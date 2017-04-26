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E-Gameshow 2017 etkinliği başlıyor

Elektronik oyun sektörünün bir araya geldiği ve renkli etkinliklere sahne olan E-Gameshow oyun yazılım ve donanımları fuarı, bu yıl Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
2 yıl
2,1b
1
4
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik oyun sektörünün en büyük buluşması olarak bilinen E-Gameshow oyun yazılım ve donanımları fuarı, bu yıl 11-14 Mayıs tarihleri arasında Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte ülke geneli e-spor turnuvalarının final karşılaşmaları da bizleri bekliyor olacak.

Renkli etkinlikler

İlki 2002 yılında e-oyun adı ile düzenlenen ve oyun sektörümüzle birlikte daha renkli ve eğlenceli hale gelen E-Gameshow, çok sayıda seminerler, konferanslar, yarışmalar ve gösterilerden oluşan oluşan büyük bir şölen niteliğinde.

Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte çok sayıda firmanın katıldığı etkinliğin fuar alanında bu yıl 100 den fazla oyun geliştiricisi ürünlerini katılımcılar ile buluşturuyor.

Birbirinden renkli etkinliklerle kapılarını bize açacak olan E-Gameshow’da aynı zamanda bu sene Türkiye Geneli E-Spor turnuvalarının final karşılaşmaları da bizleri bekliyor olacak. Ön eleme turları online düzenlenecek olan Hearthstone, CS:GO ve League of Legends turnuvalarında yeteneklerini sergileyip Türkiye’nin en iyileri arasına girmek için mücadele edecek katılımcılar finale kalmaları durumunda11-14 Mayıs tarihlerinde E-Gameshow ana sahnesinde oynamakla kalmayacak, aynı zamanda şampiyon olan takım ünlü oyuncularla gösteri maçında oynama fırsatına da sahip olacak. Dereceye giren takımları ise büyük ödüller bekliyor olacak.

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Anka Gaming Center’ın ekipman sponsorluğu ve ödül desteği ile düzenlenen turnuvalarda birinci olan takıma kişi başı minimum 1000TL değerinde oyuncu ekipmanı ödülü verilecek olup bu sayı ikinci olan takım için kişi başı minimum 500TL olacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu turnuvalarımın finalistlerinin final karşılaşması için E-Gameshow’a ulaşım ve konaklama masrafları E-Gameshow tarafından karşılanacak.

Fuar katılımcıları sanal gerçeklikten Retro konsol oyunlarına kadar oyun sektöründeki tüm süreçleri izleyecekler ve deneme şansına sahip olacaklardır. Konferans salonlarında ünlü oyuncular, Youtuberlar, çizerler, tasarımcılar, oyun üreticileri ve oyun geliştiricileri ve girişimciler deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacaklardır.

Türkiye’nin en geniş katılımlı ve en büyük ödüllü Cosplay yarışması, ünlü sunucuların anlattıkları LOL, CS:GO ve Hearthstone turnuvaları, konserler ve alan içi eğitimler ve etkinlikler için www.e-gameshow.com adresinden kayıt yapılabilir.

 
 

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pUnduli 2 yıl
Haberi görmeyince kaçırmışız yine, gerçi çoluk çocuk etkinliği anlaşılan ekseriye ama neyse.
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tufanumur12 2 yıl
Ankarada olmasaydı giderdik.oyundan çok Cosplayler ön plan da oluyor ama neyse :D
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Batumatu 2 yıl
Dota 2 yoksa ciddiye almaya gerek yok. Oranın yaş ortalaması 9-10 olur.
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nokta_28 2 yıl
Keşke Dota 2 de olsaydı
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