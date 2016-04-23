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Dünyanın ilk hepsi-bir-arada iş istasyonu serisi yenilendi

Güçlü donanımlar ve kalın kasa yapıları isteyen iş istasyonu sınıfına, ilk kez hepsi-bir-arada konseptini getiren HP, Z1 Workstation serisini üçüncü nesle güncelliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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HP’nin dünyanın ilk hepsi-bir-arada iş istasyonu ünvanıyla piyasaya sunduğu Z1 Workstation serisi, üçüncü nesli ile daha hafif, daha kompakt ve daha ince olarak karşımızda. Ayrıca maliyet konusunda da gelişmeler var.

HP’nin üzerinde ince çalışmalar yaptığı Z1 G3 Workstation serisi, önceki nesle göre yüzde 47 daha küçük, yüzde 51 daha hafif ve yüzde 21 daha düşük maliyetli. Seri, daha çok profesyonellere ve eğitim kurumlarına yönelik olarak geliştiriliyor. HP ayrıca Mac kullanıcılarının da gönlünü fethedebileceğine inanıyor.

23.6 inçlik 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip olan diagonal IPS ekranın altında, Skylake tabanlı 4 çekirdekli Intel Xeon veya Core işlemcileri yer alıyor. Nvidia Quadro ekran kartları ile sağlanan grafik gücü, 64GB’a kadar ECC RAM bellek ile destekleniyor.

Çift PCIe HP Z Turbo depolama sürücüleri ile, çok hızlı sistem başlatma ve büyük dosyalar için daha hızlı hesaplama gibi imkanlar sunulabiliyor. Depolama tarafında 1TB’a kadar SATA HDD, SATA SSD ve PCIe SSD sürücüleri kullanılabiliyor. Ayrıca 2 adet 2.5 inç sürücü ile bir adet M.2 2280 soketi de boş bırakılmış. Kullanıcılar, 24 çekirdekli işlemci, 15TB kapasite, 512GB RAM gibi en üst seviyede bir sistem kurma şansına sahip.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte, Thunderbolt 3 destekli BRIX modellerini duyurdu"

USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0 gibi genişleme seçeneklerinin yanında Thunderbolt 3 destekli 2 adet USB 3.1 Type-C girişi de yer alıyor. Böylece 40Gbps hızlarına kadar veri aktarımı 100Watta kadar enerji beslemesi mümkün oluyor.

HP, Z1 G3 Workstation serisinin Mac cihazlarından çok daha iyi performans sunduğunu belirtiyor. Eğer Mac cihazlarından vazgeçmek istemiyorsanız, HP Remote Graphics yazılımını kullanarak ekstra bir HP Z1 sahibi de olabilirsiniz.

HP’nin popüler uzak masaüstü yazılımı, Mac sistemleri için de sunuluyor. Diğer yazılımlardan farklı olarak, istasyonda düzenlediğiniz karmaşık 3D video veya görselleri, kayıpsız sıkıştırma teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde Mac cihazına aktarabilirsiniz. Yazılım, 60 kare/saniye hızında 4K ekranları yönetebiliyor ve 3Mbps bant genişliği sunuyor. HP Z1 G3 Workstation serisi, 1500$ başlangıç etiketi ile Mayıs ayında satışa sunulacak.

 

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JoeyBane 3 yıl
Dopdolu özelleştirilebilir ve yer kaplamayan bir sistem olmuş. Usb type c olması da ayrı bir avantaj. Hp destek verirse razer core gibi harici ekran kartı da takılabilir. Isteyen bu ebatta kullanır isteyen daha fazla yer işgal eder
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mbald 3 yıl
Hepsibirada konsepti iş dünyası için çok daha uygun,son kullanıcı ne yapsın hepsibirarada konseptini.
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