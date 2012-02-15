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Dünyanın ilk All-in-One Workstation bilgisayarı HP'den geldi: HP Z1

7 yıl
10,4b
1
65
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın ilk All-in-One Workstation bilgisayarı HP'den geldi: HP Z1
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Bilgisayar pazarının en güçlü isimlerinden HP, all-in-one formunda üretilen dünyanın ilk Workstation bilgisayarı HP Z1'i duyurdu.
Hepsi bir arada tasarıma sahip olan HP Z1'de 4 çekirdekli Intel Xeon işlemci, Nvidia Quadro grafik işlemcisi, tercihe göre 160 GB veya 300 GB kapasiteli SSD birimi, SRS Premium Sound destekli stereo hoparlör ve HD web kamerası gibi donanımlar sunuyor.

HP Z1'de IPS teknolojisine sahip, 27 inç boyutlu 2560x1440 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekran yer alıyor.
HP'nin duyurusunu yaptığı all-in-one formunda dünyanın ilk Workstation bilgisayarı Z1'in Nisan ayından itibaren 1899$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.
Dünyanın ilk All-in-One Workstation bilgisayarı HP'den geldi: HP Z1
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Dünyanın ilk All-in-One Workstation bilgisayarı HP'den geldi: HP Z1
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Dünyanın ilk All-in-One Workstation bilgisayarı HP'den geldi: HP Z1
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Tek kelime ile muhteşem.. ben böyle bir cihazı önce apple'dan beklerdim ama HP önce davranmış.. Kasaya verilen hareket kabiliyeti, kasanın içerisinin açılış tarzı ekran çözünürlüğü kablosuz klavye ve mouse, içerdiği donanım , yüksek çözünürlüklü ips ekran tam sahip olmak isteyeceğim bir cihaz olmuş.. ama resimden görüldüğü üzere içerisinde barındırdığı tonla fan epey bir ses yapar gibi geliyor bana.. ama ev için tasarlanmadığını düşünürsek ofis ortamında bile fazla rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum..
Bu arada yukarıda yorumlar şaka gibi.. yorum yazmadan önce keşke workstation neye denir bilseydinizde ona göre yazsaydınız.. yok buradaki editörlerde salak, teknoloji hakkında birşey bilmiyorlar o yüzden dünyada neyin ilk olup olmadığını bilememişler onlar imac filan hiç görmemiş olmalılar ki yada marstan yeni inmişler dünyaya oturup sitede editörlük yapmaya başlamışlar.. ne komiksiniz yahu.. her haberin altında seviyeyi düşürmek zorundamısınz yaşınızı belli etmek zorunda mısınız? adam pardon çocuk gitmiş vestelle kıyaslamış.. bu yorumları önce denetimden geçirip yayınlamak lazım.. adam oyun oynanıyor mu yazmış.. sanki konu dışı burası.. git zekanı başka yerde kullan burası yeri değil..
Tek kelime ile muhteşem.. ben böyle bir cihazı önce apple'dan beklerdim ama HP önce davranmış.. Kasaya verilen hareket kabiliyeti, kasanın içerisinin açılış tar...
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4 Yanıt Yanıtla +36
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pegasus1881 7 yıl
all ın one pc 1970 lerden berıvar

www-03.ibm.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/194281/2B4EF8DEFF5A45A595507B9B1B9E697F.jpg[/image]
all ın one pc 1970 lerden berıvarwww-03.ibm.com/...[image]local://upf...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Batuist 7 yıl talatcaner
talatcaner



cihaza olan hayranlanlığım bir kat daha arttı. hatta daha fazla.. tek kelime ile "MUHTEŞEM".. rüya gibi bir cihaz.. ama fiyatı şimdi bir daha düşündümde haberde yanlış yazılımş olabileme ihtimali var.. sadece o çözünürlükteki ips bir monitör en az 1000 dolar eder.. xenon işlemci ve quadro grafik kartınıda düşünürsek hatta birde ssd diskleri hesaba katarsak fiyatta anormal bir eksiklik var diyebilirm... ama verilecek olan parayı sonuna kadar hak edebilecek bir cihaz.. appledan sonra sonra gördüğüm en iyi tasarım hatta bunu apple'a tercih ederim o kadar iyi olmuş.. çünkü apple donanıma kolay kolay müdaheleye izin vermiyor.. özellikle all in one kasalarda pek mümkün değil.. aslına bakarsak ben bu tarzı geleceğin masaüstü platformu olarak görüyorum yani stil aynı öyle koca kasa yerine güç tüketimleri daha da düşmüş parçalar ve şık açılır tarzda bir all one kasa... gerçi bundaki parçaların hiçbiri mobil platfor için üretilen parçalar değil özellikle grafik kartını mobil bir kart olabileceğini düşünmüştüm ama koca kartı içine soktuklarını görünce cihaza olan aşkım bir kat daha arttı.. HP bu gibi işleri çok iyi biliyor. özellikle server ve workstation alanında çok tecrübe sahibi bir firma burada da klasını konuşturmuş..
talatcanercihaza olan hayranlanlığım bir kat daha arttı. hatta daha fazla.. tek kelime ile "MUHTEŞEM".. rüya ...
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Alaska Yolcusu 7 yıl
bu haberde workstation yazıp google'da aramaya üşenen insanlar imac ile ağır abi tasarım istasyonunu karşılaştırmışlar.
Bu arada enfes olmuş.
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JohnLord 7 yıl
Biri çıkar apple çakması der :D ağlarım valla :)
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createemir 7 yıl
HP işi biliyor.
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j0ffline 7 yıl
Bu ne ola ki ??

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sasha_digger 7 yıl
enver328
sasha_digger Yorumları okuyorum ve gülüyorum. All in One WORKSTATION diyor!!! Imacin donanımının iyi olması onu iyi bir iş istasyonu kılmaz, Quadro ekran kartı, Xeon işlemci bunlar farklı mimarilerdir. Catia programını Imacde çalıştırın bakalım ne kadar hızlı olduğunu görürsünüz!!
Evet, yorumlara bakılırsa; bir bilgisayar hız ve stabilite konusunda iyiyse o bilgisayarla hem oyun oynanır, hem modelleme yapılır, hem de simülasyon, render, analiz gibi işlemler yapıldığını zannediyorlar. Galiba o tür yorumları yapanlar hayatları boyunca hiç workstation, xeon, nvidia quadro gibi isimleri duymamışlar ya da imac leri iyi bildikleri için her alanda kullanılacağını zannediyorlar. yapılabilse dahi catia, solidworks gibi programların çoğunun sadece windows sürümleri var. Bu arada workstation bilgisayarlar hakkında merak ettiğim bir konu var. catia programını ben i7 2630 işlemci ve nvidia gt550m ekran kartıyla kullanıyorum(ws alamamıştım fiyatından dolayı). programı kullanırken grafik ayarlarını yüksek tutunca ekran kartından dolayı bir miktar yavaşlama oluyor ancak grafik ayarlarını düşürünce küçük parçalarda çizim ve simülasyon gayet hızlı(ya da bana göre hızlı) çalışıyor. işlemci xenon olunca render işleminin daha kısa sürdüğünü duymuştum ama bunun dışında diğer işlemlerde ne tür bir hızlanma sağlıyor ya da nasıl bir etkisi oluyor?

Xeon işlemci ve Quadro kartın performansını küçük montajlarda anlamak zordur. Büyük montajlarda etkisini gösterir, sizin konfigürasyonda büyük bir montaj dosyasını baz alırsak modeli döndürme işlemi yaparken normal bir grafik kartında görüntü kütük gibi ve tek parça görülebilir. İş istasyonlarında döndürme işlemi yaparken montajı tüm detaylarıyla görebilirseniz farkı da budur. Size büyük bir montaj dosyası gönderip denemenizi isterdim, ancak dosyalarımız çok gizli dosyalar, ama bulursam gönderirim yine de kullandığınız program nedir? Diğer bir olayda çizim programı üreten firmalar Quadro'lara uyumlu yapıyorlar programlarını vs vs
1 Yanıt Yanıtla +1
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abrenax 7 yıl sasha_digger
sasha_digger

Xeon işlemci ve Quadro kartın performansını küçük montajlarda anlamak zordur. Büyük montajlarda etkisini gösterir, sizin konfigürasyonda büyük bir montaj dosyasını baz alırsak modeli döndürme işlemi yaparken normal bir grafik kartında görüntü kütük gibi ve tek parça görülebilir. İş istasyonlarında döndürme işlemi yaparken montajı tüm detaylarıyla görebilirseniz farkı da budur. Size büyük bir montaj dosyası gönderip denemenizi isterdim, ancak dosyalarımız çok gizli dosyalar, ama bulursam gönderirim yine de kullandığınız program nedir? Diğer bir olayda çizim programı üreten firmalar Quadro'lara uyumlu yapıyorlar programlarını vs vs




çizimlerde catia v5 r21 kullanıyorum(güncellendikçe yeni versiyonları kuruyorum). her hangi bir yerde çalışmadığım için(şuanda mak. müh. okuyorum) genellikle netten indirdiğim parçaların teknik resimlerine bakarak veya programın kendi dökümanlarındaki parçaları inceleyerek modelleme yapmaya çalışıyorum, onlarda genellikle küçük parçalar oluyor. nette birkaç kere büyük çizimler bulmuştum. sağa sola çevirirken bilgisayar baya zorlanmıştı o yüzden fazla inceleyememiştim(birde programı notebookta kullandığım için daha zor oluyor). bu arada siz ne tür makinelerin çizimlerini yapıyorsunuz ?
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Lath.Crusader 7 yıl
hp önce fazla ısınmayan dizüstü üretmeyi becersin..
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nanotechxxx 7 yıl
ne kadar sacma ve cahil insan var bizim toplumumuzda resmen burayi sosyal paylasim sitesi zannedip İMac hayranlari fanina donusturuyorlar demek ki sizin paraniz fazla gidin 5 bin liraya mac alin ayni donanima.sahip hp, acer, toshiba, sony,exper ve daha fazlasi 3 bin lirayken ayrica all in one work station basligi okumadam ne site ne yazarlar hurra saydirmadiginiz bir sey kalmiyor daha ne hp nin nede applenin gecmisini bilirsin once okuyun anlayin sonra yorumlayin zaten bu dunya da herseyin ilkini apple yapiyor a.q yuh artik
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rcpbrl 7 yıl
on numara makina yapmışlar
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erkan0075 7 yıl
Tüm mesajkarda Imac geçiyor ama Imac masaüstü bilgisayardır, Apple'ın ürettiği iş istasyonu MAC PRO'dur.
apple.com/...

Bu arada apple herşeyi keşfeden ve ilk yapan firma değildir.
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gfbekir 7 yıl
ne de olsa hp
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E_Aydin35 7 yıl
Hp yapmış şahane olmuş en iyiside böyle aslında para olucak alıcaksın..:)
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