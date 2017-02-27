Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla tepetaklak olabilir: Yatırım bankası %30'a varan değer kaybı bekliyor

Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’in analistlerine göre Model 3 üretimine beklenen tarihte başlanamayacak ve Tesla hisseleri yaklaşık %30 değer kaybedecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla tepetaklak olabilir: Yatırım bankası %30'a varan değer kaybı bekliyor
 

Geçtiğimiz hafta Tesla 2016’ya ait mali sonuçları yayınlamıştı ve yılı, Wall Street’teki pek çok analistin beklentisinin üstünde kapattığını duyurmuştu. Bununla birlikte Elon Musk yatırımcılara gönderdiği mesajla Model 3’ün üretimine beklenenden erken bir şekilde temmuz ayında başlanacağını açıklamıştı ancak şirketteki tüm bu pozitif hava önde gelen yatırım bankası Goldman Sacsh’in açıklamalarından sonra tehdit altında gibi görünüyor.

Goldman Sachs’ten David Tamberrino yaptığı açıklamayla Tesla hisselerinin değer kaybedeceğini dile getirdi ve 250$’dan işlem gören hisselerin yaklaşık %30 oranında değer kaybederek 185$’a kadar gerileyeceğini dile getirdi. Tamberrino bunun nedeni olarak ise şirketteki nakit ihtiyacını, Model 3’ün seri üretimine beklenenden geç başlanacağını ve Tesla’nın geçtiğimiz yıl satın aldığı SolarCity’nin güneş enerjisi alanında halen kendini kanıtlayamamış olmasını gösterdi.

Sermaye Arttırımı Şart 

Tesla’daki bu düşüşün önlenmesi için de şirketin sermaye arttırımına gitmesi ve daha önce yaptığı gibi sadece küresel ölçekli otomobil üreticisi olmaya odaklanması gerektiğini dile getiren Tamberrino’nun açıklamalarının ardından Tesla hisseleri cuma gününün kapanış değerlerine göre %5 gerileyerek 243$ seviyesine kadar düştü.

Elon Musk da geçtiğimiz günlerde sermaye artışından bahsetmiş ancak şirketin halihazırda 3 milyar doların üstünde nakite sahip olduğunu bu yüzden kısa vadede paraya ihtiyaç duymadıklarını dile getirmişti.


https://electrek.co/2017/02/27/tesla-tsla-stock-goldman-sachs-model-3/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-BF8E9B238 2 yıl en beğenilen
Goldman Sachs yahudi bankası. Tesla nın elektrik projeleri petrol baronları için büyük tehdit. Şimdilik amerikanın demokratik yapısı sayesinde işlerini yürütüyor ama gelecekte ne olacağı bilinmez.
Goldman Sachs yahudi bankası. Tesla nın elektrik projeleri petrol baronları için büyük tehdit. Şimdilik amerikanın demokratik yapısı sayesinde işlerini yürütüy...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 2 yıl
forumda öyle insanlar var ki varını yoğunu satar teslayı batırmaz
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Turkforce 2 yıl
Üst akıl devreye girmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 2 yıl
Hissesi olanlar düşünsün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 2 yıl
Evet!
Bu adamlar masa başında kafalarına göre indirip kaldırıyorlar. Millet de bunu yiyor.
Yapmayın.
Adamların yaptığı analizlere kimse (politikacı demagog değilse ve karşısında leylek sürüsü yoksa) gıkını çıkaramıyor. Adamlar verilerle çalışmazlarsa kimse onları dikkate almaz ki.
Adamlar kredi notlarını iyimserlikle değil, verilerle yükseltirken süper, düşürürken tu kaka!
Onların notları kime ne de diyemezsin. Eğer yatırım yapmak için Ziraat Bankasından değil de Dünya Bankasından, IMFden para isteyeceksen bu kredi notuna göre faiz ödersin.
Bunlara veryansın edenin durumu kurtarma umudu kalmamıştır, tribünlere oynuyordur, vesselam!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 2 yıl
Ucuza hisse kapatma taktikleri. Sadece bir kişi çıkıp şu hisse bitti gitti diyor hop hisse %5 %10 düşüyor.. Bunlar aynısını NVIDIA ya yaptılar. Geçen hafta bir günde %10 düşürdüler sonra topladılar hisseyi. Dün %4 arttı. aynı adamlar hedef fiyatını tekrar yükselti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Bankalardan nefret ederim. Hele ki böyle derecelendirme yapan, varoluş amacı belli olmayan bir garip kurumlardan. Şu Lehman Brothers battı da darma duman oldular, çok iyi olmuştu.
Moodys falan nedir bunlar birader? Hepsi YAHUDİ ürünü.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
bence %30 ile batmaz.Bir çok firmaya öncü olacak bir Firma batmasını istemem açıkçası...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 2 yıl
Ayağına başka yerlerden basamadıkları Tesla'nın ayağına yatırım tavsiye firmaları ile basmaya çalışıyorlar gibi bir koku aldım. Bilmiyorum, burnum tıkalı; belki ondandır. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Elon yaramaz cocuk gibi, yaptigi islerle guven vermiyor, daha cok gundem olmaya oynayan parasi bol bir cilgin gorunumunde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GkhnAkyolTr 2 yıl
Unutmaki marka degeri de direk hisselerin artıp eksilmesine neden olan büyük etkendir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Hoayda dedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3658 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, hisse ve
4 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur Diğer Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yerli baz istasyonu ULAK için 750 adetlik sipariş 2 yıl LG yeni bir sanal gerçeklik kaskı geliştiriyor 2 yıl Intel, 12 çekirdekli Skylake-X silahını piyasaya sürüyor 2 yıl Netflix CEO'su akıllı kontakt lenslerden film izlenmesine sıcak bakıyor 2 yıl iPhone 8 modelinde kavisli ekran ihtimali güçleniyor 2 yıl Xiaomi kendi Pinecone Surge S1 yonga setine sahip Mi 5c'yi duyurdu 2 yıl Vestel’den Venus serisine yeni bir isim: Z10 2 yıl TUSAŞ ile Sikorsky arasında 270 milyon dolarlık anlaşma 2 yıl Oppo kamera çıkıntısı olmadan 5x optik yakınlaştırma yapabilen çift kamera modülünü tanıttı 2 yıl Nokia 3310 incelemesi: Efsane geri döndü 2 yıl İkinci el araçlara garanti şartı geliyor 2 yıl Elon Musk'tan son dakika: SpaceX, 2018'de Ay yörüngesine insan gönderiyor! 2 yıl Dünyanın ilk sürücüsüz yarış arabaları kozlarını paylaştı! 2 yıl Lenovo’dan uygun fiyata melez Windows 10 tablet 2 yıl 89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Huawei Watch 2 duyuruldu 2 yıl Sony, görüntü yansıttığı yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren projektörünü tanıttı 2 yıl Sony, sanal asistanlı yeni model Xperia Ear’ı tanıttı 2 yıl Honda’dan yeni teknoloji: Elektrikli araçlar yolda giderken şarj edilebilir mi? 2 yıl İzmir’in elektrikli otobüs filosunda testler başladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla tepetaklak olabilir: Yatırım bankası %30'a varan değer kaybı bekliyor Sonraki Altay Tankı projesinde Tümosan devre dışı kaldı: Şimdi ne olacak? 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerini gösteren video sızdırıldı 2 yıl Samsung etkinliğine Greenpeace protestosu gölge düşürdü 2 yıl Sony Xperia XZs küçük eklemeler ile güncellendi 2 yıl Turkcell’in enerji şirketinde detaylar netlik kazanmaya başladı 2 yıl Elon Musk, Tesla'daki çalışma koşullarını açıkladı 2 yıl Turkcell’den alternatif ödeme hizmeti: Paycell Card 2 yıl AIDS aşısı %38 başarı oranına ulaştı! 2 yıl Sony Xperia XA1 serisi: Orta seviyede en iyi kamera 2 yıl Sony Xperia XZ Premium: Snapdragon 835’li ilk telefon 2 yıl General Mobile GM 6 neler vadedecek? 2 yıl LG G6 detaylı ön inceleme videosu 2 yıl Nokia 6'nın uluslararası versiyonu ve özel üretim Arte Black varyantı tanıtıldı 2 yıl Samsung Galaxy S8, 29 Mart tarihinde resmen tanıtılıyor 2 yıl Samsung, Galaxy Tab S3’ü ve Galaxy Book’u tanıttı 2 yıl HMD Global modern Nokia 3310'u resmen tanıttı 2 yıl HMD Global resmi olarak Nokia 3 ve Nokia 5'i duyurdu 2 yıl Moto G5 serisi resmiyet kazandı 2 yıl Karşınızda 3 silindirli hot hatch: yeni Ford Fiesta ST 2 yıl Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim