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Xbox One'ın yeni arayüzü hakkında her şey

Xbox One'ın yeni dashboard ile nasıl çalıştığına, arayüzde ne gibi değişiklikler olduğuna yakından bakıyoruz. Güncel arayüz hızlı erişilemeyen kimi fonksiyonları tek tuşla emrinize sunuyor.
3 yıl
4,7b
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10
Zamazingo
Talha Aynacı "n0.problem"
Haber Editörü
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Bolumsonucanavari.com ekibi Xbox One'ın yenilenen arayüzünü sizler için inceledi. Hızlanan ve bir çok fonksiyona daha kolay erişilebilen arayüz, konsol kullanımını farklı bir seviyeye taşıyor.

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dynamic09 3 yıl en beğenilen mu5tafa
PS4 cülerin baya zoruna gitmiş Xbox'taki yenilikler. PS de yenilik olmayınca soluğu Xbox konularında alıyorlar. PS4'te piksel var ama Xbox'taki hizmet yok. Allah sabır versin.
PS4 cülerin baya zoruna gitmiş Xbox'taki yenilikler. PS de yenilik olmayınca soluğu Xbox konularında alıyorlar. PS4'te piksel var ama Xbox'taki hizmet yok. All...
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slicer 3 yıl
Home ekranindayken RT'ye basarsaniz direk olarak asagidaki oyunlarim ve uygulamalarim'a gidiyor. Buraya girdikten sonra da, oyunlarim kisminda en sag tarafa giderseniz daha onceden satin almis oldugunuz ve geriye uyumluluk listesinde olan dijital oyunlarin indirilmeye hazir oldugunu gorebilir ve tek tikla bunlari indirebilirsiniz. Yani oyunu markette arayip bulmaniza gerek yok.
Home ekranindayken RT'ye basarsaniz direk olarak asagidaki oyunlarim ve uygulamalarim'a gidiyor. Buraya girdikten sonra da, oyunlarim kisminda en sag tarafa gi...
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DH Misafiri 3 yıl
xbox one win10 entegrasyonu,DX12,geriye uyumluluk,live sistemi,gold üyelere ayda 4 full oyun,yeni hızlı kolay arayüz,ea access,iyi controller,sessiz çalışan konsol gibi özellikleriyle ps4 ten üstün...satışta geriye düşmesi ms'nin yanlış pazarlama stratejisidir..!
1 Yanıt Yanıtla +2
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dynamic09 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

xbox one win10 entegrasyonu,DX12,geriye uyumluluk,live sistemi,gold üyelere ayda 4 full oyun,yeni hızlı kolay arayüz,ea access,iyi controller,sessiz çalışan konsol gibi özellikleriyle ps4 ten üstün...satışta geriye düşmesi ms'nin yanlış pazarlama stratejisidir..!

Xbox One'daki yenikler satışları artırdı ve PS4 satışlarının önüne geçti. Microsoft doğru yolda emin adımlarla ilerliyor.
Bu da haber linki.
hurriyet.com.tr/...
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lapatid 3 yıl
xbox satislari artsa da xbox az sattiginda getirdigi geriye donuk uyumluluk gibi yenilikler ps4 e gelse
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mihaylow 3 yıl
evet iyi haber xbox dx 12 ile beraber artık oyunlarda 720p
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mu5tafa 3 yıl
2015 yılında 720p de oyun keyfi.. Askflslf..
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HeyBunny 3 yıl mu5tafa
mu5tafa

2015 yılında 720p de oyun keyfi.. Askflslf..

Girdiğin forum bölümüne bak ve yavaş yavaş uzaklaş
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slicer 3 yıl
Home ekranindayken RT'ye basarsaniz direk olarak asagidaki oyunlarim ve uygulamalarim'a gidiyor. Buraya girdikten sonra da, oyunlarim kisminda en sag tarafa giderseniz daha onceden satin almis oldugunuz ve geriye uyumluluk listesinde olan dijital oyunlarin indirilmeye hazir oldugunu gorebilir ve tek tikla bunlari indirebilirsiniz. Yani oyunu markette arayip bulmaniza gerek yok.
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dynamic09 3 yıl mu5tafa
PS4 cülerin baya zoruna gitmiş Xbox'taki yenilikler. PS de yenilik olmayınca soluğu Xbox konularında alıyorlar. PS4'te piksel var ama Xbox'taki hizmet yok. Allah sabır versin.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Süper olmuş. Belirtildiği gibi arayüz bayağı arızalı gözüküyor, mağazaya girildiğinde bile bazı resimler gözükmüyordu :) Bana konsoldan ziyade, PC media center arayüzü gibi geldi. Güncellemeler ile kısayollar eklenilirse, daha fazla kişiselleştirme eklenirse kullanıcıların gözündeki yeri büyük oranda büyür.
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