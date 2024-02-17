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    Anlık Bildirim

    Xiaomi kendi işlemcisini hazırlıyor

    Giderek yükselen işlemci maliyetleri nedeniyle alternatif yollar arayan Xiaomi, kendi işlemcisini üretmek için kolları sıvadı. Firma ARM ile ortaklık yapıyor.   
    Giderek yükselen işlemci maliyetleri nedeniyle alternatif yollar arayan Xiaomi, kendi işlemcisini üretmek için kolları sıvadı. Firma ARM ile ortaklık yapıyor. Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır Çinli akıllı telefon üreticilerinin önemli bir bağımsızlık adımı sayılan kendi yonga setlerini geliştirmek konusundaki ısrarı takdire şayan. Ne var ki Huawei haricinde bu amaca ulaşabilen olmadı. Görsel işlem gibi belirli amaçlara yönelik yongalar geliştirilse de Samsung veya Qualcomm’a rakip olacak bir proje ortaya çıkmadı.

    Xiaomi kendi yongası için kolları sıvadı

    2022 yılında Oppo’nun kendi yongası için ARM ile bir iş birliği yaptığı gündeme gelmişti. Ne var ki 2023 ortalarında akıllı telefon pazarındaki durgunluk nedeniyle projeyi iptal etmişti. Şimdi Xiaomi listeye girdi.

    Gelen bilgilere göre Xiaomi kendi yonga setini geliştirmek için ARM ile iş birliği yaptı. Akıllı telefon dünyasında yıllık 160 milyondan fazla satış yapan Xiaomi için yonga setinden tasarruf yapabilmek oldukça önemli. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin 160$ olan maliyeti düşünüldüğünde milyarlarca dolarlık fatura anlamına geliyor.

    Bununla birlikte sıfırdan yonga pazarına girmek oldukça riskli. MediaTek, Qualcomm, Samsung gibi firmalar uzun yılların tecrübesi ve müşteri çevresi sayesinde ayakta duruyor. Xiaomi’nin bunların yerini alabilecek derecede iyi bir yonga seti tasarlaması büyük bir risk. Ya da ARM tarafından sunulan hazır bir tasarımı da kullanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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