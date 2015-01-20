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Microsoft’dan ışıkla şarj edebilen yeni prototip

Microsoft’un Çin’deki araştırmacılarının geliştirdiği “AutoCharge” adlı yeni prototip sistemi, telefonu şarj etmek için ışık hüzmeleri kullanıyor.
4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
diagnostik
Haber Editörü
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Microsoft’dan ışıkla şarj edebilen yeni prototip
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Microsoft’un Pekin’deki araştırma kampüsünde bulunan Yunxin Liu, Zhen Qin and Chunshui Zhao “AutoCharge” adını verdikleri yeni bir prototip sistem geliştirdiler. Bu sistem, akıllı telefonun sadece ışık süzmelerini kullanarak hem otomatik olarak hem de tamamen kablosuz bir şekilde şarj olmasını sağlıyor. 
Yeni nesil akıllı telefonların birçoğu halihazırda kablosuz bir şekilde şarj olabiliyor fakat bunun mümkün olması için telefonun, mutlaka bir şarj sistemi üzerinde durması gerekiyor. Microsoft’un prototipinde ise böyle bir işleme gerek kalmıyor; telefonu sistemin çalıştığı ve görebildiği bir masaya bırakıyorsunuz ve ışık hüzmelerini  güneş enerjisine çevirerek telefonu otomatik olarak şarj ediyor. 
 
Microsoft’dan ışıkla şarj edebilen yeni prototip
Sistem, temel olarak, bir Kinect (şimdilik) kamera ve nesne tanıma yazılımıyla çalışıyor. AutoCharge, masanın üzerini hiç durmadan tarıyor ve masada bir telefon tespit ettiği anda, telefona yoğunlaşmış bir ışık süzmesi gönderiyor. Hedefteki telefonun daha uygun bir açıyla aydınlatabilmesi gerekiyorsa; hem kamera hem de ışık uygun bir açıya dönebiliyorlar. 
Işık hüzmesi telefona ulaştığında; telefonda bulunan fotovoltaik panel, gelen ışık üzerinden elektrik üreterek pili şarj edebiliyor. Araştırmacılar, prototip telefonda kullanılan fotovoltaik panel’in (telefon boyutunda) telefonu, bazı kablolu şarj cihazları kadar hızlı şarj edebildiğini belirtmiş. 
AutoCharge, telefonun üzerinde bulunan bir mikro denetleyici ve LED göstergesini kullanarak; şarjı tamamlandığında telefonun aydınlatılmasının otomatik olarak kesilmesini de sağlıyor. Telefon ilk aydınlatıldığında, LED gösterge özel bir sıralamayla yanıp sönerek telefonun o anki şarj durumunu gösteriyor. AutoCharge üzerinde kamera sayesinde seviyeyi algılayabiliyor ve telefonu sadece şarj edilmesi gerekiyorsa aydınlatmaya devam ediyor. Telefonun şarjı tam dolduğunda ise üzerindeki LED gösterge başka bir sıralamayla yanıp sönmeye başlıyor ve AutoCharge telefonu aydınlatmayı kesiyor. 
Bu LED gösterge ayrıca masanın üzerine konan ve akıllı telefona benzeyen başka bir obje ve cihazın boş yere aydınlatılmaya çalışılmamasını da sağlıyor. AutoCharge algılayabileceği bir LED gösterge görmediği zaman, bu objeyi şarj etmeye çalışmıyor.  

Sistemin orijinal araştırma PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz. 
Ne yazık ki bu teknoloji de daha prototip aşamasında ve gerçekleşmesi mümkün olur mu belli değil. Ayrıca sistemin çalışabilmesi için güneş panellerinin akıllı telefonlarda standart haline gelmesi gerekecek…

http://www.computerworld.com.au/article/564178/microsoft-researchers-use-light-beams-charge-smartphones/ Yorum Yaz
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harunkaraca 4 yıl
Batarya olayini hic kimse bulamadi hadi siz bulun ?
Lityum (li-on) batarya en guvenilir olani.
Atomdan da yapilabilir. Hem super olur hemde 3-5 sene gider fakat
Ufak bir ayrinti disinda ?
Cekirdekler kararsiz kalirsa sizin mahalle yok :)
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Yusac 4 yıl
Her hafta , her gün yeni şarj etme, batarya haberi ama hiç biri yok ortada 3000 mah 10 saat dayanan bataryalara devam. Akıllı telefonlar çıkalı yıllar oldu her şey ilerledi bataryalar yerinde sayıyor. Yüksek işlem kabiliyeti felan derken artık bu işlem kabiliyetini kullanacak şarjımız olmayacak.
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s.holmes 4 yıl
abi hepsinden önce şu li-on batarya olayının sonu gelmeli..
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Elefue 4 yıl
Ekranlar güneş alıcı paneli olmadan bu iş biraz yaş
Ama tabi arka kapak güneş panelinden yapılırsa çok harika birşey olabilir.
YotaPhone gibi E-kitap ekranı koyulacağına güneş paneli koyulabilir.
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fuckulteli 4 yıl
Odada bulunan sıradan bir ampülün aydınlatmasıyla şarj oluyor sanmıştım ama görünüyorki telefonu hedef alacak bir ışık kaynağının da odada bulunması gerekiyormuş. Şu anki kablosuz şarj teknolojisi bu prototipe göre daha başarılı. Halihazırda varolan teknoloji biraz daha gelişirse, arada 15-20 santim olduğunda da yüksek verimle şarj ederse olay tamamdır.
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AMERICAN 4 yıl
Süper
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doctor_bey 4 yıl
Bununla şarjdayken telefonla da ilgilenemiyoruz dimi



En azından şu an için kablolu şarj candır, bununla da uğraşsınlar elbet ama bataryaların daha uzun süre dayanmalarına da kafa yorsalar daha bi güzel olur sanki
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Gece772 4 yıl
Güzel fikir......
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interwap 4 yıl
Bu haliyle kullanışsız.
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aspirin_00 4 yıl
bu tip düşünceyi kaç ay öncesinde bu forumda yazmıştım adamlar yapacak diye yapmışlar
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Kinect satmak için güzel fikir
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