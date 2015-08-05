Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Düzenleme işini kendi halleden aksiyon kamerası: Graava

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
6
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Düzenleme işini kendi halleden aksiyon kamerası: Graava
Birçok kişinin ayrılmaz aksesuarı haline gelen aksiyon kameraları, harika çekimler yapabiliyor ancak saatler süren bu çekimleri oturup yine saatler harcayarak düzenlemek gerekiyor. İşte yeni geliştirilen Graava bu noktada devreye gidiyor.
Giyilebilir bir aksiyon kamerası olan Graava, teknik olarak 1080 piksel 30 fps ya da 720p 60 fps video çekimleri gerçekleştirebiliyor. Fotoğraf tarafında 8MP çözünürlük sunan kamera, 130 derece görüş açısıyla dikkat çekiyor ve 1100mAh gücündeki bataryasıyla 3 saat aralıksız çekim yapabiliyor.
Graava'yı diğer aksiyon kameralarından ayıran en büyük özelliği ise otomatik video düzenleme desteği. Bunu akıllı telefon uygulamasının yardımıyla gerçekleştirebilen kamera, yapılan saatlerce çekim arasından "mikrofon, ivmeölçer, GPS ve kap hızı (Harici cihazlar yardımıyla)" verileri üzerinden en önemli / hareketli anları otomatik olarak seçiyor ve bunlara göre düzenleme yapıyor. Düzenleme sürecine kişinin favori müziklerini de dahil edebilen uygulama, bu müziklere göre video senkronizasyonu gerçekleştirebiliyor ve video süresi gibi birçok özel ayarı da kullanıcısına sunuyor.
2016 yılında satışa çıkması beklenen Graava, şimdiden 250$ ön sipariş fiyatıyla satın alınabiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Düzenleme işini kendi halleden aksiyon kamerası: Graava
 
Düzenleme işini kendi halleden aksiyon kamerası: Graava
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Hoş duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barisg 4 yıl
Grubun şöyle bir Head Up Display ürünü de varmış ama bu yetenek çoktan iGO ile akıllı cep telefonlarına girdi;
youtube.com/...
1 yılda kullanılmaz bir icat olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaalisahin 4 yıl
3 saat araliksiz cekim ve otomatik duzenleme isi guzelmis.Ama nasil duzenliyor kim bilir.Bu fiyatla da tutanamaz bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl
Stabil çalışırsa harika bir ürün olmuş olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızıbey 4 yıl
Daha go proları sindiremedik bu nedir ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
valla iyiymiş insanların birşey yapmasına gerek kalmıcak gibi ilerde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy Note 5 hakkında her şey "Dünyada ilk defa Donanım Haber'de" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim