Linkedin battırma çalışmaları.....
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GylR? 4 yıl
DH de yeni yılla beraber birçok haber editörü alımı oldu heralde.
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