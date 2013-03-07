Dünyanın ilk akıllı bisiklet kaskı,"SMART"





Sporcular için geliştirilen kişisel sensör teknolojileri gelişmeye ve daha kullanışlı hale gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda LifeBEAM firması tarafından geliştirilen akıllı bisiklet kaskı, kullanıcılara kişisel sağlık durumları hakkında bilgi verebiliyor.

Kickstarter benzeri yapısıyla bildiğimiz Indiegogo üzerinde başlatılmış bir proje olan SMART, içerisinde sensör barındıran akıllı bir bisiklet kaskı. Dahili olarak yer alan optik sensör teknolojisi ile kişilerin kalp atışlarını ölçen cihaz, bu ölçümleri Bluetooth 4.0 ve ANT+ bağlantı teknolojileri üzerinden akıllı cep telefonlarına, bisiklet bilgisayarlarına ya da saatlere aktarabiliyor. Üzerinde yer alan şarj edilebilir lityum-iyon batarya bulunan SMART kask 15 saat kullanım ömrü sunabiliyor ve 3 eksenli entegre ivmeölçer içeriyor.

Temelinde savaş pilotları için geliştirilen ve başarılı olan ürün, bisiklet kullanıcıları için hayata geçmek için destek bekliyor. Indiegogo üzerinde 50,000$ hedef ile başlatılan proje, bitimine 55 gün kala 18,459$ toplamış durumda. Site üzerinde yapılacak 150$ bağış ile elde edilebilen akıllı bisiklet kaskı, eylül ayında dağıtılmaya başlanıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/smart-the-world-s-first-smart-cycling-helmet

http://www.indiegogo.com/projects/smart-the-world-s-first-smart-cycling-helmet