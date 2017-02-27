Tesla tepetaklak olabilir: Yatırım bankası %30'a varan değer kaybı bekliyor

Goldman Sachs’ten David Tamberrino yaptığı açıklamayla Tesla hisselerinin değer kaybedeceğini dile getirdi ve 250$’dan işlem gören hisselerin yaklaşık %30 oranında değer kaybederek 185$’a kadar gerileyeceğini dile getirdi. Tamberrino bunun nedeni olarak ise şirketteki nakit ihtiyacını, Model 3’ün seri üretimine beklenenden geç başlanacağını ve Tesla’nın geçtiğimiz yıl satın aldığı SolarCity’nin güneş enerjisi alanında halen kendini kanıtlayamamış olmasını gösterdi.
Sermaye Arttırımı Şart
Tesla’daki bu düşüşün önlenmesi için de şirketin sermaye arttırımına gitmesi ve daha önce yaptığı gibi sadece küresel ölçekli otomobil üreticisi olmaya odaklanması gerektiğini dile getiren Tamberrino’nun açıklamalarının ardından Tesla hisseleri cuma gününün kapanış değerlerine göre %5 gerileyerek 243$ seviyesine kadar düştü.
Elon Musk da geçtiğimiz günlerde sermaye artışından bahsetmiş ancak şirketin halihazırda 3 milyar doların üstünde nakite sahip olduğunu bu yüzden kısa vadede paraya ihtiyaç duymadıklarını dile getirmişti.
https://electrek.co/2017/02/27/tesla-tsla-stock-goldman-sachs-model-3/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu adamlar masa başında kafalarına göre indirip kaldırıyorlar. Millet de bunu yiyor.
Yapmayın.
Adamların yaptığı analizlere kimse (politikacı demagog değilse ve karşısında leylek sürüsü yoksa) gıkını çıkaramıyor. Adamlar verilerle çalışmazlarsa kimse onları dikkate almaz ki.
Adamlar kredi notlarını iyimserlikle değil, verilerle yükseltirken süper, düşürürken tu kaka!
Onların notları kime ne de diyemezsin. Eğer yatırım yapmak için Ziraat Bankasından değil de Dünya Bankasından, IMFden para isteyeceksen bu kredi notuna göre faiz ödersin.
Bunlara veryansın edenin durumu kurtarma umudu kalmamıştır, tribünlere oynuyordur, vesselam!
Moodys falan nedir bunlar birader? Hepsi YAHUDİ ürünü.
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