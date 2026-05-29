Call of Duty: Modern Warfare 4 geliyor, büyük sürpriz var

Tam Boyutta Gör Yılın merakla beklenen oyunlarından Infinity Ward imzalı Call of Duty: Modern Warfare 4 resmi olarak duyuruldu. Fiyatı ve çıkış tarihi belli olan oyunun hemen tüm platformlara aynı anda gelmesi bekleniyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4 neler sunacak?

Daha önce yayınlanan tanıtımlardan oyunun Güney Kore’nin Kuzey Kore tarafından işgal edilmesini konu alacağı belirtiliyor. Kore Yarımadası'nda patlak veren bu savaşla dünya istikrarsızlaştırma tehdidi altına girerken Ghost ve Price arasındaki mücadeleye de tanık oluyoruz.

Black Ops 7 geçen yıl bekleneni veremeyince Activison’ın yeni bir değişime gideceği gündeme gelmişti. Serideki en büyük değişim olarak gösterilen Call of Duty: Modern Warfare 4 ayrıca 2013 yılından bu yana Nintendo platformuna çıkan ilk Call of Duty oyunu olacak.

Hikâye ve çok oyunculu modun yanı sıra bir DMZ modu mevcut. Tahliye modu olarak tanımlanan bu modda her konuşlandırmanın yeni bir hikâye olacağı belirtiliyor. 23 Ekim tarihinde satışa çıkacak oyunun GTA VI ile çakışmamaya özen gösterdiği anlaşılıyor. Hali hazırda mağazalarda ön siparişler başladı.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Standart - 3199TL

Call of Duty: Modern Warfare 4 Kasa Sürümü - +1200TL

Call of Duty: Modern Warfare 4 Standart – 69.99$

Call of Duty: Modern Warfare 4 Kasa Sürümü - +30$

