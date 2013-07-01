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Efsanevi yönetici Justin Rattner, Intel'den ayrılıyor

5 yıl
815
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Efsanevi yönetici Justin Rattner, Intel'den ayrılıyor
Intel’in efsanevi yöneticilerinden Justin Rattner, 40 yılını harcadığı şirketiyle yollarını ayırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Paul Otellini’den boşalan CEO koltuğuna Brian Krzanich’in gelmesi, Rattner’ın ayrılışıyla ilgili çeşitli soru işaretlerini akıllara getirse de işin aslı sanıldığı gibi değil. Şirket içtüzüğü gereği, 65 yaşını dolduran yöneticilerin Intel’de görevini sürdürmesi mümkün değil. İşte bu kural, Rattner gibi efsanevi, geçmişi başarı öyküleri ile dolu üst düzey bir yöneticiyi bile görevinden alacak kadar sıkı takip ediliyor.
Intel’in teknolojiden sorumlu üst yöneticisi ve geleceğin teknolojiler üzerinde çalışan Intel Labs bölümünün yöneticiliğini yapan Rattner, en kısa zamanda görevlerini teslim etmiş olacak. Rattner’ın yerine kimin geleceği henüz netlik kazanmazken, onun sorumluluğu altındaki Intel Labs doğrudan Intel başkanı Renee James’e rapor verecek en azından yeni bir isim atanana kadar. 2005 yılından bu yana Amerika’daki Intel Geliştiriciler Konferansı’nın daimi konuşmacıları arasında yer alan Justin Rattner, ailevi nedenlerden ötürü Intel’den ayrılırken, ileri bir tarihte henüz tanımlayan yeni bir görev ile Intel’e dönüş yapacak.
Intel tepe yöneticisi Brian Krzanich, hizmetlerinden ve oluşturduğu muhteşem araştırma ekibinden dolayı Justin Rattner’a teşekkürlerini dile getirdi. Çok sayıda mühendislik ödülünün sahibi olan Rattner, Amerika’nın saygın eğitim kurumlarından Cornell Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesine de dışarıdan danışmanlık yapıyor.


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darkaura 5 yıl en beğenilen
yerinde bir ic tuzuk. kisi ne kadar yetenekli olursa olsun belli bir yastan sonra yeni trendleri, yeni gelismeleri algilamasi zorlasiyor. mental kapasitesi hic kaybolmamis olsa bile kusak ayrimindan yeni dunya ile kopuklugu oluyor kacinilmaz olarak. japon sirketlerinin son yillarda durgunluk icinde olmasida bence tam bu sebebden. japonyada yaslilara buyuk hurmet var. yasli yoneticileri saygisizlik olur diye emekliye bile ayiramiyorlar. neticede ust kademeler yeni gelismeleri algilayamayan hala 70lerde 80lerde yasayan yasli yoneticilerle dolmus durumda. ironic sekilde 80lerde japonyayi yukselten degerleri simdi onu asa cekiyor.
yerinde bir ic tuzuk. kisi ne kadar yetenekli olursa olsun belli bir yastan sonra yeni trendleri, yeni gelismeleri algilamasi zorlasiyor. mental kapasitesi hic ...
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Nokia Specialist 5 yıl
Adam akilli bir broadwell islemci kullanalim da Haswell-ivy gibi olmasin
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K.can.tas 5 yıl
Umarım olumsuz etkilemez
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netstat 5 yıl
amdboylar sevinçten uçuyodur şimdi
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furkann20 5 yıl
arkasındaki periyodik tabloya bakacak olursak ilerdeki işi kimya öğretmenliği olabilir :P
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WinteR 5 yıl
Bu insanları çok hafife almayın, sizin arada 40 yıl fark var dediğiniz insanlar 80 yıl ileriden gidiyor, tabi ileriyi gören sınıfta bir insan ise, 20 metrekare devre tasarımları üstünden işlemciler yapıyorlar, böyle bir insanı kaybetmenin tek sebebi tüzük ve yorgunlukdur.
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-mehmet- 5 yıl
Justin Rattner için en iyisi emekliye ayrılmak arada bir danışmanlık yapıp hayatınn geri kalanını kafa rahat bir şekide yaşamak.
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drserk 5 yıl
Hem kural gereği 65yaştan ötürü emekli olıyor hem de bir süre sonra başka bir görevle dönecekmiş. Kuralları deldiler :)
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Pathetic Dragon 5 yıl
Intel'in sonu nasıl olucak acaba
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darkaura 5 yıl
Ben pilon bitmesinden bahsetmiyorum. Yasli birinde yillarin tecrubesi olur ama ne yazikki teknoloji dunyasi cok nankor. 20sene oncesinin tecrubesi bilgisi hic bir ise yaramiyor. Bunu turkiyeye ilk bilgisayarlari kuran yasli bir amca ile sohbet ederken cok iyi gordum. Cok bilgili tecrubeli ama bilgilerinin hepsi antik bilgisayar dilleri bugun hoc bir sey ifade etmiyor. Bu yastan sonra object oriented modern dilleride ogrenmesi mumkun degil. Aci ama durum bole ne yazikki.hele soz konusu olan yoneticilikse durum dahada ciddilesiyor. Tuketicinin insanlari ne istedigini isteyecegini bileceksin. Kusura bakmayin ama taban kitlenizle 40yil fark varsa ayni gotuste olup ne istediklerini anlamaniz cok zor. Neden japonya ornegini verdigime gelirsek japonyaya gidenler orfaki ortami sartlari bilirler. Ust yonetimleri liyakatla yukselmis yasli yoneticilerle dolu. Bu adamlar is dunyasima gitdiginde pc diye bir sey bile yoktu hatitlatirim.
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Rubisco 5 yıl darkaura
darkaura

Ben pilon bitmesinden bahsetmiyorum. Yasli birinde yillarin tecrubesi olur ama ne yazikki teknoloji dunyasi cok nankor. 20sene oncesinin tecrubesi bilgisi hic bir ise yaramiyor. Bunu turkiyeye ilk bilgisayarlari kuran yasli bir amca ile sohbet ederken cok iyi gordum. Cok bilgili tecrubeli ama bilgilerinin hepsi antik bilgisayar dilleri bugun hoc bir sey ifade etmiyor. Bu yastan sonra object oriented modern dilleride ogrenmesi mumkun degil. Aci ama durum bole ne yazikki.hele soz konusu olan yoneticilikse durum dahada ciddilesiyor. Tuketicinin insanlari ne istedigini isteyecegini bileceksin. Kusura bakmayin ama taban kitlenizle 40yil fark varsa ayni gotuste olup ne istediklerini anlamaniz cok zor. Neden japonya ornegini verdigime gelirsek japonyaya gidenler orfaki ortami sartlari bilirler. Ust yonetimleri liyakatla yukselmis yasli yoneticilerle dolu. Bu adamlar is dunyasima gitdiginde pc diye bir sey bile yoktu hatitlatirim.

Allah aşkına OOP öğrenip yada bilip ne oluyor bunun iyi yönetici olmakla ne alakası var. Bilmem kaçda kaç bi olasılıkdan bahsediyorsun bunu argüman olarak kullanarak. Hangi seviyede olduğunu bilemediğimiz moruk yönetici OOP ile alakası olmadığı için, kurulan takımlarda veya yapılacak işde belli şeyler bunun kafasına yatmıyor ve bu yüzden projeye zarar veriyor. Bravo yani herşeyi o seviyeye indirip tamam diyorsan. Kalkıp bunu sonra genele yayıyorsun.

Trend dediğin şeyleri benimsemek ile onaylamak ile(yada tam tersi), bunların ne olduğunu ne yöne evrildiğini anlayıp ona uygun karar vermenin yaş ile alakası yok iyi yöneticilik ile alakası var. Dünya Belli bi yaş seviyesine gelmeden de kötü kararlar verenlerle dolu, o şekilde üstünü çizmek olmaz. Konuyu intelden hareketle her tür seviyeye yaymış oluyorsun böylece. Noldu 2005'lerden sonra mobil alanda patlama yaşanacağını, uygun maliyet uygun reklam vs. ile değişik değişik trendler yayılımlar olacağını hep gençler tahmin etti ama bi türlü bu moruklar dinlemedi bu yüzden günümüzde bi çok firma treni kaçırdı, bu mu?

Önemli olan çalışan elemanın, hangi seviyede olursa olsun ne verebildiğidir, doğru kararlar alıp almadığıdır, firmayı olumsuzluklardan koruyup korumadığıdır. bunu teknoloji alanına ve basite kısıtlı şeylere indrgersek olmaz. Öbür taraftada senin yüzüne bakmayan adam gibi 60-70 yaşındaki adamla masaya oturup görüşme yapıyor orda napcaz? Adam OOP'ci değil ama takr takr işi bağlıyor nolcak o zman? Örnek için işi o kadar dar noktaya indirmek çok çok büyük eksiklik olur. O tarz işlerle ilgili bişey varsa en başta onun altından kalkalbilen adam orda olacak, hikayenin başı nerde sonu nerde tak diye karşımıza oop yüzünden şirkete zarar veren yönetici resmi çıktı.

Ben ne dedim zaten? İnatçı keçi olur bütün ipler elinde olur bütün yetkiler elinde olur zarar verir, eyvalla. Ama yaşlı diye oluyorsa. Aksi durumda olup dediğim dedik çaldığım düdük yapan hiçbi güç sahibi yönetici yok?

İyi bişeyler verebiliyorsa, zarar vermiyorsa, faydası varsa herkes her yaşta her işte çalışabilir çalışmalı da. Sen genç insanların eğilimlerini anlayamazsın dersin adamı belli bi görevde tutmazsın ne ala. Ama kalkıp bunu genele yayıp hiçbi işe yaramazsın havasına sokarsan olmaz o öyle işte. Tek bi intel örneğinden hareketle lafın buralara gelmemesi lazım. Adam işe yarardır çok değerlidir, kalmasını istiyorsundur tak extra geçici madde eklersin istisna olur faydalanırsın yine ondan.

Japonyada Korede milletin kendisine biribirine attığı kazıkların haddi hesabı yok. Hem aile bağı var, hem de elinde güç tutanlar var, hemde inatçı keçiler var hemde daha bi sürü farklı neden var. Hepsini aynı kefeye koyup, 65'den sonra artık başka işlere baksınlar diyip genelleme yapmak olmaz. Öyle durumlar öyle işler varki adamları en verimli olacakları zmanda zorla uzaklaştırıyorsun, olmamalı.

Konu Intel ise, elemanın daha faydalı olacağına bilmemne edileceğine inanılsa zaten iş ekstra bi maddeye bakar zaten. tüzük müzük faln bunlar hep hikaye şeyler.Adam takr takr işine yarayacak, ama tüh tüh vah vah diyeceksin bizde böyel kusura bakma güle güle. Niye kalmasının istenmediğini faln bile bilmiyoruz, aynı Otellini gibi. Kimilerine göre adam zirvede bıraktı, bu zmandan sonra işler kötüye gidecek bi an evvel sıyrılalım yoksa benim üstüme kalır dedi.

Adamı CEO yaptılar heryerden kıyamet koptu ooo mooo pazarlamacı adamın ne işi var burdaa, pazarlamacı adamdan yönetici mi olurr bize zarar verecekk babayı alacaaaz vs. vs. Noldu? Intel en iyi zamanlarını onunla yaşadı, en büyük ilerlemesini faln onun zamanında sağladı. Başka yerlerde de tam tersi var. Parlak mühendisler CEO olunca gözlermiz yaşarırdı, acayip yerlere götürecek egzotik tasarımlar sayesinde büyüyecek , kmisenin görmediği şeyler yapacak vs. diye. Gerçek? Elde kalan? Bi güzel babayı aldı olay o. Popüler örnek isteyen AMD'ye baksın.

Belli bi teknoloji alanından gelmemek, belli şeyler bilmemek, insanların alışkanlıklarını davranışlarını tasvip etmiyor olmak iyi bi yönetici olman için en önemli şeyler değiler. Bunlar sana zarar verici kararlar aldırtıyorsa o zman işin rengi değişmeye başlar. Kişisel sorunlarını insanların tasvip etmediğin davrnışlarınla birleştirip, kar edeceğin alandan uzaklaşırsan zarar verirsin. Anlamadığın nasıl işlediğini bilmediğin şeylerin kar getirici olduğunu kavrayıp o yöne yöneldiğin sürece kötü yönetici olmazsın. Teknik beceriye sahip olmak, süper mühendis mimar matematikci bilmemne olmak bi teknoloji şirketinde bile olsa seni süper yönetici yapmaya yetmez. Bişeyleri iyi yönetebilmek iyi kararlar alabilmek ile o konulara hakim olmak her zman birbiri ile örtüşen şeyler değildir. Aksi olduğu yerler var, ama burda genelleme yapıyorsak değil. Sen faydalı mısın değil misin, yeterli misin değilmisin ona bkar herşey.

Edit: Otellini zamanında Intel en büyük ilerlemesini yaparken, dünya kadar da başka fırsatlar kaçırdı, dünya kadar neler olurdu neler diyeceğin şeyler. Bunlar yöneticilerin belli şeyleri kavramasıyla vs. ile direk alakalı mı?
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Rubisco 5 yıl
Hangi şirketin üst yönetiminden bahsediyosunuz 70 80 lik otkafa dedeler yüzünden ilerleyemiyor gibisinden? 65'ine gelince nolyo pili mi bitiyo adamın? O kadar şekilci olmayın.
Ha organizasyonda bütün ipleri inatçı keçinin eline verirsin, dediğim dedik çaldığım düdük olayı olur, zarar verir faln onlar ayrı. Yoksa yaş haddinden faln insanların yılların yılların tecrübelerine sahip olduğu iyi yöneticilik yapabileceği bi sürü yerde alanda kızağa çekilmesi bana göre pek iyi değil.
Onlar moruk, yeni trndleri anlayamazlar vs. palavra bunların hepsi. İpleri tek kişinin eline vermediğin organizasyonlarda, elemandan verim aldığın sürece işine yaradığın sürece hadi sana güle güle dememek lazım bana göre.
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CEO 5 yıl
Apple gibi olmaz umarim.
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darkaura 5 yıl en beğenilen
yerinde bir ic tuzuk. kisi ne kadar yetenekli olursa olsun belli bir yastan sonra yeni trendleri, yeni gelismeleri algilamasi zorlasiyor. mental kapasitesi hic kaybolmamis olsa bile kusak ayrimindan yeni dunya ile kopuklugu oluyor kacinilmaz olarak. japon sirketlerinin son yillarda durgunluk icinde olmasida bence tam bu sebebden. japonyada yaslilara buyuk hurmet var. yasli yoneticileri saygisizlik olur diye emekliye bile ayiramiyorlar. neticede ust kademeler yeni gelismeleri algilayamayan hala 70lerde 80lerde yasayan yasli yoneticilerle dolmus durumda. ironic sekilde 80lerde japonyayi yukselten degerleri simdi onu asa cekiyor.
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Batuist 5 yıl
intelde yeni bir dönem başlıyor. aslında teknoloji dünyası hep popüler kişileri yakından tanısada örneğin bir steve jobs kadar başarılı olduğuna inandığım otllinide çok büyük hizmetler vermiş bir isimdi. onun arkasında yine kendi gibi başarılı pek çok yönetici vardı. şimdi bunların teker teker ayrılması intelin geleceğine ilişkin bir belirsizlik oluşturabilir diye düşünüyorum. umarım aynı başarıyı sürdürür intel. hatta daha iyisini yapar..
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