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ELSA GeForce GTX 460 AXERIZE modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ELSA GeForce GTX 460 AXERIZE modelini satışa sundu
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Ekran kartı üreticisi ELSA, fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelini satışa sundu. Firma tarafından GeForce GTX 460 AXERIZE olarak isimlendirilen ekran kartı, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF104 grafik yongasından güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birime sahip olan ekran kartı, sahip olduğu özel tasarım soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak ELSA GeForce GTX 460 AXERIZE'da grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekler de 3800MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği ile gelen ekran kartı, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve bir adet Mini HDMI portuna sahip olan ELSA GeForce GTX 460 AXERIZE, Japonya'da 250$ civarındaki fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.

ELSA GeForce GTX 460 AXERIZE modelini satışa sundu
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The Big Boss 9 yıl
Hiç kaliteli birşeye benzemiyor.
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muvaZaa xD 9 yıl

The Big Boss

Hiç kaliteli birşeye benzemiyor.


nasıl anladın kalitesiz olduğunu
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M@U 9 yıl
Elsa hâlâ masaüstü kart satıyor mu yahu?

Anlaşılan gtx460'ın iyi iş yaptığını gören herkes bu kartı üretiyor. Korkuyorum bizim memlekette de merdivenaltı üretecekler gtx460'ları 100 Lira'dan satacaklar.
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ahmetkep 9 yıl
türkiyede satışı varmı acaba.soğutucusu güzel görünüyor.zaten kötü bir sogutucu koyma lüksleri yok fermiye.
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Process64 9 yıl
Evet, açık yeşil baskı devre ile eskileri anımsatan şık bir görünümü var.
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