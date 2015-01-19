Kızarmış grafen ile daha uzun pil ömrü!

Haber Editörü
Akıllı telefonlarımızdaki piller gün geçtikçe daha yüksek miliamperler sunsa da çoğumuzun cebinde harici bir yedek batarya taşıdığı gerçeğini kabul etmek lazım. Akıllı telefonlarımız, hala günlerce pil ömrü sunamıyorlar. Birçok araştırmacı bu sorunu çözmek için düşünedursun, Güney Koreli araştırmacılar ilginç bir teknikle ortaya çıktı bile.
Güney Koreli araştırmacıların temel olarak yaptığı şey; grafen oksit damlalarını, sıcak organik çözelti ve asit bileşenine püskürtmek suretiyle 3 boyutlu grafen topları elde etmek oldu. Araştırmacıların iddialarına göre bu küçük 3 boyutlu pon pon benzeri toplar, elektriksel yükleri çok daha iyi taşıyacak ve grafen’i çok daha etkili bir şekilde kullanma imkanı tanıyacak. Yapılan bu işlem, mutfaklarımızda kullandığımız kızartma tekniğine oldukça yakın.
İlgilenenler için; Grafen ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Elbette, bu teknolojinin geliştirilmesi ve tüketici ürünlerine uygulanması zaman alacak. Fakat belki de; çok uzak olmayan bir gelecekte, akıllı telefonlarımız da günlerce dayanacak pil ömrü sunabilecekler.
http://cen.acs.org/articles/93/web/2015/01/Deep-Frying-Graphene-Spheres-Energy.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zaten kurşun kalem grafinden yapılıyor...
Bir kendinize gelin artık...
Telefonu sadece oyun ve whatsapp dan ibaret sanınca böyle düşünüyor insan tabi...sadece iş için kullanıp yarımgünü çıkaran da var. Mesela sunum yapmak, word excel kullanmak internet navigasyon vs vs gibi. Telefonunun pili sadece oyun oynayınca bitmiyor
Benim bildiğim grafen aşırı iletken.
zaten bu hadisle "İlim Çin’de bile olsa gidip onu alınız.." sabittir ! :)
son durum tarladaki pamuktan,fritozdeki grafene fiziki kulanim gunu belki tekerin icadina esdeger olur.