Dünyanın ilk kablosuz akıllı kulaklığı The Dash, Kickstarter'da aradığı desteği buldu

Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde aradığı desteği bulan son ürünlerden The Dash, dünyanın ilk kablosuz akıllı kulaklığı olarak lanse ediliyor ve birçok işlemi bir arada yerine getirebiliyor.

Site üzerinde Almaya merkezli BRAGI tarafından başlatılan ve bitimine daha 47 gün kala, koyduğu 260,000$ hedefi 2,128 bağışla 424,049$ seviyesine getirerek başarıya ulaşan The Dash, temel olarak bir kablosuz kulaklık modeli. Bu amaç için 4GB dahili hafızası bulunan ve isteğe bağlı olarak Bluetooth 4.0 üzerinde akıllı cep telefonlarına (iOS ve Android uygulamalarıyla) da bağlanabilen ürün, belirtildiği kadarıyla üst seviye ses kalitesi (20-20000 Hz, 16 Ohm, toplam harmonik distorsiyon <% 2 1 KHz, 1 mW) ortaya koyarak pasif gürültü engelleme yapabiliyor. Aynı zamanda içerisinde "kemik mikrofon" isimli bir sistem bulunan kulaklık, bu sayede kulak kemiği üzerinden aldığı titreşimlerle diğer kişiler ile normal görüşmeler yapılmasına imkan tanıyor ve gövdesi üstündeki dokunmatik alanlar yardımıyla kontrol edilebiliyor.

The Dash'ın diğer birçok benzerinden ayrılan en önemli özelliği ise başarılı takip yeteneği. Bünyesinde taşıdığı 3 eksenli ivme ölçer, termometre, kırmızı + IR LED optik sensörler ve telefonların GPS bağlantıları üzerinden örneğin sporcuların yaptıkları mesafeyi, yaktıkları kalori miktarını, yüksekliği, G gücünü, zamanı, hızı, kalp atış hızını, vücut sıcaklığını ve oksijen doygunluğunu gibi önemli verileri ölçebilen akıllı kulaklık, bütün bu işlemleri dahili bataryasından (100 mAh lityum-polimer) aldığı güç ile yerine getiriyor ve belirtildiği kadarıyla 250 saat bekleme, 4 saat müzik ve 3 saat müzik + takip ömrü ortaya koyabiliyor.

Kullanıcıların ihtiyaç duydukları birçok noktayı bir araya getirmesiyle dikkat çeken The Daash, yapılacak en az 179$ bağış (ABD dışı 15$ kargo) ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://techcrunch.com/2014/02/11/the-dash-builds-wearable-fitness-sensors-into-the-headphones-youre-using-anyway/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29