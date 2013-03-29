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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DxOMark, Nikon Coolpix A fotoğraf makinesinin beklenen test sonuçlarını yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxOMark sitesi, Nikon'un güncel üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinden olan Coolpix A modeli için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek ortalama puanlarını belirliyor.
DxOMark tarafından yapılan testler sonucunda APS-C DX sensöre sahip olan üst seviye Nikon Coolpix A fotoğraf makinesi modeli, ortalama 80 puan alarak Canon G1X, Fujifilm X100 ve Sony RX100 gibi kompakt fotoğraf makinelerinin önünde yer alırken, tam kare sensöre sahip Sony RX1 modelinin arkasında yer aldı. Nikon 5100 ve D7000 ile benzer sonuçları elde eden Nikon Coolpix A, giriş ve orta seviye DSLR fotoğraf makineleri ile benzer fotoğraf kalitesi sağlayarak, APS-C fotoğraf makineleri arasında ilk 10 arasına girmeyi başardı.
DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-Coolpix-A-Sensor-Review-Nikon-s-first-compact-packing-an-APS-C-sensor 
 

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-Coolpix-A-Sensor-Review-Nikon-s-first-compact-packing-an-APS-C-sensor Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozangunay 6 yıl
Testi yapmaları gereken makina Fuji X100 değil, Fuji X100s olmalıydı, haksız rekabet olmuş biraz.
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hakanlevent 6 yıl
Dxo nikoncu bi site neye gore yapiliyor bu testler bi goreblsek , arkadas d3200un bile mark 3 esit sensor kalitesinde oldgnu idda eden bi siteye nasil guvenilir enteresan valla inadina canon bence, mark serisi kullanim ve yaygnlk olarak mukkemmeller
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Father Torque 6 yıl
Nikon ne kompakt makina yapmış be, Mark II'den bile fazla puan almış.
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BLoWeR 6 yıl
Iyk iğrenç Canon! Oh olsun sonuncu olmuşsun gene!
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