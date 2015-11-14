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Efsane oyun serisi Fallout hakkında her şey

4 yıl
30,6b
1
Zamazingo
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Talha Aynacı "n0.problem"
Haber Editörü
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Çıkış günü 12 Milyon adet kopya satarak bir rekor kıran Fallout 4'ü daha iyi anlayabilmek adına serinin başlangıcına gidiyor ve sizleri büyülü bir nostalji turuna çıkartıyoruz.
Bölüm Sonu Canavarı ekibinin kıdemli editörü 2si1'in neşeli sunucusu Talha Aynacı'nın hazırlayıp sunduğu Fallout belgeseli, eğer oyun dünyasına meraklıysanız seriyi merak etseniz de etmeseniz de mutlaka izlemeniz gereken eserler arasında yer alıyor.
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Zaris 4 yıl en beğenilen
donanımhaberin bence gelmiş geçmiş en içeriği dolu, izlemeye değer videosu olmuş. talhayı tebrik ediyorum gerçekten de.
1 Yanıt Yanıtla +36
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Nerevarine 4 yıl
2k1'ler oyuna laf atmaya başlamış. Bu oyun sizden büyük hani ona göre konuşun. İlk oyunun çıkış tarihi 1997.
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napolyon94 1 yıl
@Speed-Step Talha Beyi yeniden BSC de gorme ihtimalimiz var mi ?
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gamerasi 1 yıl
Harika bir yarım saat geçirdim. Emeği olanlara teşekkürler...
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Borgaerd 2 yıl
Tesekkurler
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mavizaman 2 yıl
2 sene olmuş talha konsoloyundan selam çak!...
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Seyrim 3 yıl
Güzel bir çalışma.. Henüz oynayamasakta sıraya koyduğum bir oyun..
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tricore 4 yıl
Hocam Ellerine sağlık çok keyifliydi. şu olsa bu olsa muhabbeti yapanları garipsiyorum ?
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Nerevarine 4 yıl
Hazır vize yokken dün izleyeyim dedim. Gerçekten güzel olmuş. Yalnız keşke Fallout 3-4 ve New Vegas'ın üstünde de dursaydınız keşke. 35 dk'nın 32 dksı eski RPG'ler ve Fallout 1-2 online ve brother of steel.
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ahmethi 4 yıl
Fallout 1 den itibaren oyanmış bir fallout fan ı olarak mükemmel bir belgesel hazırlamış olduğunuzu yazmak istedim. tebrik ederim. Nice fallout lara...
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Dark Saga 4 yıl
Teşekkürler güzel yararlı bi çalışma olmuş özellikle benim gibi daha önceki oyunları oynamayanlar için.
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TheCapedCrusader 4 yıl
Oyuna çöp diyen max 12
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TearsForFears 4 yıl
Türkçe yaması çıkar umarım bizde oynayabiliriz bu efsaneyi.Witcher 3'e yama yapan gönüllü donanimhaberli arkadaşlar var umarım fallout 4 içinde yapanlar çıkar.

Şu çöpçülere bir ceza verilse en azından mesajları silinse keşke her konuda çöp kelimesini görmekten bıktık yetkililer bir şey yapmazsa biz ne yapabiliriz.
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