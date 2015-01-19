Kızarmış grafen ile daha uzun pil ömrü!

Akıllı telefonlarımızdaki piller gün geçtikçe daha yüksek miliamperler sunsa da çoğumuzun cebinde harici bir yedek batarya taşıdığı gerçeğini kabul etmek lazım. Akıllı telefonlarımız, hala günlerce pil ömrü sunamıyorlar. Birçok araştırmacı bu sorunu çözmek için düşünedursun, Güney Koreli araştırmacılar ilginç bir teknikle ortaya çıktı bile.

Güney Koreli araştırmacıların temel olarak yaptığı şey; grafen oksit damlalarını, sıcak organik çözelti ve asit bileşenine püskürtmek suretiyle 3 boyutlu grafen topları elde etmek oldu. Araştırmacıların iddialarına göre bu küçük 3 boyutlu pon pon benzeri toplar, elektriksel yükleri çok daha iyi taşıyacak ve grafen’i çok daha etkili bir şekilde kullanma imkanı tanıyacak. Yapılan bu işlem, mutfaklarımızda kullandığımız kızartma tekniğine oldukça yakın.





Elbette, bu teknolojinin geliştirilmesi ve tüketici ürünlerine uygulanması zaman alacak. Fakat belki de; çok uzak olmayan bir gelecekte, akıllı telefonlarımız da günlerce dayanacak pil ömrü sunabilecekler.





http://cen.acs.org/articles/93/web/2015/01/Deep-Frying-Graphene-Spheres-Energy.html