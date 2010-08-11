EVGA, 1200 Watt kapasiteli Classified SR-2 güç kaynağını satışa sunuyor

Hazırladığı yüksek performans sınıfı donanımlarla sık sık gündeme gelen EVGA, çift işlemcili anakart modeli Classified SR-2 ile kullanılmak üzere hazırladığı yeni güç kaynağını duyurdu. Üretimi Antec tarafından yapılan Classified SR-2 isimli yeni güç kaynağı, 1200 Watt güç sunuyor ve %85'in üzerinde verimlilik değeri ile geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Quad SLI ve Crossfire X kurulumlarına destek sunan yeni güç kaynağı, aktif PFC özelliğine de sahip. Her biri 38 A sağlayabilen 6 adet 12bv rail hattıyla donatılan güç kaynağı, altın kaplı konnektörlerle geliyor. 80mm çapında PWM kontrollü fanla soğutulan güç kaynağında, fan hızı ve 12v voltajı elle ayarlanabiliyor.

EVGA, 1200 Watt kapasiteli Classified SR-2 güç kaynağını 5 yıllık garanti ile 360 dolar seviyesinden kullanıma sunuyor.