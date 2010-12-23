ECS tablet bilgisayarlarını CES 2011 fuarında tanıtacak

Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından ECS, Ocak ayında Las Vegas'da yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011), uzun süredir üzerinde çalıştığı tablet bilgisayarlarını duyurmaya hazırlanıyor. 7-inç ve 10-inç olmak üzere iki farklı ekran boyutunda Windows ve Androi tabanlı çözümler hazırlayan firma, donanım tarafında ise işletim sistemine bağlı olarak Intel Atom ile Marvell ve Samsung firmalarının ARM tabanlı yongada sistem çözümlerini kullanıyor.

8 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtilen ECS imzalı tablet bilgisayarların diğer detayları hakkındaysa şu an için çok fazla bilgi bulunmuyor.