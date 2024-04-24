Smart, #5 isimli yeni elektrikli SUV konseptini görücüye çıkardı

Markanın şimdiye kadarki en büyük modelinin ön gösterimi olarak karşımızda duran Smart #5 konsepti, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Söz konusu modelin seri üretim versiyonu bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek ve #1 ile #3'ün üzerinde konumlandırılacak. Smart, yüzde 100 elektrikli bir SUV olan #5 konseptini "premium orta seviye SUV" olarak tanımlıyor.
Smart markası Mercedes-Benz ve Geely ortaklığında yoluna devam ediyor. Otomobilin mühendisliği Çinli Geely'e aitken tasarımı ise Mercedes'in tasarım stüdyosundan çıktı. Buna ek olarak, #5'in gövde tasarımının 2023 yılında Ford'dan Mercedes'e transfer olan Levent Tuna'ya ait olduğunu da belirtelim. Konsepte genel olarak baktığımızda, GLB/EQB ikilisini andıran bir silüete sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Konseptin dış tasarımında pürüzsüz yuvarlak hatlar, boydan boya uzanan ön-arka LED ışık imzası, tavan rayları, ilave LED aydınlatmalar, kaslı bir görünüm sunan koruma plakaları ve arazi lastikleri dikkat çekiyor. İç mekanda ise sürücünün önündeki dijital gösterge ekranının yanında iki adet OLED multimedya ekranı görev yapıyor. Konfor odaklı koltuklar ise ısıtma, havalandırma, masaj, bacak desteği ve entegre hava yastığı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu