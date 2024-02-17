Xiaomi kendi işlemcisini hazırlıyor

Xiaomi kendi yongası için kolları sıvadı
2022 yılında Oppo’nun kendi yongası için ARM ile bir iş birliği yaptığı gündeme gelmişti. Ne var ki 2023 ortalarında akıllı telefon pazarındaki durgunluk nedeniyle projeyi iptal etmişti. Şimdi Xiaomi listeye girdi.
Gelen bilgilere göre Xiaomi kendi yonga setini geliştirmek için ARM ile iş birliği yaptı. Akıllı telefon dünyasında yıllık 160 milyondan fazla satış yapan Xiaomi için yonga setinden tasarruf yapabilmek oldukça önemli. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin 160$ olan maliyeti düşünüldüğünde milyarlarca dolarlık fatura anlamına geliyor.
Bununla birlikte sıfırdan yonga pazarına girmek oldukça riskli. MediaTek, Qualcomm, Samsung gibi firmalar uzun yılların tecrübesi ve müşteri çevresi sayesinde ayakta duruyor. Xiaomi’nin bunların yerini alabilecek derecede iyi bir yonga seti tasarlaması büyük bir risk. Ya da ARM tarafından sunulan hazır bir tasarımı da kullanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.