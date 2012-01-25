EVGA'nın hız aşırtmacılar için hazırladığı ekstra güç kartı kullanıma sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Performans tutkunlarının yakından tanıdığı ünlü donanım üreticisi EVGA, hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı EPower Board isimli ekstra güç kartını satışa sundu. Rekor odaklı hız aşırtma çalışmalarında anakart ve ekran kartının ihtiyaç duyduğu ekstra gücü sağlamak adına geliştirilen kart üzerinde 10 fazlı ana güç çıkışına ek olarak 3 fazlı ikinci bir güç çıkışı daha bulunuyor.
Dijital PWM tasarımına yer verilen kart üzerinde üç adet 6pin PCIe güç konnektörü bulunuyor. Aynı zamanda bir başka EVGA ürünü olan hız aşırtma kumandası EVBot ve fan kullanımı ile de uyumlu olan kart elektronik deneyimine sahip ileri seviye kullanıcıların tercih etmesi öneriliyor. EVGA EPower Board yurt dışında 99.99$ olarak belirlenen son kullanıcı fiyatı ile sunulmuş durumda.
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Size göre değil... Açıklasalar ne yapacaksınız. LOL!
İkinci fotoğrafta:
Üstte 4 tane giriş var en soldaki "evbot" denilen soket verilecek gücü ayarlayacağın kontrol girişi.Anakarta mı bağlanır yoksa 5.25 lik bir kontrol kutusu olur oraya mı girer bilmiyorum.Üstte inputdimm inputvcore yazan güç girişleri güç kaynağınıza bağlanıyor.
Üst soldan ikinci giriş ekran kartı ramlerine giden güç girişi,üçüncü ve dördüncü soket ise ekran kartı işlemcisine verilecek gücün karta giriş soketi.
En altta ise yuvarlak olan yerler faz ve topraklar.Solda üçü faz+ üçü toprak- olan ve ekran kartı belleklerine giden enerji. 3+4+3 şeklinde gruplanmış olan daireler ise ekran kartı işlemcisine giden fazlar"+" ve üzerinde 3+2+2+3 şeklinde ekran kartı işlemcisine bağlanan topraklar "-" var.
Bu daireleri ara kablo kullanarak lehimliyosunuz kablonun diğer ucunu da ekran kartının muhtelif yerlerine lehimliyorsunuz.Hangi kabloyu nereye bağlayacağınızı bilmek için de ekran kartının devre şemasından biraz çakmanız lazım.
Hız aşırtma tutkunları ve elektrik bilgisi yüksek kişiler için yapılmış bir ürün.Amacı karta giden gücü artırarak daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sunmak.
Kısa ve öz