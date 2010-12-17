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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'nın P67 çipsetli P67 Classified anakartı göründü

8 yıl
10,9b
1
5
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı donanım üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan EVGA, Intel'in Sandy Bridge işlemci ailesi için hazırladığı Classified serisi P67 anakartını gösterdi. LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart, kaslı görünümüyle dikkatleri üzerine çekmekte sıkınyı yaşamayacak gibi görünüyor.

Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve 2000MHz'in üzerinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunabilen anakart, 12 fazlı güç tasarımı ve sahip olduğu iki adet 8pin işlemci güç konnektörü ile hız aşırtma tutkunlarının dikkatini çekmeye çalışacak. Üzerinde 6 adet PCIe x16 slotu bulunan ve Nvidia'nın NF200 köprü yongasıyla üç yollu SLI ile birlikte Crossfire X teknolojilerine destek sunması beklenen anakart, yüksek kaliteli komponentleriyle iddiasını ortaya koyuyor.

BIOS menüsü altında hız aşırtmacılara özel çok sayıda özelleştirilebilir seçenek sunacağı belirtilen anakart, aynı zamanda iki adet SATA-III, dört adet SATA-II, en az iki adet USB 3.0 konnektörü, debug LED, kart üstü güç, reset, ve CMOS Clear butonlarına ek olarak 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Sandy Bridge lansmanıyla eş zamanlı olarak Ocak ayında saıtşa sunulması beklenen anakartın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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mmnder16 8 yıl
evga anakartları çok hoşuma gidiyor.. Türkiye'de bulabileceğim bir yer yok mu acaba..
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NecroCyber-777 8 yıl
bencede.. işlemciler i7den cok mu iyi cıkacak yoksa cort mu cıkacak
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KiLLeR© 8 yıl
İşlemciler render işlemlerinde i7'den avantajlı olacaktır büyük ihtimalle. Günlük kullanımda pek fark olmayacaktır. Günlük kullanımdada fark isteyen SSD alsın fark bariz bir şekilde artacaktır, işlemciyi-anakartı hız için değiştirmek mantıksız. Tabi bu söylediğim Core Quad , i7 tarzı işlemcileri olanlar için geçerli.
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aydogdu1453 8 yıl
Önce işlemcileri görelim ondan sonra anakartlarına bakarız.
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Batuist 8 yıl
işlemcilerde bir gelsinde bakalım yeni nesilmiymiş yoksa çakma nesilmiymiş görcez.. sadece grafik birimi dahil edilmiş nehalemmiymiş bir görelim..
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