Düzenleme işini kendi halleden aksiyon kamerası: Graava

Birçok kişinin ayrılmaz aksesuarı haline gelen aksiyon kameraları, harika çekimler yapabiliyor ancak saatler süren bu çekimleri oturup yine saatler harcayarak düzenlemek gerekiyor. İşte yeni geliştirilen Graava bu noktada devreye gidiyor.

Giyilebilir bir aksiyon kamerası olan Graava, teknik olarak 1080 piksel 30 fps ya da 720p 60 fps video çekimleri gerçekleştirebiliyor. Fotoğraf tarafında 8MP çözünürlük sunan kamera, 130 derece görüş açısıyla dikkat çekiyor ve 1100mAh gücündeki bataryasıyla 3 saat aralıksız çekim yapabiliyor.

Graava'yı diğer aksiyon kameralarından ayıran en büyük özelliği ise otomatik video düzenleme desteği. Bunu akıllı telefon uygulamasının yardımıyla gerçekleştirebilen kamera, yapılan saatlerce çekim arasından "mikrofon, ivmeölçer, GPS ve kap hızı (Harici cihazlar yardımıyla)" verileri üzerinden en önemli / hareketli anları otomatik olarak seçiyor ve bunlara göre düzenleme yapıyor. Düzenleme sürecine kişinin favori müziklerini de dahil edebilen uygulama, bu müziklere göre video senkronizasyonu gerçekleştirebiliyor ve video süresi gibi birçok özel ayarı da kullanıcısına sunuyor.

2016 yılında satışa çıkması beklenen Graava, şimdiden 250$ ön sipariş fiyatıyla satın alınabiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.