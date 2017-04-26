İstanbul Gençlik Festivali başlıyor

Türkiye’nin gençlere yönelik en kapsamlı festivali olarak nitelendirilen İstanbul Gençlik Festivali; futboldan sanata, filmden, spora herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği tek festival. Festival kapsamında ortaokul, lise üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik birçok etkinlik yer alırken bir araya gelen gençler kendilerini bekleyen teknolojik birçok aktiviteyle keyifli vakit geçirme şansı yakalayacak.

İlgi büyük

Son dönemde oldukça ilgi toplayan ve hayatımızda gün geçtikçe daha çok yer almaya başlayan sanal gerçeklik atölyeleri ise festival alanındaki en ilgi çekici etkinliklerden biri olmaya aday.

4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek olan İstanbul Gençlik Festivali bu yıl yaklaşık 300 bin genci ağırlayacak. Festival ülkemizde gelişim göstermeye başlayan ve dünyanın gelecekteki en önemli iş alanlarından biri olması beklenen, robotik çalışmaları hakkında katılımcıların deneyimleyebileceği ve bilgi sahibi olabileceği bir alana da ev sahipliği yapacak.

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İstanbul Gençlik Festivali; sivil toplum kuruluşları, yayın evleri, dergiler, üniversiteler, eğitim kurumları, öğrenci platformları, iş-kariyer, kamu ve spor kurumları, geleneksel sanatlar ve el sanatları alanlarında faaliyet gösteren 300 katılımcıyla, İstanbul’da 300 bin gence özel hazırlanan hem eğlendirici hem de öğretici en büyük etkinlik olacak.