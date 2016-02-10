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Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün!

Einstein'ın Genel Relativite Teorisi'ni ispatlayacak olan kütleçekim dalgalarının keşfi nihayet gerçekleşmiş olabilir. LIGO araştırmacıları yarın bu konu hakkında bir basın toplantısı düzenleyecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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54
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güncelleme: Keşif açıklandı! detaylı haber için tıklayın.  
Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün!
Bilim dünyasındaki büyük gizem sonunda çözülüyor mu? Einstein tarafından genel körelilik kuramı çerçevisinde bundan tam 100 yıl önce, 1916'da varlığı tahmin edilen kütleçekim dalgaları tarihte ilk kez gözlemlenmiş olabilir.

Laser Interferometre Gravitational-Wave Observatory (LIGO) araştırmacılarının kütleçekim dalgalarını keşfettilerine dair söylentiler geçtiğimiz Eylül ayından bu yana sosyal medyada büyük yankı uyandırıyordu. Dedikoduların kaynağı da bizzat LIGO araştırmacıları olunca, heyecanlanmamak mümkün değildi. Son olarak teorik fizikçi Clifford Burgess'in McMaster Üniversitesi'ndeki fizikçilere gönderdiği e-posta, beklenen anın nihayet geldiğine işaret ediyordu.

Gizmodo'nun ortaya çıkardığı e-postada Burgess, tüm bu dedikoduların doğru olduğunu söylüyordu. Araştırmanın 11 Şubat'ta Nature'da yayımlanacağını belirten teorik fizikçi, ayrıca bir basın toplantısının gerçekleşeceğini de aktarmıştı. Burgess'in e-postasından sonra nihayet LIGO da resmi internet sitesi üzerinden bir açıklamaya yer verdi ve yarın için önemli hazırlıklar yapıldığını duyurdu.
Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün!
 
Peki kütleçekim dalgaları tam olarak ne anlama geliyor? 
Einstein'ın ilk olarak 1916'da ortaya attığı Genel Relativite Teorisi'ne göre kütleçekim dalgaları, cisimlerin kütlelerinden dolayı uzayzamanda oluşturduğu eğrilikten dolayı ortaya çıkan kırışıklıklardır. Bir cisim ne kadar çok kütleye sahip olursa uzayzamanda oluşturduğu eğrilik de bununla doğru orantılı olarak artar. Uzayı dev bir lastik düzlem olarak hayal edecek olursanız; kütlesi olan cisimler bu lastik düzlemin üzerine bırakılan ve düzlemin bükülmesine neden olan cisimler olarak düşünülebilirler.

Dünya'nın Güneş'in etrafında dönüyor olmasının sebebi de işte tam olarak budur. Güneş, dev kütlesinden dolayı lastik düzlemde (uzay) büyük bir eğrilik oluşturur ve Dünya da oluşan bu eğrilik nedeniyle Güneş'in etrafında dönmeye başlar. Tıpkı Ay'ın Dünya'nın etrafında dönüyor olması gibi. 
Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün!
 
Neden bu kadar önemli? 

Eğer LIGO araştırmacıları gerçekten de kütleçekim dalgalarını keşfetmişlerse bu, evreni anlamlandırma yolunda atılmış devrimsel bir adım olacak. Einstein'ın Genel Relativite Teorisini de doğrulayacak olan yeni keşif, bilim adamlarına, kara delikler gibi ışığın dahi kaçamadığı cisimleri daha iyi anlama yolunda çok önemli fırsatlar tanıyacak. Hatta fizikçiler, bu yolla daha önce hiç hayal bile edemedikleri şeylerin keşiflerini dahi yapabilirler.

Kütleçekim dalgalarının aynı zamanda klasik fizikle kuantum fiziği arasında bir köprü kurabileceği de düşünülüyor. Birbirleriyle bir türlü anlaşamayan bu iki fizik dalı, kütleçekim dalgalarının keşfiyle beraber bir araya getirilebilir. Öyle ki modern fiziğin atası Einstein'ın bile kuantum fiziğiyle arası pek iyi değildi.

Kütleçekim dalgalarının bir diğer önemli sonucu ise çoğunlukla bilim-kurgu filmlerinde rastladığımız; yapay yerçekimi, havada asılı duran dev adalar veya hiçbir kuvvet olmaksızın uçabilen cisimler gibi hayali şeylerin keşifleri olabilir. Tabi ki bunlar hemen gerçekleşmeyecek, ancak yine de çok önemli bir adım olduğunu unutmamak gerek.
LIGO'nun düzenleyeceği basın toplantısı ne zaman olacak?
Kütleçekim dalgalarının keşfiyle ilgili önemli açıklamalar yapılması beklenen büyük konferans yarın(11 Şubat 2016) TSI 17.30'da gerçekleşecek. Eğer söylentiler doğruysa, kütleçekim dalgalarının ilk kanıtını görmeye çok yakınız. 


https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160208 Yorum Yaz
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Spinata 3 yıl en beğenilen
40 yıllık "Genel Görelilik Kuramını" relotive teorisi yapmakla çok büyük bir iş başardınız. Tebrik ederim sizi. Ne büyük bir bilimcaz olduğunuzu cümle aleme gösterdiniz. Entellik ve Dantellik arasındaki ince çizgiyi de hiç ettiniz.
40 yıllık "Genel Görelilik Kuramını" relotive teorisi yapmakla çok büyük bir iş başardınız. Tebrik ederim sizi. Ne büyük bir bilimcaz olduğunuzu cümle aleme gös...
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Ac1DBuRN 3 yıl
Konu ağır geldi galiba forum ahalimize. Konuyla alakasız garip mesajlar göremeyince şaşırdım.
Benim mesajdan az buçuk anladığım, bir tekil karadeliğin yaydığı kütle çekimin 36-29 güneş kütlesinde başlayıp 62 ile sonlandığı. Dolasıyla dalgalar halinde yayıldığının ispatı gibi duruyor.
Konu ağır geldi galiba forum ahalimize. Konuyla alakasız garip mesajlar göremeyince şaşırdım.Benim mesajdan az buçuk anladığım, bir tekil karadeliğin yaydığ...
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mcebi001 3 yıl
O değilde bu herifin her dediği çıkmaz inşallah, zira 3 üncüyü bilmemde 4 üncü dünya savaşı taş ve sopalarla olacakta demişti ....şu andaki durumlar baya karışık rusya habire horozum ben ciddiye alın lan beni edasında, kuzey koredeki zaten ısınmak için sobaya atom bombası atabilecek bi manyak ee bunlar patlatırsa digerleride ver odunu yansın dedimi .....biz o arada fena harcanırız gibi geliyor
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Detective W. 3 yıl
Muazzam bir o!ay, sokaga cıkıp çılgınca Einstein diye bagırmak istiyorum
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savarog 3 yıl
Bilim adamları toplantıda, gravitasyonal dalga sinyallerinin sesinide dinlettiler.


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X-FI 3 yıl
Interstellar (2014) filminde geçiyor. Spoil olmasın diye daha fazla anlatmıyorum.
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huseyinadukeeee 3 yıl
Anlamadim
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Kara deliği muazzam kılan şey eğer "çekim" gücü ise bu bir şekilde kütle çekim dalgalarıyla da ilişkili. Işığın kaçamamasını kütle çekim dalgalarıyla doğrudan ilişkilendirmek mantıksız mı olur acaba? Bu kapsamda kütle çekim dalgaları ışık hızından/fenomeninden daha ilginç bir karaktere bürünüyor, sanırım?
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ratch 3 yıl
Açıklama yaptılar. Kanıtlanmış...

hurriyet.com.tr/...

Einstein bir kez daha haklı çıktı.

Heyecanlandım
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interwap 3 yıl
Einstein ne büyük bilim adamıdır. Adamın 100 yıl önce ortaya attığı bir teori kanıtlamak üzere. Bir kaç yıl önce de dünya merkezine yaklaştıkça zamanın daha hızlı geçtiği ile alakalı teorisi kanıtlanmıştı.
Vay arkadaş...
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ratch 3 yıl interwap
interwap
Einstein ne büyük bilim adamıdır. Adamın 100 yıl önce ortaya attığı bir teori kanıtlamak üzere. Bir kaç yıl önce de dünya merkezine yaklaştıkça zamanın daha hızlı geçtiği ile alakalı teorisi kanıtlanmıştı.
Vay arkadaş...

Aynen. Uydulardaki atom saatleri sayesinde de zamanın farklı geçtiği kanıtlanmıştı. Ayrıca Cern'deki parçacık hızlandırıcıda da ışık hızı na yaklaştıkça zamanın farklılaşması kanıtlanmıştı. (Hawking Büyük Tasarım belgeselinde anlatıyordu.)
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DH Misafiri 3 yıl
yürüyen uçah ta yapacaklar mı
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redoracle 3 yıl
S.H.İ.E.L.D'in uçan aracını yaparlar artık.
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GAMBIT 3 yıl
Erasmus78
Ben bir şeyi anlamadım. Şimdi biz 100 yıldır kütle çekim dalgalarının var olduğunu biliyoruz ve tahmin ediyoruz ama henüz kanıtlayamadık. Buraya kadar mesele yok. Benim anlamadığım varlığını bildiğimi veya tahmin ettiğimiz kütle çekim dalgalarının kanıtlanması neden bu kadar önemli? Bir bilim adamı için tabii ki önemlidir de bilimin gelişimi için neden önemli. Haberdeki ifade tam olarak şu;Eğer LIGO araştırmacıları gerçekten de kütleçekim dalgalarını keşfetmişlerse bu, evreni anlamlandırma yolunda atılmış devrimsel bir adım olacak. Einsteinın Genel Relativite Teorisini de doğrulayacak olan yeni keşif, bilim adamlarına, kara delikler gibi ışığın dahi kaçamadığı cisimleri daha iyi anlama yolunda çok önemli fırsatlar tanıyacak. Hatta fizikçiler, bu yolla daha önce hiç hayal bile edemedikleri şeylerin keşiflerini dahi yapabilirler.Bu gelişmelerin yaşanabilmesi için illa kütle çekim dalgalarının varlığının kanıtlanması mı gerekiyormuş? Varlığını biliyor olmamız yetmiyor muydu?

böyle bir dalganın olduğunu biliyor olsak da henüz neye benzediğini nasıl bir şey olduğunu falan göremedik, yani gözlemleyemedik. sadece hayali tahmin yapıyoruz, gerçekte nasıl bir şey olduğunu öğrenmemiz bilim dünyası için çok büyük bir olay olacak. Adamlar LIGO ile 20 küsür senedir deney yapıyorlar proje milyar dolarlara mal oluyor boşuna değil bunlar.
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burakb23 3 yıl
Kütleçekimle diğer üç kuvveti birleştirmek adına önemli bir gelişme olabilir belki
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