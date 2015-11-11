Dünyanın en ucuz Android Wear akıllı saati geliyor





Piyasaya ilk girdiğinde üst seviye bir fiyat çizgisi izleyen Android Wear akıllı saatleri yavaş yavaş diğer seviyelere de inmeye başladı. Özellikle Çinli üreticilerin etkisini artırdığını gördüğümüz ekosisteme şimdi en ucuz üye katılıyor.





Çinli Bluboo tarafından geliştirilen Uwatch, 50$ fiyat etiketi ile platformun en ucuz akıllı saati olacak. Dörtgen bir ekrana sahip olan Uwatch modelinde kadranın alt kısmında bir kapasitif Home tuşu ve sağ kısımda da bir ayar tuşu bulunuyor. Saatin metal alaşımlı kasası en dikkat çeken tarafı.





Android Wear işletim sistemi olmasına rağmen düşük maliyeti nedeniyle saatte bazı kırpmaların olması muhtemel. Alcatel Onetouch Watch modelinden hatırlayacağımız üzere WiFi desteği, sesli komut özelliği, nabız ölçer gibi masraflı özellikler giriş seviyesi saatlerde yer almıyor.





Bluboo ayrıca yuvarlak tasarıma sahip Xwatch adında bir Android Wear akıllı saati daha hazırlıyor. Xwatch modelinde iki kenar butonu yer alırken arka kısımda da bir nabız ölçer mevcut. Xwatch modeli biraz daha üst seviyeye yakın seyrediyor. Her iki modelin önümüzdeki ay piyasada olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Coming-soon-from-Bluboo-an-Android-Wear-powered-smartwatch-for-49.99_id75627