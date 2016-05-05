Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar

Geçtiğimiz Şubat ayında bilim dünyasını sarsan çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. Einstein tarafından genel körelilik kuramı çerçevisinde bundan tam 100 yıl önce, 1916'da varlığı tahmin edilen kütleçekim dalgalarının keşfi hatırlayacağınız üzere LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) araştırmacıları tarafından Şubat ayında ilk kez açıklanmıştı.
Son yılların belki de en büyük keşfine imza atan LIGO araştırmacıları beklendiği gibi bilim dünyasındaki ödülleri de toplama başladılar. Son günlerde Breakthrough Starshot projesiyle gündeme gelen Rus milyarder Yuri Milner, finanse ettiği Breakthrough Prize'ın 3 milyon dolarlık para ödülünü kütleçekim dalgalarının keşfine katkı sağlayan bilim insanlarına vereceğini açıkladı. Breakthrough Prize'ın Fundemental Physics (Temel Fizik) alanında özel olarak verdiği ödülün bir önceki kazananları Higgs Bozonu'nunu keşfeden Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (Large Hadron Collider) araştırmacılarıydı.
Kip Thorne, Ronald W.D. Drawer ve Rainer Weiss'e toplam 1 milyon dolar
3 milyon dolarlık ödülün en büyük kısmı LIGO'nun kurucuları Kip Thorne, Ronald W.D. Drewer ve Rainer Weiss'e verildi. Hayatlarının büyük çoğunluğunu Einstein'ın ölçülmesi neredeyse imkansız küçük uzay-zaman titreşimlerini keşfetmeye adayan üçlü, ödülün 1 milyon dolarlık kısmının sahibi oldu. Ödülün geri kalan 2 milyon dolarlık kısmıysa bu çığır açan keşfe katkı sağlayan diğer 1012 bilim insanı ve mühendis arasında dağıtılacak.
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İlk kez 1970'li yıllarda kütleçekim çalışmalarına başlayan Thorne, Drawer ve Weiss üçlüsü LIGO'yu 1992 yılında kurmuşlardı. Breakthrough ödülünün tüm LIGO araştırmacılarına veriliyor olmasından dolayı büyük memnuniyet hissettiğini belirten Rainer Weiss,"Böylesine büyük bir keşiften sadece üçümüzü sorumlu tutamazsınız." ifadelerini kullandı.
Interstellar filminden de tanıdığımız Kip Thorne ise ödülün halk üzerinde uyandırdığı farkındalıktan dolayı memnun olduğunu belirtti. Bu konunun özellikle altını çizen Thorne,"Bilim hem insanlığın geleceği hem de bugünün problemlerinin çözümü için kritik bir öneme sahip; ancak toplumsal farkındalık olmadan bilimin tam potansiyelini de ortaya çıkaramayız. Breakthrough gibi ödüller burada önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.
https://www.theguardian.com/science/2016/may/03/gravitational-wave-scientists-win-2m-special-breakthrough-prize Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Örneğin Newton'un kütle çekimi kuramı da "kütle çekimi uzaklığın karesiyle orantılı olarak azalır" der. 1900'lü yıllara kadar bu kuram (Merkür dışındaki) tüm gezegenlere uygulanmış gayet de güzel doğrulanmıştı. Buradan aya ya da Mars'a roket göndermek için daha fazlasına ihtiyaç duyulmaz. Ama şimdi biliyoruz ki yanlış.
Genel göreliliğin de yanlış olma ihtimali var. Bilim adamı olarak "Bu artık kanıtlandı, en doğru kanun bu" dediğiniz zaman yanılırsınız. Nitekim genel görelilik ile kuantum mekaniğini birleştiremiyoruz. Demek ki abartılı oranlarda doğruladığımız bu iki kuramdan biri, belki de her ikisi de yanlış.
İleride bilim adamları çıkıp "Genel Görelilik kuramı yanlış" derlerse "Bu bilim de iki de bir ağız değiştiriyor, işe yaramaz bir şey" demeyin diye söylüyorum. Bilim böyle işler.