Xbox One'ın yeni arayüzü hakkında her şey

Bolumsonucanavari.com ekibi Xbox One'ın yenilenen arayüzünü sizler için inceledi. Hızlanan ve bir çok fonksiyona daha kolay erişilebilen arayüz, konsol kullanımını farklı bir seviyeye taşıyor.

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