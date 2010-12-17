EVGA'nın P67 çipsetli P67 Classified anakartı göründü

Yüksek performanslı donanım üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan EVGA, Intel'in Sandy Bridge işlemci ailesi için hazırladığı Classified serisi P67 anakartını gösterdi. LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart, kaslı görünümüyle dikkatleri üzerine çekmekte sıkınyı yaşamayacak gibi görünüyor.

Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve 2000MHz'in üzerinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunabilen anakart, 12 fazlı güç tasarımı ve sahip olduğu iki adet 8pin işlemci güç konnektörü ile hız aşırtma tutkunlarının dikkatini çekmeye çalışacak. Üzerinde 6 adet PCIe x16 slotu bulunan ve Nvidia'nın NF200 köprü yongasıyla üç yollu SLI ile birlikte Crossfire X teknolojilerine destek sunması beklenen anakart, yüksek kaliteli komponentleriyle iddiasını ortaya koyuyor.

BIOS menüsü altında hız aşırtmacılara özel çok sayıda özelleştirilebilir seçenek sunacağı belirtilen anakart, aynı zamanda iki adet SATA-III, dört adet SATA-II, en az iki adet USB 3.0 konnektörü, debug LED, kart üstü güç, reset, ve CMOS Clear butonlarına ek olarak 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Sandy Bridge lansmanıyla eş zamanlı olarak Ocak ayında saıtşa sunulması beklenen anakartın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.