Dünyanın ilk sürücüsüz yarış arabaları kozlarını paylaştı!

Tam Boyutta Gör

2015 Yılında, geleceğin otomobil yarışı organizasyonu olmak amacıyla yola çıkan Roborace, bu yolda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Organizasyon, dün MWC 2017 etkinliğinde ilk sürücüsüz yarış arabası olan Robocar’ı tanıttı. Geleceğin yarış arabası olarak nitelendirilen Robocar’ların geçtiğimiz hafta Buenos Aires sokaklarındaki kıyasıya rekabetini de gösteren Roborace, sahnedeki yarış arabalarının birkaç hafta içinde pistlere ineceğini de duyurdu.

Her biri 975 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda olan Robocar’ların genişliği ise 2 metre. Her tekerlek için 300kW’lık güce sahip motorları barındıran Robocar; 18 ultrasonik sensöre ve 5 LIDAR, 2 radar, 2 optik sensörüne sahip. Üzerinde bulunan 6 kamera da diğer bütün özelliklerle birleşince ortaya saatte 320km hıza ulaşabilen bir yarış arabası çıkıyor.

Ekip Yarıştan Memnun

Üretilen 2 Robocar’ın geçtiğimiz günlerde Buenos Aires’te yaptığı yarış da oldukça ilgi çekti. Her ne kadar Robocar’lardan biri kaza yapıp yarışı tamamlayamasa da diğer Robocar’ın saatte 185km hıza ulaşması ve haftanın en hızlı Formula E(elektrikli arabaların yarıştığı organizasyon) yarış arabasına (en yüksek hızına ulaşamamasına rağmen) çok da uzak olmayan bir sürede parkuru tamamlaması projenin geliştiricilerini ve tasarımcıları oldukça memnun etti.

Donanımları aynı ancak mühendis ekiplerinin oluşturacağı farklı yazılımlar ve yapay zeka teknolojine sahip arabaların yarışması planlanan Roborace, dünyanın ilk sürücüsüz yarış organizasyonu olmayı hedefliyor. Otomobilleri asıl geliştirecek olanların mühendisler olacağını vurgulayan Roborace CEO’su Denis Sverdlov ‘un da bu yarışların bir bütçe mücadelesi değil zeka rekabeti olacağını ifade etti.

Robocar’ların tanıtım ve yarış görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz

http://www.theverge.com/2017/2/27/14749740/roborace-robocar-speed-images-self-driving-series