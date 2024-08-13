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    Elektrikli Smart #5'in yeni ipucu görselleri paylaşıldı

    En üst versiyonunda 637 beygir gibi etkileyici bir maksimum güç sunmaya hazırlanan Smart #5, Avustralya'da 28 Ağustos tarihinde tanıtılacak.                      
    Elektrikli Smart #5'in yeni ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Minik otomobilleriyle tanıdığımız Smart artık büyük oynuyor. Daha önce #3 isimli kompakt bir SUV piyasaya süren şirket, şimdiye kadarki en büyük SUV modelini sahaya sürmeye hazırlanıyor. Smart #5 adı verilen modelle ilgili yeni ipuçları paylaşıldı.

    Paylaşılan çizimlerde #5'in daha önce tanıtılan konsept çalışmasına büyük oranda benzediğini görebiliyoruz. Otomobilin önünde ve arkasında boydan boya uzanan parçalı LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Tamponlardaki gri renkli koruma plakaları da otomobilin SUV karakterine vurgu yapıyor. Buna ek olarak bazı görsellerde portbagaj, tavan üstü LED aydınlatmalar ve arka sütuna konumlandırılan eşya gözleri dikkat çekiyor.

    Elektrikli Smart #5'in yeni ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Markanın ipuçlarından önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, otomobilin tasarımı ve bazı teknik detayları hakkında veriler paylaşmıştı. Buna göre Smart #5'te dört farklı seçenek masada olacak. Bunlardan ilk ikisi tek motorlu arkadan itiş düzeniyle 335 beygir ve 358 beygir güç sunacak. Bu iki versiyon lityum demir fosfat bataryadan güç alacak.

    Diğer iki versiyon ise ön aksa eklenen 221 beygirlik ikinci motorla çok daha yüksek bir performans sunacak ve nikel manganez kobalt katotlu bataryadan güç alacak. Eldeki verilere göre, #5'in en güçlü versiyonu 637 beygir maksimum güce sahip olacak. 549 km'ye kadar menzil ve 800V elektrik mimarisiyle sadece 15 dakikada yüzde 10-80 arası dolum gibi bilgiler de mevcut.

    Yeni Smart #5'in lansmanı 28 Ağustos 2024'te Avustralya'da yapılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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