İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy

SpaceX geçtiğimiz hafta 2018'de Mars'a gideceğini duyurarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Şirketin Kızıl Gezegen planlarında şu anki Falcon 9 yerine Falcon Heavy isimli daha güçlü bir roket kullanacağını da önceki haberimizde belirtmiştik; ancak Falcon Heavy'nin güncel değerleri hakkında fazla bir bilgiye sahip değildik. Nihayet SpaceX resmi internet sitesi üzerinden hem Falcon 9'un hem de Falcon Heavy'nin güncel özelliklerini de açıkladı.
Ayrıca Bkz. "SpaceX 2018'de Mars'a gidiyor! İşte dev projenin tüm detayları"
Yukarıdaki görselde de görebildiğimiz gibi SpaceX'in gözde roketi Falcon 9 son verilere göre alçak dünya yörüngesine (160-2000 km aralığı) tam 22.800 kg yük taşıma kapasitesine sahip. Aynı zamanda yer eşzamanlı yörüngeye de (~35.000 km) 8.300 kg yük taşıyabilen Falcon 9'un kapasitesi hedef Mars olduğunda ise 4.020 kilograma düşüyor.
Falcon 9'un özellikleri epey artış göstermiş olsa da görselin en dikkat çekici kısmını şüphesiz Falcon Heavy oluşturuyor. SpaceX'i Mars'a götürecek olan Falcon Heavy alçak dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.
Dünyanın en güçlüsü
Twitter adresi üzerinden bu güncelleme haberini veren Elon Musk da attığı tweetlerde roketler hakkında ekstra birkaç bilgiye yer verdi. Falcon Heavy için,"Şu anda işlevsel herhangi bir roketten iki kat daha güçlü...Tam bir canavar." ifadelerini kullanan Musk Falcon Heavy'nin kalkış anındaki itici kuvvetinin 5.1 milyon pound olduğunu belirtti. Roketlerin motorlarında herhangi bir güncelleme yapmadıklarını da ifade eden Elon Musk motorların sandıklarından daha güçlü olduğunu açıkladı.
Falcon Heavy thrust will be 5.1M lbf at liftoff -- twice any rocket currently flying. It's a beast...— Elon Musk (@elonmusk) 1 Mayıs 2016
Falcon Heavy şu an işlev haldeki en güçlü roket olsa da tarihin en güçlüsü değil. NASA'nın Apollo görevlerinde kullandığı Saturn V roketi bu alandaki rekorun sahibi konumunda bulunuyor. 2016 itibariyle hala tarihin en ağır, en uzun ve en güçlü roketi olan Saturn V'in alçak dünya yörüngesine taşıyabildiği yük kapasitesi tam 140.000 kilogramdı.
İnişi Falcon 9'dan daha zor
Falcon Heavy Falcon 9'a nazaran daha ağır ve daha büyük olması nedeniyle tekrar kullanılabilirlik anlamında da büyük zorluklar çıkartıyor. Bu konuyla ilgili Twitter üzerinden kendisine yöneltilen "Falcon Heavy'nin 3 itici kısmını da aynı anda indirmek için ekstra uğraş verecek misiniz?" sorusuna Musk "Evet vereceğiz." şeklinde cevap verdi.
@dannysparker yes— Elon Musk (@elonmusk) 30 Nisan 2016
http://www.engadget.com/2016/05/01/spacex-updates-falcon-rocket-specs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Umarım ülkemizde müslüman tabakadan sıyrılabilir de yüksek teknoloji üretebilir konuma gelir.
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