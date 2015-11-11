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Dünyanın en ucuz Android Wear akıllı saati geliyor

Önceden akıllı saatlerde Google'ın işletim sistemini tercih edenlerin elini biraz cebine sokması gerekiyordu ancak Çinli üreticiler fiyat çizgisini iyice aşağıya çekmeye başladı.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ucuz Android Wear akıllı saati geliyor


Piyasaya ilk girdiğinde üst seviye bir fiyat çizgisi izleyen Android Wear akıllı saatleri yavaş yavaş diğer seviyelere de inmeye başladı. Özellikle Çinli üreticilerin etkisini artırdığını gördüğümüz ekosisteme şimdi en ucuz üye katılıyor. 

Çinli Bluboo tarafından geliştirilen Uwatch, 50$ fiyat etiketi ile platformun en ucuz akıllı saati olacak. Dörtgen bir ekrana sahip olan Uwatch modelinde kadranın alt kısmında bir kapasitif Home tuşu ve sağ kısımda da bir ayar tuşu bulunuyor. Saatin metal alaşımlı kasası en dikkat  çeken tarafı.

Android Wear işletim sistemi olmasına rağmen düşük maliyeti nedeniyle saatte bazı kırpmaların olması muhtemel. Alcatel Onetouch Watch modelinden hatırlayacağımız üzere WiFi desteği, sesli komut özelliği, nabız ölçer gibi masraflı özellikler giriş seviyesi saatlerde yer almıyor. 

Bluboo ayrıca yuvarlak tasarıma sahip Xwatch adında bir Android Wear akıllı saati daha hazırlıyor. Xwatch modelinde iki kenar butonu yer alırken arka kısımda da bir nabız ölçer mevcut. Xwatch modeli biraz daha üst seviyeye yakın seyrediyor. Her iki modelin önümüzdeki ay piyasada olması bekleniyor.  
Dünyanın en ucuz Android Wear akıllı saati geliyor
 

http://www.phonearena.com/news/Coming-soon-from-Bluboo-an-Android-Wear-powered-smartwatch-for-49.99_id75627 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyindoster 3 yıl
Su an Turkiyeye gonderilebilen en ucuz Smart Watch 200 dolardan sadece 13 dolara dusmus...inanilir gibi degil amzn.to/...
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kadirirdem 3 yıl
Fiyat gayet güzel bu saat alinir iste...
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interwap 3 yıl
Eğer şarj sıkıntısı yoksa ve fiyatı uygunsa Xwatch alınabilir. Takipteyim.
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Grkwnxs 3 yıl
50 dolar çok iyi içinde ne yazılımı olduğu belli olmayan watchface desteği olmayan saatler bile daha pahalı. Kenara yazdım bu markayı ama pebble ve weloop Tommy tarzı saatler daha çok hoşuma gidiyor şarjından dolayı
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swat882 3 yıl
Biz çinden sadece Xiaomi yi takip ederiz
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kımyasal 3 yıl
Bir üreticide çıksın mekanik + dijital saat yapsın.Otomatik sistem enerji konusunda dijital sistemi beslesin.Bu sayede kullanım süresi artar ve saat sıradan modellerin arasından sıyrılır.
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join 3 yıl
Xwatch modeli güzelmiş, beğendim şarj sıkıntısına rağmen saat koleksiyonunda bulundurulabilir.
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bkadem 3 yıl
Şarj sıkıntısı yüzünden bu ürünler yeterince satılmıyor.
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Patren 3 yıl
xiaomi acaba saatini ne zaman cikartcak
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snomask 3 yıl
bir de bunları hergün sarja tak ne iştir ya
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