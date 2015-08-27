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E-Posta istemcisi Mail Pilot, önemli değişiklikler ile güncellendi

3 yıl
692
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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E-Posta istemcisi Mail Pilot, önemli değişiklikler ile güncellendi
OS X 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için Mindsense tarafından geliştirilen yeni uygulama Mail Pilot, oldukça önemli değişikliklerle 2.0 sürümüne güncellendi
Öncelikle oldukça basit bir kullanım yapısıyla karşımıza çıkan Mail Pilot, gelen e-postalar için hatırlatmalar koyarak önemli faturalar, iş gerekleri ve alışveriş indirimleri gibi noktalarda kişilere yardımcı olabiliyor. Sistemle kurduğu entegrasyon ile farklı içeriklere uygun olarak bildirim yapabilen uygulama, gelen mailleri oluşturulan kategorilere göre sıralanması gibi faydalı bir özelliği de sunuyor ve belirtildiği kadarıyla kendi sunucuları üzerinde hiçbir bilgiyi tutmuyor. Mail Pilot aynı zamanda arayüzü ile bütünleşmiş şekilde gelen kısa yollarıyla e-posta yönetim sürecini de hızlandırabiliyor. Uygulama e-posta sürecini bir görev gibi görüyor ve okunan e-postalar otomatik olarak yapıldı olarak işaretlenerek saklanıyor.
Mail Pilot yayınlanan 2.0 kodlu ana sürümüyle ise baştan aşağıya yenilenmiş bir arayüze kavuşuyor. Böylece eskiye oranla çok daha iyi görünen uygulama, ayrıca artık çok daha hızlı iç arama yapabiliyor, yeni bir e-posta oluşturma deneyimi ortaya koyuyor, e-posta taşıma sürecine ileri / geri alma desteği veriyor, birçok performans geliştirmesi alıyor ve bünyesine kompakt kaynak ile daraltılabilir liste modları ekleniyor.
Kısa süre için %50 indirimde olan Mail Pilot aşağıdan elde edilebiliyor.
 

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