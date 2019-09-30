Dying Light 2, 100 saati aşkın içeriğe sahip olacak

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2020 yılının bahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenen Dying Light 2 (DL2) ile ilgili taze bilgiler gelmeye devam ediyor. Prankster 101 isimli sitenin sorularını yanıtlayan oyunun baş tasarımcısı Tymon Smektala, Dying Light 2’yi bitirmek için ortalama ne kadar saate ihtiyaç olduğu ile ilgili bilgiler paylaştı.

Geliştirici, oyunun ana hikâye görevlerini bitirmek için ortalama 15-20 saat gerektiğini, ancak oyun dünyasını didik didik etmeyi seven oyuncular için bu sürenin 100 saate çıkacağını söylemiş. Smektala’ya göre bir açık dünya oyunu olan Dying Light 2’de bir görevi yerine getirirken gidilen A ve B noktaları arasında farklı gelişmeler yaşanabileceği için söz konusu sürenin de bu anlamda uzaması muhtemel.

Dying Light 2 haberlerini takip edenlerin hatırlayacağı üzere Eylül ayının başında açıklamalarda bulunan oyunun baş teknoloji sorumlusu Pawel Rohleder, DL2’nin ilk oyuna kıyasla 4 kat daha büyük bir dünyaya sahip olacağını belirtmişti.

Oyunu bitirme süresinden belki de daha önemli bir başka husus ise geliştirici stüdyonun oyun yayınlandıktan sonra DL2’ye ne kadar süre içerik çıkartacağı konusu. Bu konuda hayranları mutlu edecek bir cevap veren Smektala, DL1 gibi DL2’nin de en az dört yıl süreyle içerik alacağını ifade etmiş.

https://www.gamespot.com/articles/dying-light-2-has-over-100-hours-of-content-dev-sa/1100-6470164/