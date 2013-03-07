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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk akıllı bisiklet kaskı,"SMART"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk akıllı bisiklet kaskı,

Sporcular için geliştirilen kişisel sensör teknolojileri gelişmeye ve daha kullanışlı hale gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda LifeBEAM firması tarafından geliştirilen akıllı bisiklet kaskı, kullanıcılara kişisel sağlık durumları hakkında bilgi verebiliyor.
Kickstarter benzeri yapısıyla bildiğimiz Indiegogo üzerinde başlatılmış bir proje olan SMART, içerisinde sensör barındıran akıllı bir bisiklet kaskı. Dahili olarak yer alan optik sensör teknolojisi ile kişilerin kalp atışlarını ölçen cihaz, bu ölçümleri Bluetooth 4.0 ve ANT+ bağlantı teknolojileri üzerinden akıllı cep telefonlarına, bisiklet bilgisayarlarına ya da saatlere aktarabiliyor. Üzerinde yer alan şarj edilebilir lityum-iyon batarya bulunan SMART kask 15 saat kullanım ömrü sunabiliyor ve 3 eksenli entegre ivmeölçer içeriyor.
 
Dünyanın ilk akıllı bisiklet kaskı,
Dünyanın ilk akıllı bisiklet kaskı,
Dünyanın ilk akıllı bisiklet kaskı,
Temelinde savaş pilotları için geliştirilen ve başarılı olan ürün, bisiklet kullanıcıları için hayata geçmek için destek bekliyor. Indiegogo üzerinde 50,000$ hedef ile başlatılan proje, bitimine 55 gün kala 18,459$ toplamış durumda. Site üzerinde yapılacak 150$ bağış ile elde edilebilen akıllı bisiklet kaskı, eylül ayında dağıtılmaya başlanıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.indiegogo.com/projects/smart-the-world-s-first-smart-cycling-helmet 

http://www.indiegogo.com/projects/smart-the-world-s-first-smart-cycling-helmet Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
kavgada işimize yarar kafa attıgımızda hızımızı ve basıncı ölçeriz:))
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allking 6 yıl
çok orjinal bi isim bulmuşlar.
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777_E 6 yıl
herşey iyi de anlayamadığım bir mesele şu ki:
cihaz nabzımızı başımızdan mı ölçüyor?
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Gelişme budur işte.
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pohuman 6 yıl
Kendi elimizle kendimizi beyin kanseri yapmamızı istiyorlar resmen. Bluetooth'ta SAR değeri düşükte olsa sonuçta kafaya takılacak bu. Ama iyi düşünülmüş..
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darknesss45 6 yıl
bisikleti kullanirken o telefonu neresine koyacak
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seven44 6 yıl en beğenilen
kavgada işimize yarar kafa attıgımızda hızımızı ve basıncı ölçeriz:))
1 Yanıt Yanıtla +11
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londoner23 6 yıl seven44
seven44

kavgada işimize yarar kafa attıgımızda hızımızı ve basıncı ölçeriz:))




bakış açısı...:)
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