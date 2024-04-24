Smart, #5 isimli yeni elektrikli SUV konseptini görücüye çıkardı

Tam Boyutta Gör Yıllardan beri minik şehir araçlarıyla tanıdığımız Smart'ta işler değişiyor. #1 ve #3 adı verilen crossover modelleriyle değişimin ilk sinyallerini veren Smart, bu kez #5 adı verilen konsept otomobiliyle işlerin daha da büyüyeceğini gösterdi.

Markanın şimdiye kadarki en büyük modelinin ön gösterimi olarak karşımızda duran Smart #5 konsepti, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Söz konusu modelin seri üretim versiyonu bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek ve #1 ile #3'ün üzerinde konumlandırılacak. Smart, yüzde 100 elektrikli bir SUV olan #5 konseptini "premium orta seviye SUV" olarak tanımlıyor.

Smart markası Mercedes-Benz ve Geely ortaklığında yoluna devam ediyor. Otomobilin mühendisliği Çinli Geely'e aitken tasarımı ise Mercedes'in tasarım stüdyosundan çıktı. Buna ek olarak, #5'in gövde tasarımının 2023 yılında Ford'dan Mercedes'e transfer olan Levent Tuna'ya ait olduğunu da belirtelim. Konsepte genel olarak baktığımızda, GLB/EQB ikilisini andıran bir silüete sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Geely'nin SEA platformunu kullanan modelin güç ve tork verileri henüz belli değil ancak çift motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği ve farklı zemin koşullarına göre beş farklı sürüş modu sunacağını biliyoruz. Ayrıca, 100 kWsa kapasiteye sahip 800V yüksek voltajlı batarya ile WLTP'ye göre 549 kilometreye kadar sürüş menzili sunulacak. Kompakt SUV, 800V elektrik mimarisi sayesinde %10'dan %80 doluma 15 dakikada ulaşabilecek.

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Konseptin dış tasarımında pürüzsüz yuvarlak hatlar, boydan boya uzanan ön-arka LED ışık imzası, tavan rayları, ilave LED aydınlatmalar, kaslı bir görünüm sunan koruma plakaları ve arazi lastikleri dikkat çekiyor. İç mekanda ise sürücünün önündeki dijital gösterge ekranının yanında iki adet OLED multimedya ekranı görev yapıyor. Konfor odaklı koltuklar ise ısıtma, havalandırma, masaj, bacak desteği ve entegre hava yastığı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Smart, #5 isimli yeni elektrikli SUV konseptini görücüye çıkardı