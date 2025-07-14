Bilim insanları tarihin en büyük kara delik birleşmesini tespit etti

Uzaydaki en büyük birleşme
GW231123 olarak adlandırılan çarpışma, Kasım 2023’te, ABD’nin Washington ve Louisiana eyaletlerindeki LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) dedektörlerinin uzay-zamandaki bu şiddetli dalgalanmayı yakalamasıyla tespit edildi. Uzayın derinliklerin gerçekleşen olay, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kara delik birleşmesi olarak kayıtlara geçti.
Bilim insanları, bu kara deliklerin doğrudan yıldız çökmeleri sonucu oluşmadığını düşünüyor. Bunun yerine, önceden gerçekleşmiş birleşmeler sonucu ortaya çıktıkları ve birleşmelerin oluşturduğu dönüş hızını taşıdıkları tahmin ediliyor. Bu da onların beklenmedik kadar büyük ve hızlı olmalarını açıklıyor.
300 kara delik birleşmesi yakalandı
Bugüne kadar tespit edilen yaklaşık 300 kara delik birleşmesi arasında, bu en büyüğü olarak öne çıkıyor. Önceki en büyük birleşme sonucu oluşan kara delik, Güneş’in yaklaşık 140 katı kütleye sahipti. LIGO, 2015 yılında kütleçekim dalgalarını yani uzay-zamandaki dalgalanmaları ilk kez doğrudan tespit ederek tarihe geçmişti. O dönemki kara delik birleşmesinden ortaya Güneş'in kütlesinin 62 katı büyüklüğünde bir kara delik çıkmıştı.
Fizikçiler, kütleçekimsel dalgaları ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında keşfettiler, ancak bu fikir Albert Einstein sayesinde popülerlik kazandı. Kozmik olayları “görmek” için (görünür ışık, radyo dalgaları vb.) ışığa ihtiyaç duymayan birkaç gözlem yönteminden biri olan kütleçekimsel dalgalar insanlığın kara delikler, eski yıldızlar ve hatta karanlık madde gibi birçok gizemi ortaya çıkarmaya yardımcı olma potansiyeline sahip. Gelecek 10-15 yılda kurulması planlanan dedektörlerin, evrendeki tüm kara delik birleşmelerini görebilme kapasitesine ulaşması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: