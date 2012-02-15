Dünyanın ilk All-in-One Workstation bilgisayarı HP'den geldi: HP Z1

Bilgisayar pazarının en güçlü isimlerinden HP, all-in-one formunda üretilen dünyanın ilk Workstation bilgisayarı HP Z1'i duyurdu.

Hepsi bir arada tasarıma sahip olan HP Z1'de 4 çekirdekli Intel Xeon işlemci, Nvidia Quadro grafik işlemcisi, tercihe göre 160 GB veya 300 GB kapasiteli SSD birimi, SRS Premium Sound destekli stereo hoparlör ve HD web kamerası gibi donanımlar sunuyor.



HP Z1'de IPS teknolojisine sahip, 27 inç boyutlu 2560x1440 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekran yer alıyor.

HP'nin duyurusunu yaptığı all-in-one formunda dünyanın ilk Workstation bilgisayarı Z1'in Nisan ayından itibaren 1899$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.