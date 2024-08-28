Yeni Smart #5 tanıtıldı: 560 km'ye kadar menzil sunacak

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde popülerliği artmaya devam eden SUV segmentine yönelik müşterilerin ilgisini çekmeye çalışacak olan yeni Smart #5, Avustralya pazarı için açıklanan verilere göre 560 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayan 100 kWsa'lik batarya ile donatılmış. 800V elektrik mimarisi sayesinde bataryayı %10'dan yüzde 80 doluma ulaştırmak sadece 15 dakika sürecek.

İlerleyen süreçte daha küçük bir batarya ile donatılan versiyonunu da göreceğimiz Smart #5, tıpkı markanın diğer modelleri gibi Geely'nin SEA2 platformunu kullanıyor. Söz konusu model her ne kadar ilk bakışta boyutlarını belli etmese de 4705 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1705 mm yüksekliğe sahip. Bu kapsamda Peugeot 5008 ile benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Smart #5'ın dış tasarımı da SUV karakterini güzel bir şekilde yansıtıyor. Önde boydan boya uzanan parçalı LED ışık imzasına sahip olan modelin gri renkli ön-arka alt tamponları, çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentileri ve tavan rayları bu karakteri destekleyen özelliklerden. Aerodinamik jantlar, düz omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve D sütununa konumlandırılan Smart logosu da dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

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İç mekanda ekranlarla bezeli bir konsol bizleri karşılıyor. Oval şekilli detayların hakim olduğu alanda yolcunun önüne kadar uzanan, 13'er inçlik iki ekrandan oluşan bir multimedya sistemi görev yapıyor. Smart'ın kendi arayüzünü kullanan bu sistemde avatar olarak bu kez aslan kullanılmış. Sürücünün önündeki 10.3 inçlik dijital gösterge paneli ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display de özellikler arasında.

Tam Boyutta Gör Smart #5'in diğer teknik detayları henüz açıklanmadı ancak daha önce çıkan haberlere göre dört farklı seçeneğin sunulacağını biliyoruz. İlk iki seçenek arkadan itişli olacak ve sırasıyla 335 ve 358 beygir güç sunacak. Diğer iki versiyonda ise ön aksa eklenen 221 beygirlik motorla maksimum güç 637 beygire kadar çıkacak. En güçlü seçeneğin yine Brabus imzası taşıması muhtemel.

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2025 Smart #5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri