Yeni Smart #5 tanıtıldı: 560 km'ye kadar menzil sunacak

İlerleyen süreçte daha küçük bir batarya ile donatılan versiyonunu da göreceğimiz Smart #5, tıpkı markanın diğer modelleri gibi Geely'nin SEA2 platformunu kullanıyor. Söz konusu model her ne kadar ilk bakışta boyutlarını belli etmese de 4705 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1705 mm yüksekliğe sahip. Bu kapsamda Peugeot 5008 ile benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
İç mekanda ekranlarla bezeli bir konsol bizleri karşılıyor. Oval şekilli detayların hakim olduğu alanda yolcunun önüne kadar uzanan, 13'er inçlik iki ekrandan oluşan bir multimedya sistemi görev yapıyor. Smart'ın kendi arayüzünü kullanan bu sistemde avatar olarak bu kez aslan kullanılmış. Sürücünün önündeki 10.3 inçlik dijital gösterge paneli ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display de özellikler arasında.
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.