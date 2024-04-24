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    Anlık Bildirim

    Smart, #5 isimli yeni elektrikli SUV konseptini görücüye çıkardı

    Seri üretim versiyonu bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak olan Smart #5 konsepti, markanın şimdiye kadarki en büyük modeli olacak. Üstelik #5'in dış tasarımı da bir Türk tasarımcıya ait.
    Smart, #5 isimli yeni elektrikli SUV konseptini görücüye çıkardı Tam Boyutta Gör
    Yıllardan beri minik şehir araçlarıyla tanıdığımız Smart'ta işler değişiyor. #1 ve #3 adı verilen crossover modelleriyle değişimin ilk sinyallerini veren Smart, bu kez #5 adı verilen konsept otomobiliyle işlerin daha da büyüyeceğini gösterdi.

    Markanın şimdiye kadarki en büyük modelinin ön gösterimi olarak karşımızda duran Smart #5 konsepti, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Söz konusu modelin seri üretim versiyonu bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek ve #1 ile #3'ün üzerinde konumlandırılacak. Smart, yüzde 100 elektrikli bir SUV olan #5 konseptini "premium orta seviye SUV" olarak tanımlıyor.

    Smart markası Mercedes-Benz ve Geely ortaklığında yoluna devam ediyor. Otomobilin mühendisliği Çinli Geely'e aitken tasarımı ise Mercedes'in tasarım stüdyosundan çıktı. Buna ek olarak, #5'in gövde tasarımının 2023 yılında Ford'dan Mercedes'e transfer olan Levent Tuna'ya ait olduğunu da belirtelim. Konsepte genel olarak baktığımızda, GLB/EQB ikilisini andıran bir silüete sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    Smart, #5 isimli yeni elektrikli SUV konseptini görücüye çıkardı Tam Boyutta Gör
    Geely'nin SEA platformunu kullanan modelin güç ve tork verileri henüz belli değil ancak çift motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği ve farklı zemin koşullarına göre beş farklı sürüş modu sunacağını biliyoruz. Ayrıca, 100 kWsa kapasiteye sahip 800V yüksek voltajlı batarya ile WLTP'ye göre 549 kilometreye kadar sürüş menzili sunulacak. Kompakt SUV, 800V elektrik mimarisi sayesinde %10'dan %80 doluma 15 dakikada ulaşabilecek.

    Konseptin dış tasarımında pürüzsüz yuvarlak hatlar, boydan boya uzanan ön-arka LED ışık imzası, tavan rayları, ilave LED aydınlatmalar, kaslı bir görünüm sunan koruma plakaları ve arazi lastikleri dikkat çekiyor. İç mekanda ise sürücünün önündeki dijital gösterge ekranının yanında iki adet OLED multimedya ekranı görev yapıyor. Konfor odaklı koltuklar ise ısıtma, havalandırma, masaj, bacak desteği ve entegre hava yastığı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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