ECS, AMD ve Nvidia ekran kartlarını birlikte çalıştırabilen P67 çipsetli anakartını tanıttı

Anakart üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ECS, ürün gamındaki en son modelleri CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın tanıttığı anakartlar arasında en dikkat çekeni, Intel'in Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı P67 çipsetli P67H2-A modeli oldu. Oyuncular için hazırlanan ve sahip olduğu kaslı soğutucu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran anakart, İsrail merkezli LucidLogix firmasının Hydra teknolojisini de kullanıyor ve bu sayede AMD ve Nvidia ekran kartlarının bir arada çalışmasına olanak tanıyor.

Intel'in LGA1155 formundaki Core iX serisi işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotu ile donatılan P67H2-A, Nvidia SLI ve AMD Crossfire X teknolojilerine destek sunarken, yukarıda da belirttiğimiz gibi karma kullanım çerçevesinde uyumlu kartlar ile AMD+Nvidia kurulumlarına da olanak tanıyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCI ve iki adet te PCI x1 slotlarına sahip olan anakart, USB 3.0 ve SATA-III (SATA 6Gbps) gibi yeni teknolojileri üzerinde barındırıyor. Aynı zamanda 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-gama-completa-de-placi-de-baza-ecs