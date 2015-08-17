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Dünyanın tekerlekli sandalyeler için hazırlanmış ilk egzersiz takip cihazı: Freewheel

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın tekerlekli sandalyeler için hazırlanmış ilk egzersiz takip cihazı: Freewheel
 
Hayatını tekerlekli sandalye ile geçirmek zorunda kalıp aktif olarak egzersiz yapan birçok kişi bulunuyor. Ancak bu kişilerin yaptıkları egzersizleri takip edebilmeleri için özel bir aparat ya da uygulama bulunmuyor. İşte bu noktada Chaotic Moon şirketinden Tyler Hively'in kardeşinden ilham alarak ortaya attığı fikir, dünyanın tekerlekli sandalyeler için hazırlanmış ilk egzersiz takip cihazı Freewheel'i gerçeğe dönüştürüyor.
Standart tekerlekli sandalyelere takılabilen Freewheel, bünyesinde yer alan jiroskop, barometre ve ivmeölçer gibi sensörler ile hız, yapılan mesafe ve hızlanma gibi verileri takip ediyor. Bu verileri Bluetooth LE kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı telefonlar ile akıllı saat (Tekerlekli sandalyede iki el de kullanıldığı için önemli) uygulamasına aktarıyor ve isteğe bağlı takılacak nabız sensörüyle kişilerin fiziksel aktivite değerlerini gözler önüne serebiliyor. Kişileri sağlıkları için daha çok hareket etmeye motive eden ürün, ilginç olarak elde edilen verileriyle bölgesel haritalandırma (Örneğin diğer kişilere rota sağlama) noktasında da fayda sağlayabiliyor.
Şimdilik prototip aşamasında olan ve ticari sürümü hakkında bilgiler bulunmayan Freewheel hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Dünyanın tekerlekli sandalyeler için hazırlanmış ilk egzersiz takip cihazı: Freewheel
 

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