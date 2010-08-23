ELSA GeForce GTX 460 AXERIZE modelini satışa sundu

Ekran kartı üreticisi ELSA, fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelini satışa sundu. Firma tarafından GeForce GTX 460 AXERIZE olarak isimlendirilen ekran kartı, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF104 grafik yongasından güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birime sahip olan ekran kartı, sahip olduğu özel tasarım soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak ELSA GeForce GTX 460 AXERIZE'da grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekler de 3800MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği ile gelen ekran kartı, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve bir adet Mini HDMI portuna sahip olan ELSA GeForce GTX 460 AXERIZE, Japonya'da 250$ civarındaki fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.