Elektrikli Smart #5'in yeni ipucu görselleri paylaşıldı

Paylaşılan çizimlerde #5'in daha önce tanıtılan konsept çalışmasına büyük oranda benzediğini görebiliyoruz. Otomobilin önünde ve arkasında boydan boya uzanan parçalı LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Tamponlardaki gri renkli koruma plakaları da otomobilin SUV karakterine vurgu yapıyor. Buna ek olarak bazı görsellerde portbagaj, tavan üstü LED aydınlatmalar ve arka sütuna konumlandırılan eşya gözleri dikkat çekiyor.
Diğer iki versiyon ise ön aksa eklenen 221 beygirlik ikinci motorla çok daha yüksek bir performans sunacak ve nikel manganez kobalt katotlu bataryadan güç alacak. Eldeki verilere göre, #5'in en güçlü versiyonu 637 beygir maksimum güce sahip olacak. 549 km'ye kadar menzil ve 800V elektrik mimarisiyle sadece 15 dakikada yüzde 10-80 arası dolum gibi bilgiler de mevcut.
Yeni Smart #5'in lansmanı 28 Ağustos 2024'te Avustralya'da yapılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.