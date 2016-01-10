Dünyanın en küçük yakıt hücreli şarj istasyonu: Jaq

Batarya teknolojilerinde halen devrimsel çapta gelişmelerin olmaması, üreticileri farklı çözümlere yöneltiyor. Hızlı şarj ve büyük kapasitelerin yanında, yakıt hücresi de yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kullan at tarzındaki bu alternatif CES 2016 fuarında da kendisini gösterdi.





İsveçli MyFC girişimi tarafından geliştirilen Jaq, dünyanın en küçük ve en güçlü yakıt hücreli taşınabilir şarj istasyonunu geliştirdiği iddiasında. Halen ülkede pazarlaması yapılan Jaq, herhangi bir prize ihtiyaç duymadan kullancının uzun süreler telefonunu şarj edebilmesini amaçlıyor. Firma yıl başından bu yana teknolojisini geliştiriyordu ve kısa süre önce de satışlara başladı.





Jaq, gerekli enerjiyi yakıt hücrelerinden karşılıyor. Bir kartuş içerisinde 10 adet yakıt hücresi mevcut. İçerdiği su ve tuz ile kimyasal reaksiyona giren bu hücreler yaklaşık olarak 1800mAh kapasite sunabiliyor. Kartuşlar çok ince olduğu için kullanıcılar rahatlıkla yanında taşıyabiliyor. Örneğin bir kullanıcı 10'lu paket aldığında yaklaşık olarak 18000mAh kapasiteye sahip oluyor.





Jaq kartuşları şu anda yüzde 50 geri dönüştürülebilir materyalden imal ediliyor. Gelecekte bu oran yüzde 100'e çıkarılacak. Sürekli çöpe atılacağı için firma çevreye zarar vermesini istemiyor. Ayrıca üretim konusunda da yeniden dönüştürülebilir olmasının avantajı büyük olacak.





Ancak sistemin bir dezavantajı var. Kimyasal reaksiyon başladıktan sonra bir cihaz takılı olsun veya olmasın yakıt hücresi iki saat içerisinde kendisini boşaltıyor. Bu bakımdan USB çıkışına hemen cihazı bağlamak gerekiyor. Ayrıca kartuşların raf ömrü de yaklaşık iki yıl.





Jaq doğrudan satış yerine abonelik tarzında bir satış yöntemini benimsemiş. Kullanıcılar aylık 5 Avro karşılığında Jaq şarj kutusuna ve yakıt kartuşlarına sahip olabiliyor. Ek kartuş isteyenler ise yine bu rakama ekleme yaparak sahip olabiliyor. MyFC, önümüzdeki aylarda Dubai'de satışlara başlayacak. Daha sonra ise ABD ve Çin'e açılması planlanıyor.

http://www.theverge.com/2016/1/6/10726614/myfc-jaq-hydrogen-fuel-cell-charger-ces-2016