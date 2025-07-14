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    Bilim insanları tarihin en büyük kara delik birleşmesini tespit etti

    Bilim insanları şimdiye kadarki en büyük kara delik birleşmesini tespit etti. İki dev kara deliğin çarpışması sonucu Güneş'in 265 katı kütleye sahip yeni kara delik oluştu.

    Tarihin en büyük kara delik birleşmesi tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Uzay-zamandaki dalgalanmalar, Samanyolu’nun çok ötesinde iki dev kara deliğin şiddetli çarpışmasını ortaya koydu. Her biri Güneş'in 100 katından fazla kütleye sahip olan kara delikler, uzun zaman önce birbirlerinin etrafında dönmeye başladı ve sonunda çarpışarak Dünya'dan yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıkta daha da büyük bir kara delik oluşturdu.

    Uzaydaki en büyük birleşme

    GW231123 olarak adlandırılan çarpışma, Kasım 2023’te, ABD’nin Washington ve Louisiana eyaletlerindeki LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) dedektörlerinin uzay-zamandaki bu şiddetli dalgalanmayı yakalamasıyla tespit edildi. Uzayın derinliklerin gerçekleşen olay, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kara delik birleşmesi olarak kayıtlara geçti.

    Tarihin en büyük kara delik birleşmesi tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bu devasa kara delikler, Güneş’in 103 ve 137 katı kütleye sahipti. Ayrıca Dünya'dan yaklaşık 400.000 kat daha hızlı dönüyorlardı; bu, kara deliklerin teorik dönme sınırına oldukça yakın bir hız. Çarpışmanın ardından ortaya çıkan kara delik ise Güneş’in 265 katı kütleye ulaştı.

    Bilim insanları, bu kara deliklerin doğrudan yıldız çökmeleri sonucu oluşmadığını düşünüyor. Bunun yerine, önceden gerçekleşmiş birleşmeler sonucu ortaya çıktıkları ve birleşmelerin oluşturduğu dönüş hızını taşıdıkları tahmin ediliyor. Bu da onların beklenmedik kadar büyük ve hızlı olmalarını açıklıyor.

    300 kara delik birleşmesi yakalandı

    Bugüne kadar tespit edilen yaklaşık 300 kara delik birleşmesi arasında, bu en büyüğü olarak öne çıkıyor. Önceki en büyük birleşme sonucu oluşan kara delik, Güneş’in yaklaşık 140 katı kütleye sahipti. LIGO, 2015 yılında kütleçekim dalgalarını yani uzay-zamandaki dalgalanmaları ilk kez doğrudan tespit ederek tarihe geçmişti. O dönemki kara delik birleşmesinden ortaya Güneş'in kütlesinin 62 katı büyüklüğünde bir kara delik çıkmıştı.

    Fizikçiler, kütleçekimsel dalgaları ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında keşfettiler, ancak bu fikir Albert Einstein sayesinde popülerlik kazandı. Kozmik olayları “görmek” için (görünür ışık, radyo dalgaları vb.) ışığa ihtiyaç duymayan birkaç gözlem yönteminden biri olan kütleçekimsel dalgalar insanlığın kara delikler, eski yıldızlar ve hatta karanlık madde gibi birçok gizemi ortaya çıkarmaya yardımcı olma potansiyeline sahip. Gelecek 10-15 yılda kurulması planlanan dedektörlerin, evrendeki tüm kara delik birleşmelerini görebilme kapasitesine ulaşması bekleniyor.

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