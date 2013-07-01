Efsanevi yönetici Justin Rattner, Intel'den ayrılıyor

Intel’in efsanevi yöneticilerinden Justin Rattner, 40 yılını harcadığı şirketiyle yollarını ayırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Paul Otellini’den boşalan CEO koltuğuna Brian Krzanich’in gelmesi, Rattner’ın ayrılışıyla ilgili çeşitli soru işaretlerini akıllara getirse de işin aslı sanıldığı gibi değil. Şirket içtüzüğü gereği, 65 yaşını dolduran yöneticilerin Intel’de görevini sürdürmesi mümkün değil. İşte bu kural, Rattner gibi efsanevi, geçmişi başarı öyküleri ile dolu üst düzey bir yöneticiyi bile görevinden alacak kadar sıkı takip ediliyor.

Intel’in teknolojiden sorumlu üst yöneticisi ve geleceğin teknolojiler üzerinde çalışan Intel Labs bölümünün yöneticiliğini yapan Rattner, en kısa zamanda görevlerini teslim etmiş olacak. Rattner’ın yerine kimin geleceği henüz netlik kazanmazken, onun sorumluluğu altındaki Intel Labs doğrudan Intel başkanı Renee James’e rapor verecek en azından yeni bir isim atanana kadar. 2005 yılından bu yana Amerika’daki Intel Geliştiriciler Konferansı’nın daimi konuşmacıları arasında yer alan Justin Rattner, ailevi nedenlerden ötürü Intel’den ayrılırken, ileri bir tarihte henüz tanımlayan yeni bir görev ile Intel’e dönüş yapacak.

Intel tepe yöneticisi Brian Krzanich, hizmetlerinden ve oluşturduğu muhteşem araştırma ekibinden dolayı Justin Rattner’a teşekkürlerini dile getirdi. Çok sayıda mühendislik ödülünün sahibi olan Rattner, Amerika’nın saygın eğitim kurumlarından Cornell Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesine de dışarıdan danışmanlık yapıyor.



