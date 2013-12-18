EA, Appstore'da tatil indirimlerini başlattı

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Oyun dünyasının önemli firmalarından Electronic Arts, iOS platformu için yayımladığı oyunlarda tatil indirimine gitti.
Aralarında Need for Speed: Most Wanted ve Dead Space gibi başarılı yapımlarında yer aldığı indirim listesindeki tüm oyunlar 1.79 TL'den mobil oyuncuların beğenisine sunuluyor. Kısa bir süre için geçerli olan bu indirimlerden faydalanmak için aşağıdaki Appstore bağlantılarını kullanabilirsiniz.
- Battlefield: Bad Company 2, 5.49 TL -> 1.79 TL
- Battlefield: Bad Company 2 HD(iPad), 17.99 TL -> 1.79 TL
- Dead Space, 12.99 TL -> 1.79 TL
- Dead Space HD(iPad), 17.99 TL -> 1.79 TL
- Mirror's Edge HD(iPad), 17.99 TL -> 1.79 TL
- Monopoly Millionaire, 5.49 TL -> 1.79 TL
- Monopoly Millionaire HD(iPad), 8.99 TL -> 1.79 TL
- NBA Jam HD(iPad), 8.99 TL -> 1.79 TL
- Need For Speed: Hot Pursuit, 8.99 TL -> 1.79 TL
- Need For Speed: Hot Pursuit HD(iPad), 17.99 TL -> 1.79 TL
- Need For Speed: Most Wanted, 12.99 TL -> 1.79 TL
- Need For Speed: Shift, 5.49 TL -> 1.79 TL
- Need For Speed: Shift HD 8.99 TL -> 1.79 TL
- Need For Speed: Undercover, 5.49 TL -> 1.79 TL
- Reckless Racing HD(iPad), 8.99 TL -> 1.79 TL
- Shift 2: Unleashed, 3.59 TL -> 1.79 TL
- Shift 2: Unleashed HD(iPad), 8.99 TL -> 1.79 TL
- SimCity Deluxe HD(iPad), 12.99 TL -> 1.79 TL
- The Sims: Medieval, 5.49 TL -> 1.79 TL
- The Sims: Medieval HD - 1.79 TL
- The Sims 3, 12.99 TL -> 1.79 TL
- The Sims 3: Ambitions, 8.99 TL -> 1.79 TL
- Skate It, 8.99 TL -> 1.79 TL
- Tetris HD(iPad), 5.49 TL -> 1.79 TL
- Tiger Woods PGA Tour 2012 HD(iPad), 8.99 TL -> 1.79 TL
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Nba jam
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