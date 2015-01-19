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Kızarmış grafen ile daha uzun pil ömrü!

Güney Koreli araştırmacılar, cep telefonlarımızdaki pillerin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyorlar.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
diagnostik
Haber Editörü
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Kızarmış grafen ile daha uzun pil ömrü!
Akıllı telefonlarımızdaki piller gün geçtikçe daha yüksek miliamperler sunsa da çoğumuzun cebinde harici bir yedek batarya taşıdığı gerçeğini kabul etmek lazım. Akıllı telefonlarımız, hala günlerce pil ömrü sunamıyorlar.  Birçok araştırmacı bu sorunu çözmek için düşünedursun, Güney Koreli araştırmacılar ilginç bir teknikle ortaya çıktı bile. 
Güney Koreli araştırmacıların temel olarak yaptığı şey;  grafen oksit damlalarını, sıcak organik çözelti ve asit bileşenine püskürtmek suretiyle  3 boyutlu grafen topları elde etmek oldu. Araştırmacıların iddialarına göre bu küçük 3 boyutlu pon pon benzeri toplar, elektriksel yükleri çok daha iyi taşıyacak ve grafen’i çok daha etkili bir şekilde kullanma imkanı tanıyacak. Yapılan bu işlem, mutfaklarımızda kullandığımız kızartma tekniğine oldukça yakın.
Kızarmış grafen ile daha uzun pil ömrü!

Elbette, bu teknolojinin geliştirilmesi ve tüketici ürünlerine uygulanması zaman alacak. Fakat belki de; çok uzak olmayan bir gelecekte, akıllı telefonlarımız da günlerce dayanacak pil ömrü sunabilecekler. 


http://cen.acs.org/articles/93/web/2015/01/Deep-Frying-Graphene-Spheres-Energy.html Yorum Yaz
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teramit 4 yıl
HyperAkif
belkide gelecek zamanlada grafeni günlük işlerimize iyicene iç içe yapaacağız

zaten kurşun kalem grafinden yapılıyor...
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HyperAkif 4 yıl
belkide gelecek zamanlada grafeni günlük işlerimize iyicene iç içe yapaacağız
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advancedmobile 4 yıl
İşini telefonla yapan,bütün gün sahada olan,haftanın 3-4 günü seyahat halinde olan kişiler var.Bu insanlar için önemli gelişmeler bunlar.
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Seko92 4 yıl
Cebimde hiçbir zaman yedek batarya taşımadım ve taşımayacağım. Çünkü haberi hazırlayan kişi gibi sabahtan akşama telefonumu kurcalayarak yaşamıyorum. Telefonum benim için hayatımın anlamı değil. Telefon olmasa sizin gibi gidip kendimi damdan aşağı atmam.
Bir kendinize gelin artık...
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307kd 4 yıl Seko92
Seko92
Cebimde hiçbir zaman yedek batarya taşımadım ve taşımayacağım. Çünkü haberi hazırlayan kişi gibi sabahtan akşama telefonumu kurcalayarak yaşamıyorum. Telefonum benim için hayatımın anlamı değil. Telefon olmasa sizin gibi gidip kendimi damdan aşağı atmam.
Bir kendinize gelin artık...

Telefonu sadece oyun ve whatsapp dan ibaret sanınca böyle düşünüyor insan tabi...sadece iş için kullanıp yarımgünü çıkaran da var. Mesela sunum yapmak, word excel kullanmak internet navigasyon vs vs gibi. Telefonunun pili sadece oyun oynayınca bitmiyor
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milyondabir 4 yıl
grafen keske ülkemiz üretebilse dirilirdi ülke resmen
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CoreXXX 4 yıl
kızartma zararlıdır:)
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serdarcenk 4 yıl
Bu pil haberleri de memleketimizde bulunan petrol yatakları olayına döndü vesselam; haberleri çoktur ama kendisi yoktur :)
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Mesudum 4 yıl
Pille alakasını nasıl kurdunuz?
Benim bildiğim grafen aşırı iletken.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
mevcut piller içinde atom seviyesinde elektrik yükü taşıyan madde dizinimi labirent şeklinde olduğu için + ve - yük, yol bulurken bir çok yerde + ile - çakışır vede aynı zamanda dengesiz nano manyetin alan oluşturduğu için siz bir kalem pilden en fazla 1,5 volt yararlanırsınız ! ama tek atom kalınlığında şerit yapabildiğiniz zaman bir kalem pil ile teoride 1kw enerji bile alabilirsiniz ! teoride bu böyle tabi bu teknolojinin ortaya çıkması dünyadaki bilinen güç dengelerini alt üst edeceği için bunu piyasaya sürülmesine müsaade etmeyecek gizli güçler her zaman var olacaktır bu açıdan bir arabayı çalıştıracak kalem pil teknolojisi için daha çok beklemek lazım, ama bu tekeli anca çin gibi ülkeler aşabilir, bu güç tekellerini başka hiç bir ülke alt edemez !

zaten bu hadisle "İlim Çin’de bile olsa gidip onu alınız.." sabittir ! :)


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Masquerade89 4 yıl
batarya devrimi şart
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arel.gr 4 yıl
evveliyati derindir, nerdese 10 yildan fazla benzeri basarilar
, haberlerini okurum.
son durum tarladaki pamuktan,fritozdeki grafene fiziki kulanim gunu
belki tekerin icadina esdeger olur.
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