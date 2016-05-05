Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar

Kütleçekim dalgalarını ilk kez keşfeden LIGO araştırmacıları beklendiği gibi bilim dünyasındaki ödülleri de toplamaya başladı. İlk ödülleri Breakthrough'dan gelen ekibin Nobel'i de alması beklenıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,4b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz Şubat ayında bilim dünyasını sarsan çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. Einstein tarafından genel körelilik kuramı çerçevisinde bundan tam 100 yıl önce, 1916'da varlığı tahmin edilen kütleçekim dalgalarının keşfi hatırlayacağınız üzere LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) araştırmacıları tarafından Şubat ayında ilk kez açıklanmıştı.
Son yılların belki de en büyük keşfine imza atan LIGO araştırmacıları beklendiği gibi bilim dünyasındaki ödülleri de toplama başladılar. Son günlerde Breakthrough Starshot projesiyle gündeme gelen Rus milyarder Yuri Milner, finanse ettiği Breakthrough Prize'ın 3 milyon dolarlık para ödülünü kütleçekim dalgalarının keşfine katkı sağlayan bilim insanlarına vereceğini açıkladı. Breakthrough Prize'ın Fundemental Physics (Temel Fizik) alanında özel olarak verdiği ödülün bir önceki kazananları Higgs Bozonu'nunu keşfeden Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (Large Hadron Collider) araştırmacılarıydı.

Kip Thorne, Ronald W.D. Drawer ve Rainer Weiss'e toplam 1 milyon dolar

3 milyon dolarlık ödülün en büyük kısmı LIGO'nun kurucuları Kip Thorne, Ronald W.D. Drewer ve Rainer Weiss'e verildi. Hayatlarının büyük çoğunluğunu Einstein'ın ölçülmesi neredeyse imkansız küçük uzay-zaman titreşimlerini keşfetmeye adayan üçlü, ödülün 1 milyon dolarlık kısmının sahibi oldu. Ödülün geri kalan 2 milyon dolarlık kısmıysa bu çığır açan keşfe katkı sağlayan diğer 1012 bilim insanı ve mühendis arasında dağıtılacak.

Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"
İlk kez 1970'li yıllarda kütleçekim çalışmalarına başlayan Thorne, Drawer ve Weiss üçlüsü LIGO'yu 1992 yılında kurmuşlardı. Breakthrough ödülünün tüm LIGO araştırmacılarına veriliyor olmasından dolayı büyük memnuniyet hissettiğini belirten Rainer Weiss,"Böylesine büyük bir keşiften sadece üçümüzü sorumlu tutamazsınız." ifadelerini kullandı.

Interstellar filminden de tanıdığımız Kip Thorne ise ödülün halk üzerinde uyandırdığı farkındalıktan dolayı memnun olduğunu belirtti. Bu konunun özellikle altını çizen Thorne,"Bilim hem insanlığın geleceği hem de bugünün problemlerinin çözümü için kritik bir öneme sahip; ancak toplumsal farkındalık olmadan bilimin tam potansiyelini de ortaya çıkaramayız. Breakthrough gibi ödüller burada önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

https://www.theguardian.com/science/2016/may/03/gravitational-wave-scientists-win-2m-special-breakthrough-prize Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirHan 3 yıl en beğenilen
Tüm üniversitelerimizin mühendislik, fizik vs.. bölümlerinde 1 tane şöyle hoca olsa keşke. Dersini dinlemek ne kadar güzel oluyordur kim bilir. Adam aşkla anlatıyor.
Tüm üniversitelerimizin mühendislik, fizik vs.. bölümlerinde 1 tane şöyle hoca olsa keşke. Dersini dinlemek ne kadar güzel oluyordur kim bilir. Adam aşkla anlat...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
Tüm liseleri imamhatip e çevirelim, böylece onları yakalayabiliriz. Tübitak'ı da daha fazla geliştirmemiz lazım, hayvanat bahçesinden daha fazla çalışan toplayıp bir an önce tubitak'a transfer etmeliyiz.
Tüm liseleri imamhatip e çevirelim, böylece onları yakalayabiliriz. Tübitak'ı da daha fazla geliştirmemiz lazım, hayvanat bahçesinden daha fazla çalışan toplayı...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 3 yıl
Kanıt matematikte olur. Bilimde kanıtlanmış kuram diye bir şey yoktur. Kuramların öngörülerini doğrularsınız. Nitekim bu göreliliğin doğrulanan ilk öngörüsü değil, eğer daha önce doğrulanmamış olsaydı bu kadar saygı duyulan bir kuram olmazdı.

Örneğin Newton'un kütle çekimi kuramı da "kütle çekimi uzaklığın karesiyle orantılı olarak azalır" der. 1900'lü yıllara kadar bu kuram (Merkür dışındaki) tüm gezegenlere uygulanmış gayet de güzel doğrulanmıştı. Buradan aya ya da Mars'a roket göndermek için daha fazlasına ihtiyaç duyulmaz. Ama şimdi biliyoruz ki yanlış.

Genel göreliliğin de yanlış olma ihtimali var. Bilim adamı olarak "Bu artık kanıtlandı, en doğru kanun bu" dediğiniz zaman yanılırsınız. Nitekim genel görelilik ile kuantum mekaniğini birleştiremiyoruz. Demek ki abartılı oranlarda doğruladığımız bu iki kuramdan biri, belki de her ikisi de yanlış.

İleride bilim adamları çıkıp "Genel Görelilik kuramı yanlış" derlerse "Bu bilim de iki de bir ağız değiştiriyor, işe yaramaz bir şey" demeyin diye söylüyorum. Bilim böyle işler.
Kanıt matematikte olur. Bilimde kanıtlanmış kuram diye bir şey yoktur. Kuramların öngörülerinidoğrularsınız. Nitekim bu göreliliğin doğrulanan ilk ön...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaazto28 3 yıl
aksini ispatlarsak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 3 yıl
Kanıt matematikte olur. Bilimde kanıtlanmış kuram diye bir şey yoktur. Kuramların öngörülerini doğrularsınız. Nitekim bu göreliliğin doğrulanan ilk öngörüsü değil, eğer daha önce doğrulanmamış olsaydı bu kadar saygı duyulan bir kuram olmazdı.

Örneğin Newton'un kütle çekimi kuramı da "kütle çekimi uzaklığın karesiyle orantılı olarak azalır" der. 1900'lü yıllara kadar bu kuram (Merkür dışındaki) tüm gezegenlere uygulanmış gayet de güzel doğrulanmıştı. Buradan aya ya da Mars'a roket göndermek için daha fazlasına ihtiyaç duyulmaz. Ama şimdi biliyoruz ki yanlış.

Genel göreliliğin de yanlış olma ihtimali var. Bilim adamı olarak "Bu artık kanıtlandı, en doğru kanun bu" dediğiniz zaman yanılırsınız. Nitekim genel görelilik ile kuantum mekaniğini birleştiremiyoruz. Demek ki abartılı oranlarda doğruladığımız bu iki kuramdan biri, belki de her ikisi de yanlış.

İleride bilim adamları çıkıp "Genel Görelilik kuramı yanlış" derlerse "Bu bilim de iki de bir ağız değiştiriyor, işe yaramaz bir şey" demeyin diye söylüyorum. Bilim böyle işler.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Bu kültür ve eğitimle alakalı bir şey... Bizden böyle bir bilim insanı çıkabileceğine inanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooe199 3 yıl
Einstein'ın fotografının altında genel körelilik kuramı diye yazmışsınız!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bender B. Rodriquez 3 yıl
Baslik hatali olmus. Teoriyi kanitlayip 3 milyonu alirim umuduyla girmistim ama hayal kirikligina ugradim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 3 yıl
İslam aleminin kabul edilen en büyük hadis hafızı İmam Buhari, kendi hadis kitabında hadislerin doğruluğunu şöyle ispat ettiğini söylerdi.
''Tasnifini on altı senede ikmal edebildim. Onu kendim ve allah beyninde huccet ittihaz ederim.'' der. Yine kendisi bu kitab-ı mübareki mescid-i haramda tasnif ettiğini, bir rivayete göre gusledip istihare edip iki rek’at namaz kılmadan sıhhatine yakin hasıl etmeden hiçbir hadisi kitabına almadığını ifade eder.
İmam Buahri yazılı olmayan hadislerin doğruluğunu kendi ve allah beyninde ispat ederken, Einstein ın teorisini 80 yıldır deneylerle, çalışmalarla, harcanan devasa paralarla ve tartışmalarla doğruluğunu ispat etmeye çalışıyorlar.
Din ve Bilim arasındaki fark bu işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
Tüm liseleri imamhatip e çevirelim, böylece onları yakalayabiliriz. Tübitak'ı da daha fazla geliştirmemiz lazım, hayvanat bahçesinden daha fazla çalışan toplayıp bir an önce tubitak'a transfer etmeliyiz.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl en beğenilen
Tüm üniversitelerimizin mühendislik, fizik vs.. bölümlerinde 1 tane şöyle hoca olsa keşke. Dersini dinlemek ne kadar güzel oluyordur kim bilir. Adam aşkla anlatıyor.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Physicist_Emre 3 yıl
Hayatlarını adadıkları şeyi başarıyorlar bundan daha mutluluk veren bir şey olamaz bence para falan hikaye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Kurdelesini de biz keselim bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asosyal mühendis 3 yıl
Bana 10 TL ver yuvarlak ekmek nasıl yapılır onu bulayım. Bizim için büyük bir buluş olur.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6362 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ligo, kütleçekim dalgaları ve
4 etiket daha kip thorne Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Gear Fit 2 basın görseli karşınızda 3 yıl 2si1 "İşsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Apple gizli otomobil projesi için 75 bin metrekarelik yer arıyor 3 yıl SpaceX Falcon 9'u bir kez daha indirdi: İşte detaylar 3 yıl Şimdi de Samsung Galaxy Note 6 Lite ihtimali 3 yıl Qualcomm işlemcilerindeki açık, milyonlarca Android kullanıcısını tehdit ediyor 3 yıl TSMC gelecek yılki iPhone'lar için 10nm'lik A11 yonga seti üzerinde çalışıyor 3 yıl HTC’den bu kez One M9 Prime Camera Edition 3 yıl Uncharted ilk olarak mobilde 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1000 etkinliğini canlı izleyin 3 yıl Asus’tan oyuncular için kaydırmaz taban 3 yıl Samsung Gear Fit 2 ve IconX kulaklıklar resmi sitede, ama yanlışlıkla... 3 yıl OnePlus 3, Super VOOC hızlı şarj teknolojisi kullanabilir 3 yıl Tesla, 2018'de yıllık 500 bin otomobil üretmeyi planlıyor 3 yıl Xiaomi CEO'su Mi Max'in teaser görüntüsünü paylaştı 3 yıl SpaceX iniş denemesi yapıyor (CANLI)(Falcon 9 iniş yaptı) 3 yıl Apple, Çin’deki marka davasını kaybetti 3 yıl Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider 3 yıl Yeni nesil Macbook ilk izlenim videosu ön inceleme 3 yıl İnce metalik gövdeli Galaxy C5'in görüntüleri sızdırıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar Sonraki General Mobile GM 5 Plus kutudan çıkıyor 3 yıl Siri'nin yaratıcıları yeni bir sanal asistan geliştirdi 3 yıl Windows 10 hakkında ilgi çekici rakamlar 3 yıl Casper'dan parmak izi okuyuculu akıllı telefon: VIA E1 3 yıl YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor 3 yıl Periscope canlı yayın kayıtları artık sonsuza kadar saklanabilecek 3 yıl Samsung Gear VR, konumlama için önemli bir ayrıntıya ihtiyaç duyuyor 3 yıl Maliyet odaklı AMD Radeon R3 SSD serisi duyuruldu 3 yıl Leicester City şampiyon oldu, web siteleri yavaşladı 3 yıl SoundCloud, Spotify’a rakip oluyor 3 yıl 25 yıllık Compaq LTE 5280 dizüstü ile McLaren arasındaki ilginç ilişki 3 yıl Samsung Galaxy Tab 4 bu yıl da devam edecek 3 yıl Yenilenen Apple Music WWDC 2016'da tanıtılacak 3 yıl Google sürücüsüz araç testleri için Chrysler ile anlaştı 3 yıl Aktivite takip özellikli analog saat Garmin Vivomove tanıtıldı 3 yıl İstanbul trafiğinin sürücüleri çileden çıkaran noktaları 3 yıl 270 milyon email hesabının çalındığı ortaya çıktı 3 yıl Avrupa, güneş enerjisinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı 3 yıl Devasa otonom drone organ nakliyatında kullanılacak 3 yıl Opera versiyonları, reklam engelleyici özelliği kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim