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    Yeni Smart #5 tanıtıldı: 560 km'ye kadar menzil sunacak

    Smart'ın şimdiye kadarki en büyük otomobili Smart #5 Avustralya'da tanıtıldı. İç ve dış tasarımına ilişkin resmi görselleriyle karşımıza çıkan %100 elektrikli modelde bolca ekran kullanılmış.
    2025 Smart #5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde popülerliği artmaya devam eden SUV segmentine yönelik müşterilerin ilgisini çekmeye çalışacak olan yeni Smart #5, Avustralya pazarı için açıklanan verilere göre 560 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayan 100 kWsa'lik batarya ile donatılmış. 800V elektrik mimarisi sayesinde bataryayı %10'dan yüzde 80 doluma ulaştırmak sadece 15 dakika sürecek.

    İlerleyen süreçte daha küçük bir batarya ile donatılan versiyonunu da göreceğimiz Smart #5, tıpkı markanın diğer modelleri gibi Geely'nin SEA2 platformunu kullanıyor. Söz konusu model her ne kadar ilk bakışta boyutlarını belli etmese de 4705 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1705 mm yüksekliğe sahip. Bu kapsamda Peugeot 5008 ile benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    2025 Smart #5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Smart #5'ın dış tasarımı da SUV karakterini güzel bir şekilde yansıtıyor. Önde boydan boya uzanan parçalı LED ışık imzasına sahip olan modelin gri renkli ön-arka alt tamponları, çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentileri ve tavan rayları bu karakteri destekleyen özelliklerden. Aerodinamik jantlar, düz omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve D sütununa konumlandırılan Smart logosu da dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

    İç mekanda ekranlarla bezeli bir konsol bizleri karşılıyor. Oval şekilli detayların hakim olduğu alanda yolcunun önüne kadar uzanan, 13'er inçlik iki ekrandan oluşan bir multimedya sistemi görev yapıyor. Smart'ın kendi arayüzünü kullanan bu sistemde avatar olarak bu kez aslan kullanılmış. Sürücünün önündeki 10.3 inçlik dijital gösterge paneli ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display de özellikler arasında.

    2025 Smart #5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Smart #5'in diğer teknik detayları henüz açıklanmadı ancak daha önce çıkan haberlere göre dört farklı seçeneğin sunulacağını biliyoruz. İlk iki seçenek arkadan itişli olacak ve sırasıyla 335 ve 358 beygir güç sunacak. Diğer iki versiyonda ise ön aksa eklenen 221 beygirlik motorla maksimum güç 637 beygire kadar çıkacak. En güçlü seçeneğin yine Brabus imzası taşıması muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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