Efsane oyun serisi Fallout hakkında her şey

Çıkış günü 12 Milyon adet kopya satarak bir rekor kıran Fallout 4'ü daha iyi anlayabilmek adına serinin başlangıcına gidiyor ve sizleri büyülü bir nostalji turuna çıkartıyoruz.

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Bölüm Sonu Canavarı ekibinin kıdemli editörü 2si1'in neşeli sunucusu Talha Aynacı'nın hazırlayıp sunduğu Fallout belgeseli, eğer oyun dünyasına meraklıysanız seriyi merak etseniz de etmeseniz de mutlaka izlemeniz gereken eserler arasında yer alıyor.