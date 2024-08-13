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Tam Boyutta Gör Minik otomobilleriyle tanıdığımız Smart artık büyük oynuyor. Daha önce #3 isimli kompakt bir SUV piyasaya süren şirket, şimdiye kadarki en büyük SUV modelini sahaya sürmeye hazırlanıyor. Smart #5 adı verilen modelle ilgili yeni ipuçları paylaşıldı.

Paylaşılan çizimlerde #5'in daha önce tanıtılan konsept çalışmasına büyük oranda benzediğini görebiliyoruz. Otomobilin önünde ve arkasında boydan boya uzanan parçalı LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Tamponlardaki gri renkli koruma plakaları da otomobilin SUV karakterine vurgu yapıyor. Buna ek olarak bazı görsellerde portbagaj, tavan üstü LED aydınlatmalar ve arka sütuna konumlandırılan eşya gözleri dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Markanın ipuçlarından önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, otomobilin tasarımı ve bazı teknik detayları hakkında veriler paylaşmıştı. Buna göre Smart #5'te dört farklı seçenek masada olacak. Bunlardan ilk ikisi tek motorlu arkadan itiş düzeniyle 335 beygir ve 358 beygir güç sunacak. Bu iki versiyon lityum demir fosfat bataryadan güç alacak.

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Diğer iki versiyon ise ön aksa eklenen 221 beygirlik ikinci motorla çok daha yüksek bir performans sunacak ve nikel manganez kobalt katotlu bataryadan güç alacak. Eldeki verilere göre, #5'in en güçlü versiyonu 637 beygir maksimum güce sahip olacak. 549 km'ye kadar menzil ve 800V elektrik mimarisiyle sadece 15 dakikada yüzde 10-80 arası dolum gibi bilgiler de mevcut.

Yeni Smart #5'in lansmanı 28 Ağustos 2024'te Avustralya'da yapılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Elektrikli Smart #5'in yeni ipucu görselleri paylaşıldı