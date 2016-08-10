EPA, hava kirliliği sensörleri geliştirmek için kesenin ağzını açtı

ABD hükümetinin insan hayatını ve çevreyi korumakla görevli birimi olan Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Ajansı), hava kirliliğinin önüne geçmek için önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. EPA son olarak da hava kirliliğinin tespit edilmesini kolaylaştıracak sensörler geliştirmek için çeşitli araştırma ekiplerine destekte bulunacağını açıkladı.

Aralarında Carnegie Mellon, MIT ve Washington Üniversitesi'nin de yer aldığı altı araştırma ekibi, hava kirliliği sensörleri geliştirmek için EPA'den toplam 4.5 milyon dolar destek fonu alacak. Bu araştırma ekiplerinin amacı; düşük maliyetli ve kullanımı kolay hava kirliliği sensörleri geliştirmek olacak. Bu sayede sıradan insanların da yaşadıkları bölgedeki hava kirliliğini kolayca tespit edebilmesinin yolu açılacak.

EPA, bu girişimindeki amacı, insanların kendi bölgelerindeki hava kirliliğini tespit ederek, bölgesel olarak hayat şartlarını geliştirmek için harekete geçmesini sağlamak. Elbette bu yatırımın sonuçlarını görmemiz için bir süre beklememiz gerekecek, anca EPA'in hava kirliliğinin önüne geçmek için attığı bu adımlar gerçekten umut verici.

https://www.engadget.com/2016/08/09/epa-air-pollution-sensor-grant/