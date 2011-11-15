Dünyanın ilk tam dokunmatik ev telefonu Gigaset SL910 Türkiye'de





Avrupa'nın DECT pazarı lideri Gigaset, ev kullanımı için geliştirilmiş dünyanın ilk tamamen dokunmatik DECT telefonu Gigaset SL910 modelini Türkiye pazarına sundu.





Gigaset'in iddialı modeli her birine sekiz numara girilebilen 500 kişilik bir adres rehberine, mükemmel akustik, 200 ses klibi, 240 fotoğraf kapasiteli geniş dahili hafızası ve yüksek sesli hoparlöre sahip.

Parlak ve gösterişli gerçek metal iskelet ve krom kaplama şarj ünitesi bu zarif telefonu tasarım konusunda zevk sahibi kişiler için bir gereklilik haline getiriyor. Ürün aynı zamanda Red Dot Tasarım Ödülü sahibi.





320 x 480 piksel çözünürlüğünde, 6.8 cm x 4.5 cm ve sezgisel kullanıcı arayüzlü tamamen dokunmatik ekran, telefonunun kullanılmasını daha da kolay hale getiriyor. Kullanıcılar kendilerini tanıtabiliyor ve kişisel menüleri çok hızlı ve kolay kullanabiliyor. Gigaset SL910, parmağın yatay hareketiyle kullanıcıların aralarında değiştirebileceği üç farklı ekran sunuyor.





Bekleme modunda sürekli gösterilen "Bilgi Merkezi" serbestçe yapılandırılabiliyor. Örneğin; favori kişileri veya sık kullanılmış işlevleri depolamada kullanılabiliyor. İkinci ekran, "Arama Merkezi" numara tuşlarını, adres defterini ve bazı favorileri gösteriyor. "Mesaj Merkezi", üçüncü ekran arama listesi, telesekreter veya kısa mesajlara doğrudan ulaşımı sağlıyor.





Telefonun 3.5MB'lık hafızası 240 fotoğrafa kadar alan sağlıyor. Fotoğraflar slayt gösterisi olarak toplandığında etkileyici bir ekran koruyucusu özelliği sunuyor.





Gigaset SL910'un kulaklığının içinde kurulu hoparlör, mükemmel bir ses kalitesi sağlıyor. Dört ayrı eller serbest profili, sesin çevre gürültü seviyesine uyum göstermesini sağlıyor.





Adres defteri, her biri sekiz numaralı 500 vCard girişine kadar alan sağlıyor. Her bir kişiye, o kişiden arama geldiğinde gözükecek bir fotoğraf atanabiliyor. Gigaset SL910 adres defteriyle, Bluetooth ile kablosuz olarak veya kabloyla mini-USB girişini kullanılarak PC veya Mac'de Outlook kişilerinin senkronizasyonunu kolaylaştırıyor.





Fotoğraflar ve yeni zil sesleri de telefona bu şekilde transfer edilebiliyor. Senkronizasyon yazılımı Gigaset QuickSync www.gigaset.com Web Sitesi'nden bedava olarak indirilebilir. Telefon modunda, kullanıcılar doğrudan Outlook'dan arama gerçekleştirebiliyor.





Gigaset SL910 modelinin son kullanıcı fiyatı 379 TL olarak belirlendi.

Daha önce yayınladığımız Gigaset SL910 ön incelemesi;