Microsoft’dan ışıkla şarj edebilen yeni prototip





Microsoft’un Pekin’deki araştırma kampüsünde bulunan Yunxin Liu, Zhen Qin and Chunshui Zhao “AutoCharge” adını verdikleri yeni bir prototip sistem geliştirdiler. Bu sistem, akıllı telefonun sadece ışık süzmelerini kullanarak hem otomatik olarak hem de tamamen kablosuz bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Yeni nesil akıllı telefonların birçoğu halihazırda kablosuz bir şekilde şarj olabiliyor fakat bunun mümkün olması için telefonun, mutlaka bir şarj sistemi üzerinde durması gerekiyor. Microsoft’un prototipinde ise böyle bir işleme gerek kalmıyor; telefonu sistemin çalıştığı ve görebildiği bir masaya bırakıyorsunuz ve ışık hüzmelerini güneş enerjisine çevirerek telefonu otomatik olarak şarj ediyor.

Sistem, temel olarak, bir Kinect (şimdilik) kamera ve nesne tanıma yazılımıyla çalışıyor. AutoCharge, masanın üzerini hiç durmadan tarıyor ve masada bir telefon tespit ettiği anda, telefona yoğunlaşmış bir ışık süzmesi gönderiyor. Hedefteki telefonun daha uygun bir açıyla aydınlatabilmesi gerekiyorsa; hem kamera hem de ışık uygun bir açıya dönebiliyorlar.

Işık hüzmesi telefona ulaştığında; telefonda bulunan fotovoltaik panel, gelen ışık üzerinden elektrik üreterek pili şarj edebiliyor. Araştırmacılar, prototip telefonda kullanılan fotovoltaik panel’in (telefon boyutunda) telefonu, bazı kablolu şarj cihazları kadar hızlı şarj edebildiğini belirtmiş.

AutoCharge, telefonun üzerinde bulunan bir mikro denetleyici ve LED göstergesini kullanarak; şarjı tamamlandığında telefonun aydınlatılmasının otomatik olarak kesilmesini de sağlıyor. Telefon ilk aydınlatıldığında, LED gösterge özel bir sıralamayla yanıp sönerek telefonun o anki şarj durumunu gösteriyor. AutoCharge üzerinde kamera sayesinde seviyeyi algılayabiliyor ve telefonu sadece şarj edilmesi gerekiyorsa aydınlatmaya devam ediyor. Telefonun şarjı tam dolduğunda ise üzerindeki LED gösterge başka bir sıralamayla yanıp sönmeye başlıyor ve AutoCharge telefonu aydınlatmayı kesiyor.

Bu LED gösterge ayrıca masanın üzerine konan ve akıllı telefona benzeyen başka bir obje ve cihazın boş yere aydınlatılmaya çalışılmamasını da sağlıyor. AutoCharge algılayabileceği bir LED gösterge görmediği zaman, bu objeyi şarj etmeye çalışmıyor.





Ne yazık ki bu teknoloji de daha prototip aşamasında ve gerçekleşmesi mümkün olur mu belli değil. Ayrıca sistemin çalışabilmesi için güneş panellerinin akıllı telefonlarda standart haline gelmesi gerekecek…

http://www.computerworld.com.au/article/564178/microsoft-researchers-use-light-beams-charge-smartphones/