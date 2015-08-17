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EISA, 2015-2016 Fotoğraf Ödüllerinin kazananlarını açıkladı

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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EISA, 2015-2016 Fotoğraf Ödüllerinin kazananlarını açıkladı
 
1982 yılında kurulan Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği EISA, 2015-2016 Fotoğraf Ödüllerinin kazananları açıkladı.
EISA'nın birçok fotoğraf makinesi, video kamera, ses ekipmanı ve akıllı telefon üzerinden yaptığı Avrupa odaklı seçimleri şu şekilde sıralanıyor;
  • 2015-2016 Profesyonel DSLR lensi: Canon EF 11-24mm F/4L USM
  • 2015-2016 Profesyonel DSLR fotoğraf makinesi: Canon EOS 5DS/5DSR (Detaylar burada)
  • 2015-2016 Tüketici (Profesyonel düşünen) DSLR fotoğraf makinesi: Canon EOS 7D Mark 2 (Detaylar burada)
  • 2015-2016 Fotoğraf inovasyonu: DxO One (Detaylar burada)
  • 2015-2016 Kompakt sistem zoom lens: Fujifilm Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR
  • 2015-2016 Tüketici kompakt sistem fotoğraf makinesi: Fujifilm X-T10 (Detaylar burada)
  • 2015-2016 Premium kompakt fotoğraf makinesi: Leica Q (Detaylar burada)
  • 2015-2016 Akıllı telefon (Kamera performansı açısından): LG G4 
  • 2015-2016 Tüketici DSLR fotoğraf makinesi: Nikon D5500
  • 2015-2016 Profesyonel kompakt sistem lens: Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO
  • 2015-2016 Tüketici (Profesyonel düşünen) kompakt fotoğraf makinesi: Olympus OM-D E-M5 2 (Detaylar burada)
  • 2015-2016 Fotoğraf/ video kamerası: Panasonic Lumix DMC-G7/G70
  • 2015-2016 DSLR telefoto zoom lens: Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports
  • 2015-2016 DSLR lens: Sigma 24mm F/1.4 DG HSM Art
  • 2015-2016 Tatil odaklı fotoğraf makinesi: Sony Cyber-shot DSC-HX90/V
  • 2015-2016 Kompakt sistem lens: Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS
  • 2015-2016 Profesyonel kompakt sistem fotoğraf makinesi: Sony A7 II (Detaylar burada)
  • 2015-2016 DSLR zoom lens: Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD
EISA'nın konu hakkında hazırladığı detaylı görsellere ve ürün açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz. Sayfa içerisinde geçmiş yılların kazananları da yer alıyor.


http://photorumors.com/2015/08/15/eisa-announced-their-2015-2016-photography-awards/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
keskin53 3 yıl
Canon EF 11-24mm F/4L USM fiyatına bi bakayım dedim 9.299,00 tl cik miş
bakmaz olaydım
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