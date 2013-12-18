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EA, Appstore'da tatil indirimlerini başlattı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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EA, Appstore'da tatil indirimlerini başlattı
Oyun dünyasının önemli firmalarından Electronic Arts, iOS platformu için yayımladığı oyunlarda tatil indirimine gitti.

Aralarında Need for Speed: Most Wanted ve Dead Space gibi başarılı yapımlarında yer aldığı indirim listesindeki tüm oyunlar 1.79 TL'den mobil oyuncuların beğenisine sunuluyor. Kısa bir süre için geçerli olan bu indirimlerden faydalanmak için aşağıdaki Appstore bağlantılarını kullanabilirsiniz.


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Kulak Misafiri 5 yıl
Tek tek yazmak yerine "EA firmasının diğer uygulamaları" linkini paylaşsanız olur. Sizin için diyorum yani. İş yükünüz azalır.
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karsevenadam 5 yıl
Android de indirime gerek duymamışlar
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DH Misafiri 5 yıl
Most wanted
Nba jam
Dead space'yi kaçırmayın
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torna&do 5 yıl
Çok iyi bir haber ama nedense pek yorum yok..dikkat çekmemiş...Yoksa gerçekten sıcak fırsat değil mi?
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