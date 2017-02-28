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Dünyanın ilk sürücüsüz yarış arabaları kozlarını paylaştı!

Elektrikle çalışan otonom arabaların yarışacağı Roborace organizasyonu, sürücüye ihtiyaç duymayan ilk yarış arabasını tanıttı. Arabaların ilk mücadelesi ise izleyenlerin takdirini toplamayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın ilk sürücüsüz yarış arabaları kozlarını paylaştı!
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2015 Yılında, geleceğin otomobil yarışı organizasyonu olmak amacıyla yola çıkan Roborace, bu yolda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Organizasyon, dün MWC 2017 etkinliğinde ilk sürücüsüz yarış arabası olan Robocar’ı tanıttı. Geleceğin yarış arabası olarak nitelendirilen Robocar’ların geçtiğimiz hafta Buenos Aires sokaklarındaki kıyasıya rekabetini de gösteren Roborace, sahnedeki yarış arabalarının birkaç hafta içinde pistlere ineceğini de duyurdu.

Her biri 975 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda olan Robocar’ların genişliği ise 2 metre. Her tekerlek için 300kW’lık güce sahip motorları barındıran Robocar; 18 ultrasonik sensöre ve 5 LIDAR, 2 radar, 2 optik sensörüne sahip. Üzerinde bulunan 6 kamera da diğer bütün özelliklerle birleşince ortaya saatte 320km hıza ulaşabilen bir yarış arabası çıkıyor.

Ekip Yarıştan Memnun 

Üretilen 2 Robocar’ın geçtiğimiz günlerde Buenos Aires’te yaptığı yarış da oldukça ilgi çekti. Her ne kadar Robocar’lardan biri kaza yapıp yarışı tamamlayamasa da diğer Robocar’ın saatte 185km hıza ulaşması ve haftanın en hızlı Formula E(elektrikli arabaların yarıştığı organizasyon) yarış arabasına (en yüksek hızına ulaşamamasına rağmen) çok da uzak olmayan bir sürede parkuru tamamlaması projenin geliştiricilerini ve tasarımcıları oldukça memnun etti.

Donanımları aynı ancak mühendis ekiplerinin oluşturacağı farklı yazılımlar ve yapay zeka teknolojine sahip arabaların yarışması planlanan Roborace, dünyanın ilk sürücüsüz yarış organizasyonu olmayı hedefliyor. Otomobilleri asıl geliştirecek olanların mühendisler olacağını vurgulayan Roborace CEO’su Denis Sverdlov ‘un da bu yarışların bir bütçe mücadelesi değil zeka rekabeti olacağını ifade etti.

Robocar’ların tanıtım ve yarış görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz


http://www.theverge.com/2017/2/27/14749740/roborace-robocar-speed-images-self-driving-series Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
megaron85 2 yıl en beğenilen
Bunun sonu pistteki tüm araçların hemen hemen aynı hızlarla, aynı mükemmel rotayı izlemesine varır. Keyifli bir mücadele olmaz.
Bunun yerine gerçek pilotlar pistteki araçları uzaktan kontrol etsin, böylece ölüm veya yaralanma riski olmadan psikopatça hamleler yapılan, kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarışlar ortaya çıkar.
Bunun sonu pistteki tüm araçların hemen hemen aynı hızlarla, aynı mükemmel rotayı izlemesine varır. Keyifli bir mücadele olmaz.Bunun yerine gerçek pilotlar...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Bir futbol karşılaşması düşünün. Her iki takımın 11 oyuncusu da robot..
Nerde kaldı heyecan, nerde kaldı yetenek, nerde kaldı insan denen varlığın ortaya koyacağı ruh..
İşin daha korkunç olan tarafı ise inanmak bile istemiyorum ama malesef gelecek I ROBOT filmine adım adım yaklaşıyor..
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kadirirdem 2 yıl
Gerçeğin tadını vermez...
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BekirHan 2 yıl
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CooL_ROMEO 2 yıl
Yorumlara bakıyorum da hiç ama hiç ileri göremiyorsunuz. Ruh yok diyenler var hepsi sabit olacak diyenler var.. Her kod farklı arkadaşlar burada algoritmalar yarışıyor burada yapay zeka yarışıyor bu yarış aklın yarışı daha ötesi var mı ?
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XPerience 2 yıl
Zaten yarışın heyecanı içinde sürücü varken hızlı olunması. Uzaktan kumandayla birbirlerine çatır çutur tıklasınlar nerede kaldı o kaza yapmamak için sürücülerin yaşadığı gerginlik ekran başındaki heyecan. Boş arabaları izlemenin nesi heyecanı ruh yok.
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rosedaled3 2 yıl
Bunun bir seyir zevki olacağına inanmıyorum
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megaron85 2 yıl en beğenilen
Bunun sonu pistteki tüm araçların hemen hemen aynı hızlarla, aynı mükemmel rotayı izlemesine varır. Keyifli bir mücadele olmaz.
Bunun yerine gerçek pilotlar pistteki araçları uzaktan kontrol etsin, böylece ölüm veya yaralanma riski olmadan psikopatça hamleler yapılan, kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarışlar ortaya çıkar.
2 Yanıt Yanıtla +15
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reshthesucker 2 yıl megaron85
Maddi hasarlar hic onemli degil tabi. Bunlar da 500 liralik araclar. Pert mi oldu, yenisini koy. Bilgisayar oyunu saniyorsun herhalde olayi.
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senjido 2 yıl megaron85
megaron85

Bunun sonu pistteki tüm araçların hemen hemen aynı hızlarla, aynı mükemmel rotayı izlemesine varır. Keyifli bir mücadele olmaz.


Bunun yerine gerçek pilotlar pistteki araçları uzaktan kontrol etsin, böylece ölüm veya yaralanma riski olmadan psikopatça hamleler yapılan, kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarışlar ortaya çıkar.

bu tarz araçların pistleri de elbette farklı olacaktır. Sürücülerin normal şartlarda yarışamayacağı kadar çetin pistler yapılır.
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PurposeLess sinan 2 yıl
Ruh yok, zombie olacaz yakında...
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zwanzig 2 yıl
Çok güzel bir organizasyon.Izlemesi de zevkli olurdu
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