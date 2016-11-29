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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Core i7-7700K 5.0 GHz’e hızaşırtıldı

Kaby Lake platformunun duyurulmasına gittikçe yaklaştığımız şu günlerde platforma dair bilgiler artmaya devam ediyor. gelen son bilgi platformun amiral gemisi olacak olan i7-7700K’ya ait.
2 yıl
4,5b
1
40
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Çinli forumlardan yeni gelen bilgilere göre işlemci 5.0 Ghz’e hızaşırtıldı. İşlemci test için Z170 çipseti barındıran MSI’ın üretimi bir anakarta takılmış. Anakarta MSI’ın verdiği BIOS yüklenerek işlemciyi tanıması sağlanmış. İşlemcinin özelliklerinin CPU-Z yazılımında da doğru bir şekilde okunmasından sonra ise hızaşırtma işlemlerine başlanmış.

Cinebench R5 testinde 1089 puan

RAM olarak ise GALAXY’nin HOF serisi DDR4 bellekleri tercih edilmiş. Belleklerin fabrika çıkışı frekans değerlerini de hızaşırtmayı ihmal etmeyerek 4133 MHz’e yükseltmişler. İşlemci soğutucusu olarak ise DeepCool’un Big Frost Tower Extreme modelinin tercih edildiğini belirtmeyi de ihmal etmeyelim. Tabi overclock işlemi öncesi gerek performans, gerekse de sıcaklık değerlerini görmek için bir benchmark testine tabi tutmuşlar test sistemini. Cinebench R5 testinde 913 puan alan işlemci Fritz Chess testinde ise saniyede 17,049 kilonode’luk bir performans sergileyen işlemci, 60 derece dolaylarında bir sıcaklık seviyesinde dolaşmış.

İşlemcinin 5.0 GHz’e, RAM modüllerinin ise 4133 MHz’e hızaşırtıldığı testte ise Cinebench R5’ten 1089 puan almış. Fritz Chess testinde ise saniyede 19891 kilonodeluk bir performans gösterirken maksimum sıcaklığı ise 98 derece olarak ölçülmüş.


5.0 GHz’i 1.49 voltta gördü

Intel Core i7-7700K 5.0 GHz’e hızaşırtıldı
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Öte yandan işlemcinin çalışma voltajı ise 1.49 volt şeklinde ayarlanmış. Başka bir kullanıcının yaptığı testteki raporlarına göre ise kullandığı işlemci 4.9 GHz’i 1.29 voltluk gerilimle görmüş. Bildiğimiz üzere hızaşırtma performansı işlemciden işlemciye göre değişebiliyor bu durum da bu bilgiye güzel bir örnek olmuş aslında.

Son olarak işlemcinin özelliklerine hızlıca değinecek olursak, yonga 4 çekirdek ve 4 sanal izlek barındıran bir yapıya sahip ki bu çekirdeklere 8 MB boyutunda L3 önbellek eşlik ediyor. Standart taban çalışma frekansı ise 4.2 GHz olan işlemcinin boost clock değeri ise 4.5 GHz olarak belirlenmiş. Ayrıca Kaby Lake platformu temel olarak mimarisinin çoğunu aslında Sky Lake’den alıyor ancak 14 nm+ üretim teknolojisi sayesinde aynı TDP seviyesinde daha yüksek frekanslar sunabiliyor. Lakin görünen o ki işlemci overclock edildiğinde gerçekten de yüksek sıcaklıkları görebiliyor. İşlemcinin fiyatı ise 349$ olarak tahmin edilirken CES 2017’de tüm Kaby Lake işlemcileriyle birlikte satışa sunulması bekleniyor.

http://wccftech.com/intel-core-i7-7700k-kaby-lake-benchmarks-leak/ Yorum Yaz
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Lana-Del-Rey 2 yıl en beğenilen
Overclock alemine yeni bi çöp daha eklenmiş
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
5.0 Ghz'ler bile haber oluyorsa artık. Zaten 4.2 Ghz stok halde geliyor, 800 Mhz Overclock olmuş alt tarafı.
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mementopolis 2 yıl
ucuz reklam
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DH Misafiri 2 yıl
açıkça işlemci teknolojisi karşısında rakip olmayınca duraklama dönemine girdi, ekran kartları ise aldı başını gitti. 5ghz bu mimaride bakır elementinin sınırı daha üstü mümkün olsa da iyi bir soğutma ile, uzun vade kullanmak zor. yeni bir teknoloji gelmedikçe şimdilik bir masrafa gerek yok.
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Anomyous123 2 yıl
kazık yiyecen bu hayatta
kazıksa intel
800 mhz
5 yaşındaki çocuklar bile buna bi taraflarıyla güler
dh haberleri ciddi ciddi bazen rezalet oluyor
hadi 6ghz olsa haber değeri olurda 5ghz nedir yaw
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Intel Core i7-7700K Processor Overclocked to 4.9 GHz Hits 100C
legitreviews.com/...
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StreamRolleR 2 yıl _Dominic_Toretto_
_Dominic_Toretto_

Intel Core i7-7700K Processor Overclocked to 4.9 GHz Hits 100C

legitreviews.com/...

ilk. Önce 1.296 ile denemiş sonra o.c tecrübesi devreye girerek 1.260 lara gelmiş.1.260 4.9 iyi bence baya, ben 1.250 ile 4.5 kullanıyorum 6700k yi 100C ye yorum yapamayacagım :)
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XavierPedro 2 yıl
1366 lga işlemcileri overclock ile 900 puanı zorlarken cinbenchmark r15 te bunun haber olarak bir değeri yok.
Adamlar yıllarca gıdım gıdım performans artırımı yapmışlar.
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tr.duman 2 yıl
Almayın aldırmayın
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Frank Sobotka 2 yıl
K serisi i7 işlemci+soğutucu almak yerine, i7 alıp ekran kartına yatırım yapmak daha mantıklı bence.
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jimhendrix 2 yıl
verseler nefessiz kullanırsınız çöp leş ne la
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WARTIME 2 yıl
14nm 2. nesıl bı cpu 1.49v ıle 5ghz olmus hemde maksimum sıcaklığı ise 98 derece olarak ölçülmüş guler gecerım bole cpuya
22nm 4790k bıle 1.35v ıle 5ghz goruyor delid yapılınca.Bırı su ıntele soylesınde artık su sacma sapan ne ıdugu belırsız maddeden koymasın metal plaka ıle cekırdegın arasına.
Zen sr7 beklenenı verebılırse eger umarım verır ıntel ıslemcılerıyle frısby oynar

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ahmetfx 2 yıl
Bu işlemci FOS çıktı. i7 6700K'ya attığı fark, sadece +0.2GHz'lik hızdan dolayı. Buyrun testlere bakın.
tweaktown.com/...
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codered1983 2 yıl
Çöp+Leş
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