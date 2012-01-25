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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'nın hız aşırtmacılar için hazırladığı ekstra güç kartı kullanıma sunuldu

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın hız aşırtmacılar için hazırladığı ekstra güç kartı kullanıma sunuldu
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Performans tutkunlarının yakından tanıdığı ünlü donanım üreticisi EVGA, hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı EPower Board isimli ekstra güç kartını satışa sundu. Rekor odaklı hız aşırtma çalışmalarında anakart ve ekran kartının ihtiyaç duyduğu ekstra gücü sağlamak adına geliştirilen kart üzerinde 10 fazlı ana güç çıkışına ek olarak 3 fazlı ikinci bir güç çıkışı daha bulunuyor.
Dijital PWM tasarımına yer verilen kart üzerinde üç adet 6pin PCIe güç konnektörü bulunuyor. Aynı zamanda bir başka EVGA ürünü olan hız aşırtma kumandası EVBot ve fan kullanımı ile de uyumlu olan kart elektronik deneyimine sahip ileri seviye kullanıcıların tercih etmesi öneriliyor. EVGA EPower Board yurt dışında 99.99$ olarak belirlenen son kullanıcı fiyatı ile sunulmuş durumda. 
EVGA'nın hız aşırtmacılar için hazırladığı ekstra güç kartı kullanıma sunuldu
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durumda. 

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nirvanha 7 yıl
İki katlı anakartların çıkışı yakındır.Dur la bu benim fikrim , Apple çalar mı ki acaba , yada bana dava açabiler....
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BecHo-minaTor 7 yıl
Bunu alsam kullanmaya kıyamam. Annemin vitrinde ki bardaklarının yanına koyarım, misafir geldiğinde...
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DH Misafiri 7 yıl
"elektronik deneyimine sahip ileri seviye kullanıcıların tercih etmesi öneriliyor"
Size göre değil... Açıklasalar ne yapacaksınız. LOL!
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alpa07 7 yıl
nasıl kullanılıyor
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LeßroN 7 yıl
alan kişi bunu nasıl kullanacak bi zahmet onuda açıklasalarmış..
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emirizmir 7 yıl
Elektronikçi değilim elektronikten de anlamam.
İkinci fotoğrafta:
Üstte 4 tane giriş var en soldaki "evbot" denilen soket verilecek gücü ayarlayacağın kontrol girişi.Anakarta mı bağlanır yoksa 5.25 lik bir kontrol kutusu olur oraya mı girer bilmiyorum.Üstte inputdimm inputvcore yazan güç girişleri güç kaynağınıza bağlanıyor.
Üst soldan ikinci giriş ekran kartı ramlerine giden güç girişi,üçüncü ve dördüncü soket ise ekran kartı işlemcisine verilecek gücün karta giriş soketi.
En altta ise yuvarlak olan yerler faz ve topraklar.Solda üçü faz+ üçü toprak- olan ve ekran kartı belleklerine giden enerji. 3+4+3 şeklinde gruplanmış olan daireler ise ekran kartı işlemcisine giden fazlar"+" ve üzerinde 3+2+2+3 şeklinde ekran kartı işlemcisine bağlanan topraklar "-" var.
Bu daireleri ara kablo kullanarak lehimliyosunuz kablonun diğer ucunu da ekran kartının muhtelif yerlerine lehimliyorsunuz.Hangi kabloyu nereye bağlayacağınızı bilmek için de ekran kartının devre şemasından biraz çakmanız lazım.
Hız aşırtma tutkunları ve elektrik bilgisi yüksek kişiler için yapılmış bir ürün.Amacı karta giden gücü artırarak daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sunmak.
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şoray uzun yolda 7 yıl
nedense hiç sevmedim bu ürünü.
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aykutx 7 yıl
eskiden ram booster kullanıyorduk. onun gibi birsey galiba.
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Tri-Pod 7 yıl
elektronik deneyimine sahip ileri seviye kullanıcıların tercih etmesi öneriliyor.
Kısa ve öz
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E_Aydin35 7 yıl
Bende pek o bölümü anlamadımda ucuz olduğu kesin yine :)
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First_Person 7 yıl
İyi de ne ki simdi bu? Güç bu cihaza nereden giriyor, nereden çıkıyor, bu kart nereye takılıyor? Haber daha açıklayıcı olabilirdi.
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