Xbox aslında ikinci Microsoft olacaktı





J Allard, Xbox 360 sunumunda.

Bu yorumlara baktığımızda Microsoft'un Xbox One lansmanındaki oyuncular kanadından tepki çeken sunumuyla aslında Xbox markasıyla daha fazla eğlence unsurunu bir araya getiren bir platform olmayı amaçlıyordu. Zira J Allard video oyunların müzik, sinema ve diğer eğlence sektörü unsurlarına nazaran daha az kişiye hitap ettiğine inanan bir isim ve arzusu da Xbox'ın bu yolda ilerleyen bir araç olmasıymış.

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http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Aslinda_2_Microsoft_Olacakti-82094.htm

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Xbox 360'ın 10. yaş gününü kutladığı (fena yaşlanmışız, fena!) şu günlerde Xbox markasının eski yöneticilerinden J Allard, marka hakkında geniş bir röportaj verdi ve aslında başlangıç hedeflerinin neler olduğuna açıklık getirdi.Xbox markasının başlangıçta 2. bir Microsoft oluşturulması amacıyla ortaya konulduğunu dile getiren Allard buradaki niyetin Apple-vari bir şekilde müşteri, eğlence ve sanatçı odaklı bir ekoloji kurulması olduğunu söylüyor. Sözlerine ise şöyle devam ediyor: "-Ancak sonu pek de istediğimiz gibi olmadı ve bu bir bakıma hayal kırıklığı.""Xbox en başından bu yana Microsoft kültürü içinde sıradışı bir canavardı. Microsoft'un geliştiricilik, verimlilik ve teşebbüsleriyle oldukça zengin ve başarılı bir geçmişe sahip ancak müşteriler, donanım, perakendecilir ve oyunlar konusunda çok az derinliğe sahipler. Xbox'ın bu bölümü de epeyce Microsoft-vari bir haldeydi. Firmanın amacı yapımcıların omuzlarındaki ağırlığı kaldırarak geliştiricilere daha özgün bir alan sunmaktı ama buradaki pek çok program da Microsoft'un kültüründen epey farklıydı.Pek çok yönden Xbox markasının 2. Microsoft olacağına inanıyordum. Müşteriler, eğlence ve sanatçılara odaklanan bir proje. Xbox'ın gelişiminde öncü olan pek çok fikir ve kültür olsa da ruhunda Microsoft'un yapımcılara harika imkanlar tanıyan harika bir platform olma havası vardı.Xbox'ın Microsoft'un geliştirdiğinden daha fazlası olamaması üzücü. Evet Xbox'ın bir başarı olduğu yadsınamaz ama ben her zaman için verimliliğe odaklı pek çok ürün ve servise sahip, Windows'un daha başarılı olmasını sağlayacak müşteri odaklı bir platform olacağını düşünmüştüm. Apple müşteri, medya ve tüketim odaklı PC olmayan bir platform oluşturarak müthiş bir iş başardı."