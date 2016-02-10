Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün!

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Bilim dünyasındaki büyük gizem sonunda çözülüyor mu? Einstein tarafından genel körelilik kuramı çerçevisinde bundan tam 100 yıl önce, 1916'da varlığı tahmin edilen kütleçekim dalgaları tarihte ilk kez gözlemlenmiş olabilir.

Gizmodo'nun ortaya çıkardığı e-postada Burgess, tüm bu dedikoduların doğru olduğunu söylüyordu. Araştırmanın 11 Şubat'ta Nature'da yayımlanacağını belirten teorik fizikçi, ayrıca bir basın toplantısının gerçekleşeceğini de aktarmıştı. Burgess'in e-postasından sonra nihayet LIGO da resmi internet sitesi üzerinden bir açıklamaya yer verdi ve yarın için önemli hazırlıklar yapıldığını duyurdu

Peki kütleçekim dalgaları tam olarak ne anlama geliyor?

Dünya'nın Güneş'in etrafında dönüyor olmasının sebebi de işte tam olarak budur. Güneş, dev kütlesinden dolayı lastik düzlemde (uzay) büyük bir eğrilik oluşturur ve Dünya da oluşan bu eğrilik nedeniyle Güneş'in etrafında dönmeye başlar. Tıpkı Ay'ın Dünya'nın etrafında dönüyor olması gibi.

Neden bu kadar önemli?





Kütleçekim dalgalarının bir diğer önemli sonucu ise çoğunlukla bilim-kurgu filmlerinde rastladığımız; yapay yerçekimi, havada asılı duran dev adalar veya hiçbir kuvvet olmaksızın uçabilen cisimler gibi hayali şeylerin keşifleri olabilir. Tabi ki bunlar hemen gerçekleşmeyecek, ancak yine de çok önemli bir adım olduğunu unutmamak gerek.

LIGO'nun düzenleyeceği basın toplantısı ne zaman olacak?

Kütleçekim dalgalarının keşfiyle ilgili önemli açıklamalar yapılması beklenen büyük konferans yarın(11 Şubat 2016) TSI 17.30'da gerçekleşecek. Eğer söylentiler doğruysa, kütleçekim dalgalarının ilk kanıtını görmeye çok yakınız.





https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160208

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Laser Interferometre Gravitational-Wave Observatory (LIGO) araştırmacılarının kütleçekim dalgalarını keşfettilerine dair söylentiler geçtiğimiz Eylül ayından bu yana sosyal medyada büyük yankı uyandırıyordu. Dedikoduların kaynağı da bizzat LIGO araştırmacıları olunca, heyecanlanmamak mümkün değildi. Son olarak teorik fizikçi Clifford Burgess'in McMaster Üniversitesi'ndeki fizikçilere gönderdiği e-posta, beklenen anın nihayet geldiğine işaret ediyordu.Einstein'ın ilk olarak 1916'da ortaya attığı Genel Relativite Teorisi'ne göre kütleçekim dalgaları, cisimlerin kütlelerinden dolayı uzayzamanda oluşturduğu eğrilikten dolayı ortaya çıkan kırışıklıklardır. Bir cisim ne kadar çok kütleye sahip olursa uzayzamanda oluşturduğu eğrilik de bununla doğru orantılı olarak artar. Uzayı dev bir lastik düzlem olarak hayal edecek olursanız; kütlesi olan cisimler bu lastik düzlemin üzerine bırakılan ve düzlemin bükülmesine neden olan cisimler olarak düşünülebilirler.Eğer LIGO araştırmacıları gerçekten de kütleçekim dalgalarını keşfetmişlerse bu, evreni anlamlandırma yolunda atılmış devrimsel bir adım olacak. Einstein'ın Genel Relativite Teorisini de doğrulayacak olan yeni keşif, bilim adamlarına, kara delikler gibi ışığın dahi kaçamadığı cisimleri daha iyi anlama yolunda çok önemli fırsatlar tanıyacak. Hatta fizikçiler, bu yolla daha önce hiç hayal bile edemedikleri şeylerin keşiflerini dahi yapabilirler.Kütleçekim dalgalarının aynı zamanda klasik fizikle kuantum fiziği arasında bir köprü kurabileceği de düşünülüyor. Birbirleriyle bir türlü anlaşamayan bu iki fizik dalı, kütleçekim dalgalarının keşfiyle beraber bir araya getirilebilir. Öyle ki modern fiziğin atası Einstein'ın bile kuantum fiziğiyle arası pek iyi değildi.