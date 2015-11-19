Xbox One'ın yeni arayüzü hakkında her şey

DH Misafiri xbox one win10 entegrasyonu,DX12,geriye uyumluluk,live sistemi,gold üyelere ayda 4 full oyun,yeni hızlı kolay arayüz,ea access,iyi controller,sessiz çalışan konsol gibi özellikleriyle ps4 ten üstün...satışta geriye düşmesi ms'nin yanlış pazarlama stratejisidir..!
mu5tafa 2015 yılında 720p de oyun keyfi.. Askflslf..
Xbox One'daki yenikler satışları artırdı ve PS4 satışlarının önüne geçti. Microsoft doğru yolda emin adımlarla ilerliyor.
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hurriyet.com.tr/...
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