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ECS'den yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: P55H-AK

8 yıl
17,3b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'den yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: P55H-AK
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Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, ilk tanıtımıını Computex 2010 fuarında yaptığı yeni anakart modeli P55H-AK'yı duyurdu. Yüksek performans sınıfına konumlandırılan yeni anakart firmanın Black serisi kapsamında lanse ediliyor ve Intel'in P55 çipsetini temel alıyor. LGA1156 formundaki Intel işlemcilerle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz+ çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Siyah renkli baskılı devresi ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken ECS P55H-AK aynı zamanda hız aşırtmacılara da göz kırpıyor.

İşlemci soketi ve bellek slotlarında daha iyi sinyalizasyon için 15u Altın kullanılan anakartın bir diğer dikkat çekici özelliği ise Nvidia'nın NF200 yongası sayesinde üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 slotunu SLI teknolojisi için tam hızla çalıştırabilmesi. Aynı zamanda ATi Crossfire X desteği de sunan anakart, PLX PEX 8608 PCIe köprü yongasıyla geliyor ve bu sayede USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojiler için PCIe hattlarında darboğaz yaşanmasının önüne geçebiliyor.

Harici kontrolcüler sayesinde iki adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan anakart aynı zamanda eSATA,SATA-II ve USB 2.0 portlarına da sahip. Profesyonel kullanıcılar için kart üst güç, reset ve Clear CMOS butonları ile debug LED'e yer verilen P55H-AK'nın diğer özellikleri arasında çift Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylar da bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen ECS P55H-AK'nın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

ECS'den yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: P55H-AK
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Batuist 8 yıl
anakart gerçekten çok güzel görünüyor.. özellikleri, tasarımı oldukça güzel..
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MÜŞAVİR 8 yıl
Görünüm olarak ECS elinden çıkan anakartların en güzellerinden olmuş diyebilirim. Albenisi var kartın.
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lj94 8 yıl
@elophidae oc özürlümü? ecs cok saglam oc olabilen anakartlar üretir.
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Furkán 8 yıl

quote]Orijinalden alıntı: lj94

@elophidae oc özürlümü? ecs cok saglam oc olabilen anakartlar üretir.

Sanırım o bakımdan OC özürlü dememiş..
oc yaparsın olmayınca mecburen bios pilini sökeceksin...
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max975 8 yıl
kullanmadan birşey söylenmez ama ucuz et muhabeti olmasın
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gunescan 8 yıl
Tasarım çok hoşuma gitti gerçekten.
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punisher_1947 8 yıl
Sata 2 ve usb 2. poertlarını düşünmeleri gerçekten iyi.
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Ezio Auditoré 8 yıl
Aşık oldum resmen. Almalıyım. :/
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deniz_sea 8 yıl
soğutuculara bak işlemci etrafını ablukaya almışlar fazla o.c. yapınca kaçmasın diye herhalde :)
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Process64 8 yıl
Bilindik firmaların fiyatlarının düşmesinde etkin güzel gelişmeler.
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Applejack 8 yıl
baya güzel duruyor anakart
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