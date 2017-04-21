Tesla 53 bin aracını geri çağırdı





Tesla, otomobil sektöründeki iyi gidişatını kötü yönde etkileyebilecek bir duyuru yaptı. Elektrikli otomobil üreticisi, Şubat 2016 ve Ekim 2016 tarihleri arasında üretilen tüm Model X ve Model S otomobillerini geri çağırdı. Otomobillerin geri çağrılma nedeni el freninin çekilmesini engelleyen bir parça sorunu.

Sorunun aynı dönem içerisinde üretilmiş olan tüm otomobillerde var olduğu düşünülmüyor ancak Tesla işini şansa bırakmak istemiyor. Oldukça ciddi bir sorun olmasına rağmen bu sorundan ötürü bugüne kadar herhangi bir kazanın yaşanmadığı biliniyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre soruna neden olan şey üçüncü parti tedarikçiler tarafından üretilen küçük bir parça. Geri çağrılan 53.000 otomobil arasından hemen hemen 2500’ünün sorunlu parçaya sahip olduğunu tahmin ediliyor. Parça değişimi yalnızca 45 dakika içerisinde yapılabiliyor. Ekim ayına kadar tüm değişim işlemlerinin tamamlanacağı öngörülüyor.

https://www.engadget.com/2017/04/20/tesla-recalls-53-000-vehicles-for-potential-parking-brake-issue/