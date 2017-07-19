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Duyu kayıplarının tedavisinde yeni gelişme

Yeni çalışma ile çeşitli duyu kaybı vakalarında yetinin yeniden kazanımı mümkün. Üstelik deney nöral arayüz araştırmalarında oldukça faydalı olabilir. Detaylar haberimizde:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde duyularında hasarlar meydana gelmesi sonucunda görme ve işitme gibi yetilerini kaybetmiş insanlar için çeşitli çalışmalar yapılmakta. Bunun son örneği olan çalışma sağladığı geniş bağlantı olanağı ile umut vadediyor.

Rice Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni düz mikroskop beyin ile duyu organı arasındaki iletişimi sağlayan çalışmalarda kullanılmak üzere üretildi. Aslında şu anda benzer çözümler mevcut ancak bu yöntemler yeni çalışmadakilere nispeten oldukça az sayıdaki nörondan bilgi toplayabiliyor.

DARPA girişiminin bir parçası

Teknik sayesinde milyonlarca nörona ulaşılabilecek. Bu sayede yüksek çözünürlüklü bir nöral arayüz geliştirme projesi DARPA’nın bir dalı olan çalışma ile görme ve işitmeye dayalı sorunlar yaşayan insanlar tedavi edilebilecek.
Duyu kayıplarının tedavisinde yeni gelişme
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Deniz anası ve ateş böceği gibi canlıları inceleyerek bir teknik geliştiren bilim adamları sinir impulslarını görüntülemek için bir tür floresan boya kullanmış. Bu sayede uyarımları görüntülemek oldukça kolay bir hal almış. Son olarak şu anda beyine implante edilebilecek kadar ince ve küçük bir hale getirilmesi için çalışılan prototipin ne zaman ilk hastalarıyla buluşacağı henüz net değil.

https://www.engadget.com/2017/07/16/flat-microscope-for-the-brain/ Yorum Yaz
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Technotronic 2 yıl
Böyle haberleri her yıl duyuyoruz ancak bir türlü sona gelinemiyor malesef
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