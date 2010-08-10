ECS'den yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: P55H-AK

Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, ilk tanıtımıını Computex 2010 fuarında yaptığı yeni anakart modeli P55H-AK'yı duyurdu. Yüksek performans sınıfına konumlandırılan yeni anakart firmanın Black serisi kapsamında lanse ediliyor ve Intel'in P55 çipsetini temel alıyor. LGA1156 formundaki Intel işlemcilerle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz+ çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Siyah renkli baskılı devresi ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken ECS P55H-AK aynı zamanda hız aşırtmacılara da göz kırpıyor.

İşlemci soketi ve bellek slotlarında daha iyi sinyalizasyon için 15u Altın kullanılan anakartın bir diğer dikkat çekici özelliği ise Nvidia'nın NF200 yongası sayesinde üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 slotunu SLI teknolojisi için tam hızla çalıştırabilmesi. Aynı zamanda ATi Crossfire X desteği de sunan anakart, PLX PEX 8608 PCIe köprü yongasıyla geliyor ve bu sayede USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojiler için PCIe hattlarında darboğaz yaşanmasının önüne geçebiliyor.

Harici kontrolcüler sayesinde iki adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan anakart aynı zamanda eSATA,SATA-II ve USB 2.0 portlarına da sahip. Profesyonel kullanıcılar için kart üst güç, reset ve Clear CMOS butonları ile debug LED'e yer verilen P55H-AK'nın diğer özellikleri arasında çift Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylar da bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen ECS P55H-AK'nın fiyatı ise henüz açıklanmadı.