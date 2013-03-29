DxOMark, Nikon Coolpix A fotoğraf makinesinin beklenen test sonuçlarını yayınladı





DxOMark sitesi, Nikon'un güncel üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinden olan Coolpix A modeli için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek ortalama puanlarını belirliyor.

DxOMark tarafından yapılan testler sonucunda APS-C DX sensöre sahip olan üst seviye Nikon Coolpix A fotoğraf makinesi modeli, ortalama 80 puan alarak Canon G1X, Fujifilm X100 ve Sony RX100 gibi kompakt fotoğraf makinelerinin önünde yer alırken, tam kare sensöre sahip Sony RX1 modelinin arkasında yer aldı. Nikon 5100 ve D7000 ile benzer sonuçları elde eden Nikon Coolpix A, giriş ve orta seviye DSLR fotoğraf makineleri ile benzer fotoğraf kalitesi sağlayarak, APS-C fotoğraf makineleri arasında ilk 10 arasına girmeyi başardı.

DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-Coolpix-A-Sensor-Review-Nikon-s-first-compact-packing-an-APS-C-sensor

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-Coolpix-A-Sensor-Review-Nikon-s-first-compact-packing-an-APS-C-sensor