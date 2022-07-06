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    Termal macun mu Sıvı metal mi: Hangi işlemci soğutma çözümü?

    İşlemci soğutma çözümü, işlemci soğutucu seçimi kadar önemli. CPU soğutma için termal macun mu yoksa sıvı metal mi? İşlemciyi soğutmak için hangisi tercih edilmeli, farkları neler?
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    termal macun vs sıvı metal

    Özellikle sıcak havalarda işlemci soğutucu kadar tercih edilen soğutma çözümü de önem arz ediyor. Isınma sorunu beraberinde performans sorununu da getiriyor. Peki, işlemci soğutma için en iyi çözüm ne?

    İşlemcinin mümkün olduğunca verimli çalışması için en iyi soğutma çözümünü bulmak gerekiyor. İşlemci görevleri gerçekleştirirken ısı ürettiğinden ısı birikimi aşırı ısınmaya yol açarak performans sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle aşırı ısınmayı önlemek için en iyi CPU soğutma çözümüne ihtiyacınız var. Donanımınızı overclock yapmayı planlıyorsanız bu bir zorunluluk. CPU soğutma söz konusu olduğunda iki temel çözümünüz var: Termal macun veya Sıvı metal. Peki, işlemciyi soğutmak için en iyi çözüm hangisi? Termal macunla sıvı metal arasında ne fark var?

    İşlemci soğutma için sıvı metali tercih etme

    işlemci soğutma sıvı metal

    Sıvı metal termal arayüz materyalinin ana bileşeni galyum. Sıvı metal, işlemcinizin yerleşik ısı dağıtıcısı ile ısı alıcısının soğuk plakası arasındaki mikroskobik hava boşluklarını en az indirerek çalışır. Hava kötü bir ısı iletkeni olduğundan bu mikroskobik hava boşluklarını doldurmak, işlemciden ısı alıcıya verimli ısı aktarımının yolunu açar; böylece işlemcinizi her zaman serin tutar. Bildiğiniz üzere sıvı metal neredeyse her zaman elektriksel olarak iletkendir. Bu, akımı bir noktadan diğerine taşıyabileceği anlamına gelir.

    Sıvı metal avantajları

    Sıvı metalin termal macuna göre en büyük avantajı termal iletkenlik. Sıvı metalin termal iletkenliği işlemcinizdeki ısıyı termal macuna kıyasla daha hızlı dağıtır. En iyi sıvı metal metre kelvin başına 73W’dan fazla termal iletkenlik derecesine sahiptir.

    Sıvı metal dezavantajları

    Ancak sıvı metalin iki önemli dezavantajı vardır. Birincisi, yaygın olarak kullanılan termal macundan daha fazla önlem gerektirdiği için uygulanması zordur. Hedef alanın dışına tek bir damla, donanımınızı çalıştırdığınızda kısa devreye daha da kötüsü temizlediğiniz taktirde belirli bileşenlerin arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca ana element galyum olduğundan sıvı metal, alüminyum ile kimyasal olarak reaksiyona girebilir. Bu nedenle CPU soğutucunuzda alüminyum soğuk plaka varsa kullanmamalısınız. İkincisi sıvı metal, daha yüksek termal iletkenlik oranları nedeniyle normal termal macundan daha pahalıdır.

    İşlemci soğutma için termal macunu tercih etme

    termal macun işlemci soğutma

    Bazen termal gres veya termal bileşik olarak adlandırılan termal macun, PC’niz için başka bir soğutma seçeneğidir. Sıvı metalden farklı olarak elektriksel olarak iletken değildir. Ancak termal macun ve sıvı metal aynı çalışma mekanizmasına sahiptir. Metal bazlı, silikon bazlı ve seramik bazlı macunlar dahil olmak üzere kullanılan bileşik tipine göre farklı termal macun türleri vardır.

    Termal macun avantajları

    Termal macun oldukça popüler; bunun iyi bir nedeni var. En önemli nedenlerinden biri kolay uygulanabilir olması. Elektriksel olarak iletken olmadığı için taşırsanız bile bilgisayarınızın yapısını etkilemez. Termal macunu dilediğiniz gibi uygulayıp tekrar uygulayabilirsiniz. Termal macun aynı zamanda bütçesi kısıtlı olanlar için uygundur, daha ucuz bir işlemci soğutma seçeneğidir.

    Termal macun dezavantajları

    Termal macun fiyatı daha uygundur ancak en büyük dezavantajı termal iletkenliğidir. Termal macunun termal iletkenliğinin sıvı metale göre hiç şansı yoktur. En iyi termal macunlardan bazıları sıvı metal ile elde ettiğinizden çok daha az olan 15w/mk’nin biraz üzerinde termal iletkenliğe sahiptir.

    Termal macun mu, Sıvı metal mi?

    Cevap değişir. Sıvı metalin ısı iletkenliği daha yüksektir ancak uygulamada önemli riskleri vardır. Bu nedenle sıvı metal ne yaptığını bilenler için en iyisidir. Öte yandan termal macun daha ucuzdur ancak daha düşük termal iletkenlik dereceleriyle idare etmeniz gerekir. Termal macunu uygulaması kolaydır ve sıvı metal kullanmanın birçok riskini oluşturmaz. Termal macunla gayet iyi idare edilebilir ancak ortalama bir kullanıcınınkinden daha iyi bir soğutmaya ihtiyacınız varsa, risklerle başa çıkmaya hazırsanız sıvı metali tercih edebilirsiniz.

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