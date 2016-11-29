Intel Core i7-7700K 5.0 GHz’e hızaşırtıldı

Çinli forumlardan yeni gelen bilgilere göre işlemci 5.0 Ghz’e hızaşırtıldı. İşlemci test için Z170 çipseti barındıran MSI’ın üretimi bir anakarta takılmış. Anakarta MSI’ın verdiği BIOS yüklenerek işlemciyi tanıması sağlanmış. İşlemcinin özelliklerinin CPU-Z yazılımında da doğru bir şekilde okunmasından sonra ise hızaşırtma işlemlerine başlanmış.

Cinebench R5 testinde 1089 puan

RAM olarak ise GALAXY’nin HOF serisi DDR4 bellekleri tercih edilmiş. Belleklerin fabrika çıkışı frekans değerlerini de hızaşırtmayı ihmal etmeyerek 4133 MHz’e yükseltmişler. İşlemci soğutucusu olarak ise DeepCool’un Big Frost Tower Extreme modelinin tercih edildiğini belirtmeyi de ihmal etmeyelim. Tabi overclock işlemi öncesi gerek performans, gerekse de sıcaklık değerlerini görmek için bir benchmark testine tabi tutmuşlar test sistemini. Cinebench R5 testinde 913 puan alan işlemci Fritz Chess testinde ise saniyede 17,049 kilonode’luk bir performans sergileyen işlemci, 60 derece dolaylarında bir sıcaklık seviyesinde dolaşmış.

5.0 GHz’i 1.49 voltta gördü

Öte yandan işlemcinin çalışma voltajı ise 1.49 volt şeklinde ayarlanmış. Başka bir kullanıcının yaptığı testteki raporlarına göre ise kullandığı işlemci 4.9 GHz’i 1.29 voltluk gerilimle görmüş. Bildiğimiz üzere hızaşırtma performansı işlemciden işlemciye göre değişebiliyor bu durum da bu bilgiye güzel bir örnek olmuş aslında.

Son olarak işlemcinin özelliklerine hızlıca değinecek olursak, yonga 4 çekirdek ve 4 sanal izlek barındıran bir yapıya sahip ki bu çekirdeklere 8 MB boyutunda L3 önbellek eşlik ediyor. Standart taban çalışma frekansı ise 4.2 GHz olan işlemcinin boost clock değeri ise 4.5 GHz olarak belirlenmiş. Ayrıca Kaby Lake platformu temel olarak mimarisinin çoğunu aslında Sky Lake’den alıyor ancak 14 nm+ üretim teknolojisi sayesinde aynı TDP seviyesinde daha yüksek frekanslar sunabiliyor. Lakin görünen o ki işlemci overclock edildiğinde gerçekten de yüksek sıcaklıkları görebiliyor. İşlemcinin fiyatı ise 349$ olarak tahmin edilirken CES 2017’de tüm Kaby Lake işlemcileriyle birlikte satışa sunulması bekleniyor.

http://wccftech.com/intel-core-i7-7700k-kaby-lake-benchmarks-leak/

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modüllerinin ise’e hızaşırtıldığı testte ise’tenpuan almış.testinde ise saniyedekilonodeluk bir performans gösterirkeniseolarak ölçülmüş.