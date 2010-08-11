EVGA, 1200 Watt kapasiteli Classified SR-2 güç kaynağını satışa sunuyor

Hazırladığı yüksek performans sınıfı donanımlarla sık sık gündeme gelen EVGA, çift işlemcili anakart modeli Classified SR-2 ile kullanılmak üzere hazırladığı yeni güç kaynağını duyurdu. Üretimi Antec tarafından yapılan Classified SR-2 isimli yeni güç kaynağı, 1200 Watt güç sunuyor ve %85'in üzerinde verimlilik değeri ile geliyor.
Çoklu ekran kartı kurulumları için Quad SLI ve Crossfire X kurulumlarına destek sunan yeni güç kaynağı, aktif PFC özelliğine de sahip. Her biri 38 A sağlayabilen 6 adet 12bv rail hattıyla donatılan güç kaynağı, altın kaplı konnektörlerle geliyor. 80mm çapında PWM kontrollü fanla soğutulan güç kaynağında, fan hızı ve 12v voltajı elle ayarlanabiliyor.
EVGA, 1200 Watt kapasiteli Classified SR-2 güç kaynağını 5 yıllık garanti ile 360 dolar seviyesinden kullanıma sunuyor.
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Çok kaliteli olmuş. Antec yaptıysa zaten Antec çok kaliteli güç kaynağı üretir. Ama şu 80mm fan olayı hiç hoşuma gitmedi. 1200 Watt güç ama 80mm fan. Bir de arkadan hız düşürme ayar düğmesi var.
Sanıyorum çok ısınıyordur ve içerisinde de şu 100 küsür dereceye dayanıklı Japon Military Class Kapasitörlerden falan kullanmışlardır. Onlar da acayip ısınıyordur. Bakalım. Millet alsın da patlayan çıkarsa anlaşılır.
Al bir tane. Kıs fanın hızını sonuna kadar. Yüklen hayvan gibi. Hemen anlaşılır.
Burasını anlayamadım. 12V aşağı mı çekilebiliyor yoksa akım değeri mi ?