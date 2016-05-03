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İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy

2018'de Mars'a gidecek olan SpaceX bu görevde kullanacağı roketi Falcon Heavy'nin detaylarını paylaştı. İşte dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy hakkında bilmeniz gerekenler:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,4b
1
26
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX geçtiğimiz hafta 2018'de Mars'a gideceğini duyurarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Şirketin Kızıl Gezegen planlarında şu anki Falcon 9 yerine Falcon Heavy isimli daha güçlü bir roket kullanacağını da önceki haberimizde belirtmiştik; ancak Falcon Heavy'nin güncel değerleri hakkında fazla bir bilgiye sahip değildik. Nihayet SpaceX resmi internet sitesi üzerinden hem Falcon 9'un hem de Falcon Heavy'nin güncel özelliklerini de açıkladı.

Ayrıca Bkz. "SpaceX 2018'de Mars'a gidiyor! İşte dev projenin tüm detayları"
Yukarıdaki görselde de görebildiğimiz gibi SpaceX'in gözde roketi Falcon 9 son verilere göre alçak dünya yörüngesine (160-2000 km aralığı) tam 22.800 kg yük taşıma kapasitesine sahip. Aynı zamanda yer eşzamanlı yörüngeye de (~35.000 km) 8.300 kg yük taşıyabilen Falcon 9'un kapasitesi hedef Mars olduğunda ise 4.020 kilograma düşüyor.

Falcon 9'un özellikleri epey artış göstermiş olsa da görselin en dikkat çekici kısmını şüphesiz Falcon Heavy oluşturuyor. SpaceX'i Mars'a götürecek olan Falcon Heavy alçak dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.

Dünyanın en güçlüsü

Twitter adresi üzerinden bu güncelleme haberini veren Elon Musk da attığı tweetlerde roketler hakkında ekstra birkaç bilgiye yer verdi. Falcon Heavy için,"Şu anda işlevsel herhangi bir roketten iki kat daha güçlü...Tam bir canavar." ifadelerini kullanan Musk Falcon Heavy'nin kalkış anındaki itici kuvvetinin 5.1 milyon pound olduğunu belirtti. Roketlerin motorlarında herhangi bir güncelleme yapmadıklarını da ifade eden Elon Musk motorların sandıklarından daha güçlü olduğunu açıkladı.



Falcon Heavy şu an işlev haldeki en güçlü roket olsa da tarihin en güçlüsü değil. NASA'nın Apollo görevlerinde kullandığı Saturn V roketi bu alandaki rekorun sahibi konumunda bulunuyor. 2016 itibariyle hala tarihin en ağır, en uzun ve en güçlü roketi olan Saturn V'in alçak dünya yörüngesine taşıyabildiği yük kapasitesi tam 140.000 kilogramdı.

İnişi Falcon 9'dan daha zor

Falcon Heavy Falcon 9'a nazaran daha ağır ve daha büyük olması nedeniyle tekrar kullanılabilirlik anlamında da büyük zorluklar çıkartıyor. Bu konuyla ilgili Twitter üzerinden kendisine yöneltilen "Falcon Heavy'nin 3 itici kısmını da aynı anda indirmek için ekstra uğraş verecek misiniz?" sorusuna Musk "Evet vereceğiz." şeklinde cevap verdi.


http://www.engadget.com/2016/05/01/spacex-updates-falcon-rocket-specs/ Yorum Yaz
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AtiMX4 3 yıl en beğenilen
Ilerlemeyi ve ilmi isteyen toplum imansiz dahi olsa Allah yardim edermis. Helal olsun adamlar bos islerle ugrasmiyor.
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Glitz 3 yıl
Nasa geleneksel roketler ile uzaya gitmeyi durdurduğunda (3-5 sene önceydi heralde) bizim müslümanlar dalga geçmişti nasa ile birşey olmadı gittiniz de ne oldu bak iptal ediyorsunuz demişti ama adamların planları özel sektöre yönelmekmiş.
Umarım ülkemizde müslüman tabakadan sıyrılabilir de yüksek teknoloji üretebilir konuma gelir.
Nasa geleneksel roketler ile uzaya gitmeyi durdurduğunda (3-5 sene önceydi heralde) bizim müslümanlar dalga geçmişti nasa ile birşey olmadı gittiniz de ne oldu ...
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Glitz 3 yıl ceo-tr
ceo-tr

Glitz

Nasa geleneksel roketler ile uzaya gitmeyi durdurduğunda (3-5 sene önceydi heralde) bizim müslümanlar dalga geçmişti nasa ile birşey olmadı gittiniz de ne oldu bak iptal ediyorsunuz demişti ama adamların planları özel sektöre yönelmekmiş. Umarım ülkemizde müslüman tabakadan sıyrılabilir de yüksek teknoloji üretebilir konuma gelir.


hocam ilk satırdaki yorumun çok güzel doğru bir yorum. ama ikinci satır olmuşmu. %95 müslüman bir ülkeyi, müslüman tabakadan sıyırmak ilginç bir fantazi. ayrıca bilimin müslümanı, yahudisi veya ataistimi var?

Bilim bilimdir. Eğitim ise eğitim. Din ise din. Bunun yahudisi müslümanı olmaz. Teknolojik ilerleme bilimle olur dini güdüler ve dini kaygılar bilimsel zemine zarar verir yok eder.
ceo-trGlitzNasa geleneksel roketler ile uzaya gitmeyi durdurduğunda (3-5 sene önceydi heralde) bizim müslüman...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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yyyemre 3 yıl
Glitz kardaş sanki bu ülkede müslüman olmayan tabaka bişe yaptıda müslüman olanlar üzerine mi bastı. Sanki bu ülkede dini takmayanların hepsi dahi ya he a..
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teramit 3 yıl
seneye Yerli roketle uzaya çıkıyoruz haberi gelir DH den hükümet demese de bunlar der.
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stagemasterone 3 yıl
İslamiyetle müslümanlığı ayırın mükemmel olan islamiyettir. Müslümanlar islamiyeti seçen insanlardan oluşur ve bu sebeple de tabiki saçma sapan kişilikler çıkacaktır. Yani her müslüman akılsız gerici değildir. Çevremize baktığımız zaman evet müslüman gruplardan gurur verici bir şey çıkmıyor (en azından kayda değer bir şey görmedim). Ha şimdi bana ee kıbleyi gösteren secdade yapıldı, TÜBİTAK şimdi çiğ ete domuz etinin karıştırıldığının tespiti üzerinde yoğun uğraşlar veriyormuş gibi şeylerle gelmeyin :)

İnsanlara yarar sağlamak, meraklarını gidermek, akıllarındaki soruların cevabını bulmayan çalışanlarla da din, dil, ırk ayrımı yapılmamalı.
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C.CEMİL 3 yıl stagemasterone
İslamiyetle Müslümanlığı nasıl ayıracaksın ?
zaten dinin tamamına İslam deniliyor (İsevilik,Musevilik,Müslümanlık )
hatta Hz. Adem'den bu güne gelen hak dinlerin hepsine İslam deniliyor
kötü İsevi yada kötü Musevi olabileceği gibi ,kötü Müslüman da olabiliyor
aslında dine inanan asla kötü olamaz ve inanıyorum deyip de kötülük yapanların inançları sorgulanabilir
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berk5 3 yıl
Çok güzel bir gelişme umarım çabalar boşa çıkmaz. Mars diğer gezegenlere kıyasla yıllarca hep farklı görüldü nedense zaten su ile ilgili de gelişmeler olmuştu geçtiğimiz aylarda tabi sonuçlar için 2 yıl daha beklicez malesef. Ancak ben şunu anlamıyorum. Neden dindarlar bilme, bilimle ilgilenenler dine karşı? İkisi birarada olmaz diye bir kural mı var? Yerli yabancı tüm bilimadamlarının ve bilimkadınlarının Allah'a ve bir dine inanmadığını düşünmek nasıl bir saçmalık? İnsan sınıflandırma kim ne derse desin en çok bizim ülkemizde var, "o onu destekliyorsa bundan anlamaz" zihniyetini çok seviyoruz. Cidden bu durumdan tiksiniyorum, cahilliğin ayrı bir göstergesi. Din ayrıdır, bilim ayrıdır. İkisini karşılaştırıp anlamsız yorumlar yapan tipler de bu tiksinçliğin başını çekiyolar mesela bu konuda bile olay dönüp dolaşıp dine gelmiş ki konunun din ile zerre alakası yok. Kimse kusura bakmasın ateistlerin ve müslümanların da çoğu bu ülkede aynı b*kun laciverti. İki tarafta da kendi düşüncelerini(çoğu ütopya olan) karşı tarafa empoze etme çabası var.
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smegal 3 yıl
bu haber de ne anladın diye sorsan bana, teknoloji gelişmeye devam ediyor öyle veya böyle, alkışlanacak hamleler ama yorumları okuduktan sonra kararım şu oldu, her uzaya roket fırlatıldığında islam karşıtları show una kaldıgı yerden devam ediyor, onları islamcılar tutuyor olmalı ki kendileri bu tür gelşmeleri yapamayıp uzaya çıkamıyorlar, gelde sinirlenme değil mi, hep islam engelliyor, yoksa neler yaparlardı:) allah akıl fikir versin. o gezegenler havada iple asılı durduğunumu sanıyorsunuz ya da babanız tarafından asıldığını felan mı sanıyorsunuz? sen islamdan kurtulda amacın uzaya çıkmak olsun, sen bu akılla şimdiden zıplamaya başla ki anca uzaya çıkarsın, benim çıkmak istedigim yer belli, orada görüşmemek üzere.
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ceo-tr 3 yıl
Glitz
ceo-tr
Glitz Nasa geleneksel roketler ile uzaya gitmeyi durdurduğunda (3-5 sene önceydi heralde) bizim müslümanlar dalga geçmişti nasa ile birşey olmadı gittiniz de ne oldu bak iptal ediyorsunuz demişti ama adamların planları özel sektöre yönelmekmiş. Umarım ülkemizde müslüman tabakadan sıyrılabilir de yüksek teknoloji üretebilir konuma gelir.
hocam ilk satırdaki yorumun çok güzel doğru bir yorum. ama ikinci satır olmuşmu. %95 müslüman bir ülkeyi, müslüman tabakadan sıyırmak ilginç bir fantazi. ayrıca bilimin müslümanı, yahudisi veya ataistimi var?
Bilim bilimdir. Eğitim ise eğitim. Din ise din. Bunun yahudisi müslümanı olmaz. Teknolojik ilerleme bilimle olur dini güdüler ve dini kaygılar bilimsel zemine zarar verir yok eder.

tamam hocam bak işte bu yorumun çok güzel. ben zaten "Umarım ülkemizde müslüman tabakadan sıyrılabilir de yüksek teknoloji üretebilir konuma gelir" yorumunuzu eleştirmiştim.
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Glitz 3 yıl
Osmanlı bitince ermeni mi kaldı, sanırsın dünyada bir bizler bir de ermeni düşmanlarımız var. Arkadaş kafanız hiç basmıyor mu ilkokulda tarih derslerine de girmediniz mi? ermeni dedikleriniz milleti sadıka degil miydi? Türkler Osmanlı da yönetime gelebiliyor muydu enderuna girebiliyor muydu? Osmanlıda koca imparatorluğun ayrıcalıklı üç milleti vardı Rumlar Yahudiler Ermeniler. Padişahı haraca bağlayan galata bankerlerini duymadınız mı hiç ermeniyle yatan kalkanın sonu böyle olur.

Adama ders çalış bilimsel altyapı oluştur zamanının çoğunu dine harcama diyoruz bana gelmiş onu ermenilerle yap diyorsunuz ne kadar problemlisiniz ya. Arkadaş ermeniler yapmasın artık sen yap anlayabiliyor musun?
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darkaura 3 yıl
50 sene onceki roketin gucune ve boyutlarina hala erisilememesi teknolojik degil ekonomik bir durum. amerika ay programi icin gdp sinden cok ciddi bir pay ayirip cok buyuk paralar harcamisti. bugunun parasiyla 150milyar dolara denk geliyor. nerdiyse turkiye devlet butcesi kadar bir para, 180 ulkeden 130unun tum satin alma gucunden daha fazla. boyle bir butce bugun ayrilsa kolaylikla marsa gidilebilir ama soguk savasin rekabet ortami olmadan hic bir devleti yada halki boyle bir harcamaya ikna edemezsiniz.
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DeepNote 3 yıl
Şimdi bu Mars'a sadece tek gidişlik bilet mi ? Yoksa gönderip geri getirecek kadar yakıt alabiliyor mu
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Mephalay 3 yıl
Konuyu "neden biz yapamiyoruz" dan "islam aslinda çok güzel din" e doğru çekmek gerek.
Sonuçta bilimsel gelişme okumak isteyenler buraya başka ne için geliyor olabilir, sadece roket teknolojisi için mi ?
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Lene 3 yıl
Adamlar durmuyor ya durmuyacaklarda...Elin adamları ne ile upraşıyorlar..bizler nelerle....
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