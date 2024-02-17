Xiaomi kendi işlemcisini hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır Çinli akıllı telefon üreticilerinin önemli bir bağımsızlık adımı sayılan kendi yonga setlerini geliştirmek konusundaki ısrarı takdire şayan. Ne var ki Huawei haricinde bu amaca ulaşabilen olmadı. Görsel işlem gibi belirli amaçlara yönelik yongalar geliştirilse de Samsung veya Qualcomm’a rakip olacak bir proje ortaya çıkmadı.

Xiaomi kendi yongası için kolları sıvadı

2022 yılında Oppo’nun kendi yongası için ARM ile bir iş birliği yaptığı gündeme gelmişti. Ne var ki 2023 ortalarında akıllı telefon pazarındaki durgunluk nedeniyle projeyi iptal etmişti. Şimdi Xiaomi listeye girdi.

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Gelen bilgilere göre Xiaomi kendi yonga setini geliştirmek için ARM ile iş birliği yaptı. Akıllı telefon dünyasında yıllık 160 milyondan fazla satış yapan Xiaomi için yonga setinden tasarruf yapabilmek oldukça önemli. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin 160$ olan maliyeti düşünüldüğünde milyarlarca dolarlık fatura anlamına geliyor.

Bununla birlikte sıfırdan yonga pazarına girmek oldukça riskli. MediaTek, Qualcomm, Samsung gibi firmalar uzun yılların tecrübesi ve müşteri çevresi sayesinde ayakta duruyor. Xiaomi’nin bunların yerini alabilecek derecede iyi bir yonga seti tasarlaması büyük bir risk. Ya da ARM tarafından sunulan hazır bir tasarımı da kullanabilir.

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