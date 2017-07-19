Türk bilim adamlarından giyilebilir sensör teknolojisi

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Türk bilim insanları Harvard Üniversitesi ile işbirliği sonucu giyilebilir elektronik kıyafet geliştirdiler. İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Dr. Özgür Atalay ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Dr. Aslı Atalay Harvard Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri teknoloji hakkında açıklamalarda bulundu.

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Özgür Atalay geliştirdikleri kıyafet için giyilebilir dış iskelet tanımını kullanıyor. Giyilebilir dış iskeletler tekstil bazlı üretildiği için uzun süreli kullanımda dahi kullanıcıya rahatsızlık vermiyor. Yumuşak yapıda geliştirilen sensörler giyen kişinin vücut hareketleriyle uyumlu bir şekilde gerekli uzamayı ve esnekliği sağlıyor.





Hangi Alanlarda Kullanılabilir?





Tekstil bazlı sensörler ile adımlarımızı sayabilir, el hareketlerini ölçebilir ve bu amaçla tişört, pantolon gibi kıyafetlere entegre edilebilir. Vücut hareketlerinden elde edilecek geri bildirimin gerekli olduğu her alanda kullanılabilir. Örneğin golf oynayan bir kişi, sensörden aldığı geri bildirim ile duruşunu düzeltebilir.





Felçli Hastalara Hareket Yetisi Kazandıracak

Atalay, geliştirdikleri kıyafet ile ilgili şunları söyledi:

"Felçli hastaların yürüme ve hareket etme kapasiteleri çok kısıtlı oluyor. Bizim laboratuvarımızda yapılan çalışmalar genel olarak bu hastalara tekrar hareket etme yetisi kazandırmayı amaçlıyor ve tekstil bazlı yapılar da bu sistemin en önemli halkasını oluşturuyor. Bunlar yumuşak, giyilebilir dış iskeletler aslında ve bunları giyen hastaların veya sağlıklı bireylerin hareket performansında artış sağlanıyor."