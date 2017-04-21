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Dünyanın ilk dikey kalkış ve iniş sistemine sahip elektrikli jeti

Almanya Münih Üniversitesi'nden dört mühendis ve birkaç doktora öğrencisinin kurduğu Lilium Aviation şirketi dünyanın ilk dikey kalkış ve iniş sistemine sahip elektrikli jet prototipini test etti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Gelecekte trafik sorununu yenmek ve ulaşımı gökyüzüne taşımak için bazı şirketler uçan araba projeleriyle uğraşırken bazıları da drone-taksileri geliştirmeye çalışıyor. Bu çalışmaların yanı sıra dikey kalkış ve iniş sistemine(VTOL) sahip olan hava araçlarının kalkış esnasında geniş alanlara ihtiyaç duymuyor oluşu bu araçların da ilerleyen yıllarda önemli bir ulaşım aracı haline geleceği düşüncesini akıllara getiriyor.


Bu düşünceden yola çıkan Lilium Aviation isimli Alman şirketi, şarj edilebilir bataryadan güç alan ve iki kişi kapasiteli dünyanın ilk VTOL sistemine sahip elektrikli jetini geliştirdi ve test etti. Saatte 300km hıza ulaşabilen ve 300 kilometrelik menzile sahip olan jet test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirirken Avrupa ve ABD'deki drone kısıtlamaları nedeniyle uçuşunu çok yüksekte değil gözle takip edilebilir seviyelerde gerçekleştirdi.


Lilium'un kurucularından Sebastian Born uçuşun ardından prototipin planladıkları gibi güvenilir bir uçuş gerçekleştirdiğini ifade ederken şirketin 2019 yılına kadar 5 kişi kapasiteli yeni bir jet üretmeyi planladığını açıkladı. Şirketin geliştirmek istediği bir diğer nokta ise şu an için pilotun kullandığı Lilium Jet'in otonom yeteneklerle donatılması ve ilerleyen yıllarda gökyüzünde taksi görevi üstlenmesi.


Helikopter ve Uçaklardan Daha Verimli 

Şirket jetlerin sessiz, ucuz ve hızlı çalışması ve karbon salınımını tamamen ortadan kaldırmasıyla kısa mesafede helikopterlerden ve uçaklardan çok daha verimli olduğunun altını çizerken VTOL sistemine sahip bu jeti uçurmak için gerekli olan ruhsatın bir uçak veya helikopter için gerekli olan ruhsattan çok daha kolay elde edilebileceğini açıkladı.


Tabi gökyüzünde hareket eden araçlar için belki de en büyük endişe güvenlik. Bu durumun farkında olan Sebastian Born, otonom jetin de otonom otomobiller gibi sürücülü araçlara kıyasla daha güvenli olacağını ve her ihtimale karşı jetlerde otomatik paraşüt sisteminin bulunacağını söyledi.

Lilium Jet'in test uçuşunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

http://www.ibtimes.co.uk/lithium-worlds-first-electric-vtol-jet-completes-successful-test-flights-1617894 Yorum Yaz
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eric13 2 yıl en beğenilen
Mis gibi kopru yapmak varken adamlarin ugrastiklari seye bak cahil bunlar cahil
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
jetgiller gerçek oldu
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BlindGuardianNN 2 yıl
havayı işgal ettikleri için 6 aylık vergileri Türkiyede nasıl olacak acaba
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kadirirdem 2 yıl
Sikorsky Helikopterde bu özellik var diye biliyorum.Güzel bir yöntem bizimde bunlardan üretmemiz lazım.(ayrıca köprücüler yine yerini almış.)
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01myavuz 2 yıl
Jet uçaklara, motorundan dolayı jet deniyor. Elektrik motorlu uçağın neyini jete benzettiniz.
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axaxa 2 yıl
Bu gidişle sahi uçacak millet
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fantomasds 2 yıl
Havada kalma süresi önemli, benim anladığım 300 km hızla giderken maksimum menzil olan 300 km mesafe katedince piller bitiyor. Yani bir saat havada kalıyor. Pillerin zamanla eskimesiyle havada kalma süresi de düşecektir.
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darkaura 2 yıl
guzel tasarim. tam sehir ici kullanima uygun. hem verimli ucabiliyor hemde dikey kalkis iniste tehlike yaratacak pervaneleri ortada degil. gelgelelim elektrik olayi isi biraz guclestiriyor. bunu uzun sure havada tutabilcek bir batarya oldugunu sanmiyorum. muhemelen quadcopter dronelar gibi cok kisa sureli ucuslar yapabilecek. belkide hybrid bir tasarim sozkonusu olabilir. elektrik icten yanmali yada klasik jet motoru ile uretilebilir.
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jubeii 2 yıl
elin oğlu yapıo. Bizde govalamak için tank yapıoz.
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stalker(1979) 2 yıl
Manevra kabiliyeti israilin projesinden daha iyiymiş :)
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eric13 2 yıl en beğenilen
Mis gibi kopru yapmak varken adamlarin ugrastiklari seye bak cahil bunlar cahil
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BlindGuardianNN 2 yıl
havayı işgal ettikleri için 6 aylık vergileri Türkiyede nasıl olacak acaba
Yanıtla +5
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
jetgiller gerçek oldu
Yanıtla +8
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