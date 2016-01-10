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Dünyanın en küçük yakıt hücreli şarj istasyonu: Jaq

Taşınabilir şarj istasyonları, bataryanın yetersiz kaldığı durumlarda kullanıcının imdadına yetişen en önemli aksesuarlardan birisi. Ancak bu istasyonların bataryası zaman zaman yetersiz kalabiliyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük yakıt hücreli şarj istasyonu: Jaq

Batarya teknolojilerinde halen devrimsel çapta gelişmelerin olmaması, üreticileri farklı çözümlere yöneltiyor. Hızlı şarj ve büyük kapasitelerin yanında, yakıt hücresi de yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kullan at tarzındaki bu alternatif CES 2016 fuarında da kendisini gösterdi. 

İsveçli MyFC girişimi tarafından geliştirilen Jaq, dünyanın en küçük ve en güçlü yakıt hücreli taşınabilir şarj istasyonunu geliştirdiği iddiasında. Halen ülkede pazarlaması yapılan Jaq, herhangi bir prize ihtiyaç duymadan kullancının uzun süreler telefonunu şarj edebilmesini amaçlıyor. Firma yıl başından bu yana teknolojisini geliştiriyordu ve kısa süre önce de satışlara başladı. 

Jaq, gerekli enerjiyi yakıt hücrelerinden karşılıyor. Bir kartuş içerisinde 10 adet yakıt hücresi mevcut. İçerdiği su ve tuz ile kimyasal reaksiyona giren bu hücreler yaklaşık olarak 1800mAh kapasite sunabiliyor. Kartuşlar çok ince olduğu için kullanıcılar rahatlıkla yanında taşıyabiliyor. Örneğin bir kullanıcı 10'lu paket aldığında yaklaşık olarak 18000mAh kapasiteye sahip oluyor. 

Jaq kartuşları şu anda yüzde 50 geri dönüştürülebilir materyalden imal ediliyor. Gelecekte bu oran yüzde 100'e çıkarılacak. Sürekli çöpe atılacağı için firma çevreye zarar vermesini istemiyor. Ayrıca üretim konusunda da yeniden dönüştürülebilir olmasının avantajı büyük olacak. 

Ancak sistemin bir dezavantajı var. Kimyasal reaksiyon başladıktan sonra bir cihaz takılı olsun veya olmasın yakıt hücresi iki saat içerisinde kendisini boşaltıyor. Bu bakımdan USB çıkışına hemen cihazı bağlamak gerekiyor. Ayrıca kartuşların raf ömrü de yaklaşık iki yıl.

Jaq doğrudan satış yerine abonelik tarzında bir satış yöntemini benimsemiş. Kullanıcılar aylık 5 Avro karşılığında Jaq şarj kutusuna ve yakıt kartuşlarına sahip olabiliyor. Ek kartuş isteyenler ise yine bu rakama ekleme yaparak sahip olabiliyor. MyFC, önümüzdeki aylarda Dubai'de satışlara başlayacak. Daha sonra ise ABD ve Çin'e açılması planlanıyor.  

http://www.theverge.com/2016/1/6/10726614/myfc-jaq-hydrogen-fuel-cell-charger-ces-2016 Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 yıl en beğenilen
Çakmak gazı ile olan versiyonu çok iyiydi bunların.
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süvari 3 yıl
Mantıklı bir ürün olsa zaten fiyat olarak daha üst bir seviyede olurdu sanırım.
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kadirirdem 3 yıl
Kendisini boşaltırsa ne anladım ben o işten...
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Umutcan 3 yıl
Yazıcılar gibi sarf malzemelerinden kazanmak istemişler herhalde. Bu ürünün piyasadaki şarj edilebilir powerbank'lere göre bir artısı olduğunu düşünmüyorum.
Aksine sürekli kartuş istemesi ile bütçe dostu olmayacaktır.
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Reverans! 3 yıl
Gerekli birşey değil. 1800 mah telefonu tam doldurmaz bile..!
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gun 3 yıl
Pek pratik değil 1800 mah zaten kime yeter ki ?

Sadece bu teknoloji bence doğada gezemeye çıkan ve az eşya taşımak isteyenler için birebir.

Bu durumda bile büyük olmalı ve bence içindeki pili şarj etmeli zira cihaz takılı değilse bile böylece sonra gerektiğinde şarj edebilelim.

Bunun yerine güneş ışığı ile enerjisini Güneş'ten alan modellerde var ama tabi gündüz geziyorsunuz oturup şarj olmasını bekleyecek halimiz yok
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Hep zarar hep
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Public_Enemy 3 yıl
nihayet batarya tarafında yeni bir teknoloji, yani fuel cell yeni değil tabi ama mobil pazar için yeni, bunun arkası gelir.
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arel.gr 3 yıl
10'lu paket alınacağına neden tuzlu suyu kullanici ilave edemiyor ?
yaş çözüm, ancak satarlar 10'lu paketlerini.
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Silent Guardian 3 yıl en beğenilen
Çakmak gazı ile olan versiyonu çok iyiydi bunların.
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ylmzsngl 3 yıl
Kullan ve at. Kullanıcı açısından çok pratik, üreticiler açısından da bakıldığında yeni ürün yeni pazar. Ancak bu israfın ve bu ürünlerin doğaya zararları nasıl olur. Endişe duyuyor insan.
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C.CEMİL 3 yıl
bu kadar uğraşacaklarına biraz kalın ve ağır olan bataryalı telefonlar üretseler daha iyi
ince yaptık diye övünüp yakında millete nükleer şarj ünitesi taşıttıracaklar :)
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jaq, jaq fuel charger ve
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