Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar

Geçtiğimiz Şubat ayında bilim dünyasını sarsan çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. Einstein tarafından genel körelilik kuramı çerçevisinde bundan tam 100 yıl önce, 1916'da varlığı tahmin edilen kütleçekim dalgalarının keşfi hatırlayacağınız üzere LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) araştırmacıları tarafından Şubat ayında ilk kez açıklanmıştı.



Tam Boyutta Gör Kip Thorne, Ronald W.D. Drawer ve Rainer Weiss'e toplam 1 milyon dolar



3 milyon dolarlık ödülün en büyük kısmı LIGO'nun kurucuları Kip Thorne, Ronald W.D. Drewer ve Rainer Weiss'e verildi. Hayatlarının büyük çoğunluğunu Einstein'ın ölçülmesi neredeyse imkansız küçük uzay-zaman titreşimlerini keşfetmeye adayan üçlü, ödülün 1 milyon dolarlık kısmının sahibi oldu. Ödülün geri kalan 2 milyon dolarlık kısmıysa bu çığır açan keşfe katkı sağlayan



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İlk kez 1970'li yıllarda kütleçekim çalışmalarına başlayan Thorne, Drawer ve Weiss üçlüsü LIGO'yu 1992 yılında kurmuşlardı. Breakthrough ödülünün tüm LIGO araştırmacılarına veriliyor olmasından dolayı büyük memnuniyet hissettiğini belirten Rainer Weiss,"Böylesine büyük bir keşiften sadece üçümüzü sorumlu tutamazsınız." ifadelerini kullandı.



Interstellar filminden de tanıdığımız Kip Thorne ise ödülün halk üzerinde uyandırdığı farkındalıktan dolayı memnun olduğunu belirtti. Bu konunun özellikle altını çizen Thorne,"Bilim hem insanlığın geleceği hem de bugünün problemlerinin çözümü için kritik bir öneme sahip; ancak toplumsal farkındalık olmadan bilimin tam potansiyelini de ortaya çıkaramayız. Breakthrough gibi ödüller burada önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı. 3 milyon dolarlık ödülün en büyük kısmı LIGO'nun kurucuları Kip Thorne, Ronald W.D. Drewer ve Rainer Weiss'e verildi. Hayatlarının büyük çoğunluğunu Einstein'ın ölçülmesi neredeyse imkansız küçük uzay-zaman titreşimlerini keşfetmeye adayan üçlü, ödülün 1 milyon dolarlık kısmının sahibi oldu. Ödülün geri kalan 2 milyon dolarlık kısmıysa bu çığır açan keşfe katkı sağlayan diğer 1012 bilim insanı ve mühendis arasında dağıtılacak.İlk kez 1970'li yıllarda kütleçekim çalışmalarına başlayan Thorne, Drawer ve Weiss üçlüsü LIGO'yu 1992 yılında kurmuşlardı. Breakthrough ödülünün tüm LIGO araştırmacılarına veriliyor olmasından dolayı büyük memnuniyet hissettiğini belirten Rainer Weiss,"Böylesine büyük bir keşiften sadece üçümüzü sorumlu tutamazsınız." ifadelerini kullandı.Interstellar filminden de tanıdığımız Kip Thorne ise ödülün halk üzerinde uyandırdığı farkındalıktan dolayı memnun olduğunu belirtti. Bu konunun özellikle altını çizen Thorne,"Bilim hem insanlığın geleceği hem de bugünün problemlerinin çözümü için kritik bir öneme sahip; ancak toplumsal farkındalık olmadan bilimin tam potansiyelini de ortaya çıkaramayız. Breakthrough gibi ödüller burada önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.