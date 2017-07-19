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Türk bilim adamlarından giyilebilir sensör teknolojisi

Türk bilim insanları giyilebilir elektronik kıyafet geliştirdiler. Geliştirilen teknoloji, felçli hastalardan spor endüstrisine pek çok sektörde kullanılabilecek.
1 yıl
3,5b
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16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk bilim adamlarından giyilebilir sensör teknolojisi
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Türk bilim insanları Harvard Üniversitesi ile işbirliği sonucu giyilebilir elektronik kıyafet geliştirdiler. İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Dr. Özgür Atalay ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Dr. Aslı Atalay Harvard Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri teknoloji hakkında açıklamalarda bulundu.
Ayrıca Bkz. "Robot polis intihar etti (!)"
Özgür Atalay geliştirdikleri kıyafet için giyilebilir dış iskelet tanımını kullanıyor. Giyilebilir dış iskeletler tekstil bazlı üretildiği için uzun süreli kullanımda dahi kullanıcıya rahatsızlık vermiyor. Yumuşak yapıda geliştirilen sensörler giyen kişinin vücut hareketleriyle uyumlu bir şekilde gerekli uzamayı ve esnekliği sağlıyor.


Hangi Alanlarda Kullanılabilir?


Tekstil bazlı sensörler ile adımlarımızı sayabilir, el hareketlerini ölçebilir ve bu amaçla tişört, pantolon gibi kıyafetlere entegre edilebilir. Vücut hareketlerinden elde edilecek geri bildirimin gerekli olduğu her alanda kullanılabilir. Örneğin golf oynayan bir kişi, sensörden aldığı geri bildirim ile duruşunu düzeltebilir.


Felçli Hastalara Hareket Yetisi Kazandıracak

Atalay, geliştirdikleri kıyafet ile ilgili şunları söyledi:
"Felçli hastaların yürüme ve hareket etme kapasiteleri çok kısıtlı oluyor. Bizim laboratuvarımızda yapılan çalışmalar genel olarak bu hastalara tekrar hareket etme yetisi kazandırmayı amaçlıyor ve tekstil bazlı yapılar da bu sistemin en önemli halkasını oluşturuyor. Bunlar yumuşak, giyilebilir dış iskeletler aslında ve bunları giyen hastaların veya sağlıklı bireylerin hareket performansında artış sağlanıyor."

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ULU HAKANDAN istimdat 1 yıl en beğenilen
Kullanılan malzemeler yerli değilse üretmeyelim (ironi vardır)
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kanaryalıyık 1 yıl
şu dh de siyaseti serbest yaptınız zombileşmiş gerizekalılarla doldu ortalık. her konuda bu salakların atışmalarını okumaktan bıktım. para için reklam için forumu sattınız.
şu dh de siyaseti serbest yaptınız zombileşmiş gerizekalılarla doldu ortalık. her konuda bu salakların atışmalarını okumaktan bıktım. para için reklam için foru...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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flowerhorn 1 yıl
%100 yerli değil bu
İthal elektrikle çalışıyo
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım daha neler olacak.
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gxhero 1 yıl
Şu videoyu bir zahmet izleyin derim otomatik sürüş sistemlerine neden kaygı ile bakmanız gerektiğini de anlayacaksınız...
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OneMinuteTR 1 yıl gxhero
gxhero

Şu videoyu bir zahmet izleyin derim otomatik sürüş sistemlerine neden kaygı ile bakmanız gerektiğini de anlayacaksınız...


Bunu ben de hep düşünmüşümdür ve kendime cevabım dış iskelete fiziksel sınırlamalar koyulduğu sürece böyle bir şeyin olmayacağıdır ama tasarım hatalı ürünlerde böyle şeyler hala olabilir tabii korkulması gereken bir şey. Hacklenme durumunda ise hass çıkartamıyorum diyeceğimizi sanmam çıkartır kurtulursun ha kritik bir anda yakalarsa o başka ama çoğu dış iskeletin internete bağlı olmayacağını düşünüyorum bağlı olanların da güvenliği oldukça yüksek olacaktır o yüzden pek sıkıntı olacağını sanmam. Bu arada anime tam bir kansermiş ne o öyle çıkartamaması ayrı bir saçma yere düştükten sonra kalkması ayrı bir saçma:)
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zooxx 1 yıl
hmmm
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0z0z 1 yıl
Ooo hem de harvard la.
Adamlar elin gavurları beyinden gelen sinyallerle hareket edebilen istenilen hareketleri yapabilen protez el kol yapalı neredeyse 5 yıl oldu.
Hala sensörlerle iş çıkartıldığını zanneden ooo diyenler.
Okumuyorsunuz teknolojiyi takip etmiyorsunuz elektriği yeniden keşfettiğini söyleyenlere ooo diyorsunuz.
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sterig 1 yıl
Helal olsun geliştirici ekibe başarılarının devamını dilerim.
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kanaryalıyık 1 yıl
şu dh de siyaseti serbest yaptınız zombileşmiş gerizekalılarla doldu ortalık. her konuda bu salakların atışmalarını okumaktan bıktım. para için reklam için forumu sattınız.
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QuarisTR 1 yıl
Boyası yerli değilmiş.
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ONY86 1 yıl
şu ürünleri bide alabilsek.babamın sağ bacağında güç kaybı var ve böyle destekleyici bi araç çok iyi olurdu.
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