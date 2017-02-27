Tesla tepetaklak olabilir: Yatırım bankası %30'a varan değer kaybı bekliyor

Geçtiğimiz hafta Tesla 2016’ya ait mali sonuçları yayınlamıştı ve yılı, Wall Street’teki pek çok analistin beklentisinin üstünde kapattığını duyurmuştu. Bununla birlikte Elon Musk yatırımcılara gönderdiği mesajla Model 3’ün üretimine beklenenden erken bir şekilde temmuz ayında başlanacağını açıklamıştı ancak şirketteki tüm bu pozitif hava önde gelen yatırım bankası Goldman Sacsh’in açıklamalarından sonra tehdit altında gibi görünüyor.

Goldman Sachs’ten David Tamberrino yaptığı açıklamayla Tesla hisselerinin değer kaybedeceğini dile getirdi ve 250$’dan işlem gören hisselerin yaklaşık %30 oranında değer kaybederek 185$’a kadar gerileyeceğini dile getirdi. Tamberrino bunun nedeni olarak ise şirketteki nakit ihtiyacını, Model 3’ün seri üretimine beklenenden geç başlanacağını ve Tesla’nın geçtiğimiz yıl satın aldığı SolarCity’nin güneş enerjisi alanında halen kendini kanıtlayamamış olmasını gösterdi.

Sermaye Arttırımı Şart

Tesla’daki bu düşüşün önlenmesi için de şirketin sermaye arttırımına gitmesi ve daha önce yaptığı gibi sadece küresel ölçekli otomobil üreticisi olmaya odaklanması gerektiğini dile getiren Tamberrino’nun açıklamalarının ardından Tesla hisseleri cuma gününün kapanış değerlerine göre %5 gerileyerek 243$ seviyesine kadar düştü.

Elon Musk da geçtiğimiz günlerde sermaye artışından bahsetmiş ancak şirketin halihazırda 3 milyar doların üstünde nakite sahip olduğunu bu yüzden kısa vadede paraya ihtiyaç duymadıklarını dile getirmişti.

https://electrek.co/2017/02/27/tesla-tsla-stock-goldman-sachs-model-3/