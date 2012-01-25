EVGA'nın hız aşırtmacılar için hazırladığı ekstra güç kartı kullanıma sunuldu

Performans tutkunlarının yakından tanıdığı ünlü donanım üreticisi EVGA, hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı EPower Board isimli ekstra güç kartını satışa sundu. Rekor odaklı hız aşırtma çalışmalarında anakart ve ekran kartının ihtiyaç duyduğu ekstra gücü sağlamak adına geliştirilen kart üzerinde 10 fazlı ana güç çıkışına ek olarak 3 fazlı ikinci bir güç çıkışı daha bulunuyor.

Dijital PWM tasarımına yer verilen kart üzerinde üç adet 6pin PCIe güç konnektörü bulunuyor. Aynı zamanda bir başka EVGA ürünü olan hız aşırtma kumandası EVBot ve fan kullanımı ile de uyumlu olan kart elektronik deneyimine sahip ileri seviye kullanıcıların tercih etmesi öneriliyor. EVGA EPower Board yurt dışında 99.99$ olarak belirlenen son kullanıcı fiyatı ile sunulmuş durumda.

durumda.