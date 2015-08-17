EISA, 2015-2016 Fotoğraf Ödüllerinin kazananlarını açıkladı

1982 yılında kurulan Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği EISA, 2015-2016 Fotoğraf Ödüllerinin kazananları açıkladı.

EISA'nın birçok fotoğraf makinesi, video kamera, ses ekipmanı ve akıllı telefon üzerinden yaptığı Avrupa odaklı seçimleri şu şekilde sıralanıyor;

2015-2016 Profesyonel DSLR lensi: Canon EF 11-24mm F/4L USM

2015-2016 Profesyonel DSLR fotoğraf makinesi: Canon EOS 5DS/5DSR (Detaylar burada)

(Detaylar burada) 2015-2016 Tüketici (Profesyonel düşünen) DSLR fotoğraf makinesi: Canon EOS 7D Mark 2 (Detaylar burada)

(Detaylar burada) 2015-2016 Fotoğraf inovasyonu: DxO One (Detaylar burada)

(Detaylar burada) 2015-2016 Kompakt sistem zoom lens: Fujifilm Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR

2015-2016 Tüketici kompakt sistem fotoğraf makinesi: Fujifilm X-T10 (Detaylar burada)

(Detaylar burada) 2015-2016 Premium kompakt fotoğraf makinesi: Leica Q (Detaylar burada)

(Detaylar burada) 2015-2016 Akıllı telefon (Kamera performansı açısından): LG G4

2015-2016 Tüketici DSLR fotoğraf makinesi: Nikon D5500

2015-2016 Profesyonel kompakt sistem lens: Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO

2015-2016 Tüketici (Profesyonel düşünen) kompakt fotoğraf makinesi: Olympus OM-D E-M5 2 (Detaylar burada)

(Detaylar burada) 2015-2016 Fotoğraf/ video kamerası: Panasonic Lumix DMC-G7/G70

2015-2016 DSLR telefoto zoom lens: Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports

2015-2016 DSLR lens: Sigma 24mm F/1.4 DG HSM Art

2015-2016 Tatil odaklı fotoğraf makinesi: Sony Cyber-shot DSC-HX90/V

2015-2016 Kompakt sistem lens: Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS

2015-2016 Profesyonel kompakt sistem fotoğraf makinesi: Sony A7 II (Detaylar burada)

(Detaylar burada) 2015-2016 DSLR zoom lens: Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD

EISA'nın konu hakkında hazırladığı detaylı görsellere ve ürün açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz. Sayfa içerisinde geçmiş yılların kazananları da yer alıyor.





http://photorumors.com/2015/08/15/eisa-announced-their-2015-2016-photography-awards/