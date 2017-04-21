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Tesla 53 bin aracını geri çağırdı

Tesla, toplamda 53.000 adet Model X ve Model S’i geri çağırdığını duyurdu. Geri çağrılan otomobiller Şubat 2016 ve Ekim 2016 tarihleri arasında üretilen, el freninde sorun olan araçlar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Tesla, otomobil sektöründeki iyi gidişatını kötü yönde etkileyebilecek bir duyuru yaptı. Elektrikli otomobil üreticisi, Şubat 2016 ve Ekim 2016 tarihleri arasında üretilen tüm Model X ve Model S otomobillerini geri çağırdı. Otomobillerin geri çağrılma nedeni el freninin çekilmesini engelleyen bir parça sorunu.

Sorunun aynı dönem içerisinde üretilmiş olan tüm otomobillerde var olduğu düşünülmüyor ancak Tesla işini şansa bırakmak istemiyor. Oldukça ciddi bir sorun olmasına rağmen bu sorundan ötürü bugüne kadar herhangi bir kazanın yaşanmadığı biliniyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre soruna neden olan şey üçüncü parti tedarikçiler tarafından üretilen küçük bir parça. Geri çağrılan 53.000 otomobil arasından hemen hemen 2500’ünün sorunlu parçaya sahip olduğunu tahmin ediliyor. Parça değişimi yalnızca 45 dakika içerisinde yapılabiliyor. Ekim ayına kadar tüm değişim işlemlerinin tamamlanacağı öngörülüyor.


https://www.engadget.com/2017/04/20/tesla-recalls-53-000-vehicles-for-potential-parking-brake-issue/ Yorum Yaz
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WB 2 yıl en beğenilen
Ulkemizde en cok satan arac markasini haber yapmamak olmaz, daha cok tesla haberi bekliyoruz
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Siyahbeyaz 2 yıl
Güne tesla haberi ile başlamak pahabiçilemez.
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artenis 2 yıl
FIAT otomobillerini geri çağırdı!
Linea ve egea (T İ P O) ları otomobil diye sattığımız için özür diliyoruz dedi
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alemburda34 2 yıl
Bizde o kdr araba uretecegiz diyoruz acaba bizde ayni sorun olsa ne olurdu merak ediyorum
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fullflavor1977 2 yıl
otomatik el freni isine halen alisamadim, hep bir tedirginlik var icimde. alismisiz cekme ve birakmaya...
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canguler917 2 yıl
böyle otonom,kendi kendine fren yapabilen araçta yazılım güncellemesiyle bile değişim tamamlanana kadar sıkıntı çözülür
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Fenomenon 2 yıl
El freni çekilememe problemi nedir yav. Bizde bi şahin var. El freni çekince çekersin. Daha hiç el freni tutmadığını görmedim. Bence araçların mekanikten elektroniğe dönmesi biraz tehlike.
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artenis 2 yıl
FIAT otomobillerini geri çağırdı!
Linea ve egea (T İ P O) ları otomobil diye sattığımız için özür diliyoruz dedi
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shintai 2 yıl
Elektrikli araçların bu tür geri çağırmalarda diğer araçlara göre (mekanik altyapı açısından) avantajı fazla.
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WB 2 yıl en beğenilen
Ulkemizde en cok satan arac markasini haber yapmamak olmaz, daha cok tesla haberi bekliyoruz
Yanıtla +14
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CWaRRioR 2 yıl
Haberler ne zamandır ülkedeki satış sayılarına göre yapılıyor? Tesla şu an türünün ilk ve en popüler örneği, bahsi geçen sorun da ciddi bir sorun. Sana kalsa sırf Fiat Doblo, Kartal haberi yapmaları lazım.
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Siyahbeyaz 2 yıl
Güne tesla haberi ile başlamak pahabiçilemez.
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