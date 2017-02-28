Dünyanın ilk sürücüsüz yarış arabaları kozlarını paylaştı!

Her biri 975 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda olan Robocar’ların genişliği ise 2 metre. Her tekerlek için 300kW’lık güce sahip motorları barındıran Robocar; 18 ultrasonik sensöre ve 5 LIDAR, 2 radar, 2 optik sensörüne sahip. Üzerinde bulunan 6 kamera da diğer bütün özelliklerle birleşince ortaya saatte 320km hıza ulaşabilen bir yarış arabası çıkıyor.
Ekip Yarıştan Memnun
Donanımları aynı ancak mühendis ekiplerinin oluşturacağı farklı yazılımlar ve yapay zeka teknolojine sahip arabaların yarışması planlanan Roborace, dünyanın ilk sürücüsüz yarış organizasyonu olmayı hedefliyor. Otomobilleri asıl geliştirecek olanların mühendisler olacağını vurgulayan Roborace CEO’su Denis Sverdlov ‘un da bu yarışların bir bütçe mücadelesi değil zeka rekabeti olacağını ifade etti.
Robocar’ların tanıtım ve yarış görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz
http://www.theverge.com/2017/2/27/14749740/roborace-robocar-speed-images-self-driving-series Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun yerine gerçek pilotlar pistteki araçları uzaktan kontrol etsin, böylece ölüm veya yaralanma riski olmadan psikopatça hamleler yapılan, kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarışlar ortaya çıkar.