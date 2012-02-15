Dünyanın ilk All-in-One Workstation bilgisayarı HP'den geldi: HP Z1

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bilgisayar pazarının en güçlü isimlerinden HP, all-in-one formunda üretilen dünyanın ilk Workstation bilgisayarı HP Z1'i duyurdu.
Hepsi bir arada tasarıma sahip olan HP Z1'de 4 çekirdekli Intel Xeon işlemci, Nvidia Quadro grafik işlemcisi, tercihe göre 160 GB veya 300 GB kapasiteli SSD birimi, SRS Premium Sound destekli stereo hoparlör ve HD web kamerası gibi donanımlar sunuyor.
HP Z1'de IPS teknolojisine sahip, 27 inç boyutlu 2560x1440 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekran yer alıyor.
HP'nin duyurusunu yaptığı all-in-one formunda dünyanın ilk Workstation bilgisayarı Z1'in Nisan ayından itibaren 1899$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.
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Bu arada yukarıda yorumlar şaka gibi.. yorum yazmadan önce keşke workstation neye denir bilseydinizde ona göre yazsaydınız.. yok buradaki editörlerde salak, teknoloji hakkında birşey bilmiyorlar o yüzden dünyada neyin ilk olup olmadığını bilememişler onlar imac filan hiç görmemiş olmalılar ki yada marstan yeni inmişler dünyaya oturup sitede editörlük yapmaya başlamışlar.. ne komiksiniz yahu.. her haberin altında seviyeyi düşürmek zorundamısınz yaşınızı belli etmek zorunda mısınız? adam pardon çocuk gitmiş vestelle kıyaslamış.. bu yorumları önce denetimden geçirip yayınlamak lazım.. adam oyun oynanıyor mu yazmış.. sanki konu dışı burası.. git zekanı başka yerde kullan burası yeri değil..
www-03.ibm.com/...
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cihaza olan hayranlanlığım bir kat daha arttı. hatta daha fazla.. tek kelime ile "MUHTEŞEM".. rüya gibi bir cihaz.. ama fiyatı şimdi bir daha düşündümde haberde yanlış yazılımş olabileme ihtimali var.. sadece o çözünürlükteki ips bir monitör en az 1000 dolar eder.. xenon işlemci ve quadro grafik kartınıda düşünürsek hatta birde ssd diskleri hesaba katarsak fiyatta anormal bir eksiklik var diyebilirm... ama verilecek olan parayı sonuna kadar hak edebilecek bir cihaz.. appledan sonra sonra gördüğüm en iyi tasarım hatta bunu apple'a tercih ederim o kadar iyi olmuş.. çünkü apple donanıma kolay kolay müdaheleye izin vermiyor.. özellikle all in one kasalarda pek mümkün değil.. aslına bakarsak ben bu tarzı geleceğin masaüstü platformu olarak görüyorum yani stil aynı öyle koca kasa yerine güç tüketimleri daha da düşmüş parçalar ve şık açılır tarzda bir all one kasa... gerçi bundaki parçaların hiçbiri mobil platfor için üretilen parçalar değil özellikle grafik kartını mobil bir kart olabileceğini düşünmüştüm ama koca kartı içine soktuklarını görünce cihaza olan aşkım bir kat daha arttı.. HP bu gibi işleri çok iyi biliyor. özellikle server ve workstation alanında çok tecrübe sahibi bir firma burada da klasını konuşturmuş..